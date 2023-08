10 filmes que vão fazer você querer viajar e conhecer o mundo

De Singapura a Paris, é possível conhecer outros lugares sem sair do sofá da sala. Filmes com viagens e trajetórias emocionantes, enquanto têm como cenário algumas das paisagens mais lindas do mundo, são os mais indicados para isso. Meia-Noite em Paris, Livre e Comer, Rezar e Amar, disponíveis em streamings como HBO Max e Star+ , são exemplos disso. No entanto, o TechTudo adverte: é difícil assistir aos longas sem ter vontade de fazer a mala e se aventurar por um novo destino.

Veja, a seguir, 10 filmes indicados para te dar aquele desejo incontrolável de marcar a próxima viagem. Na lista, foram levados em conta alguns dos títulos mais populares e bem avaliados em sites agregadores de crítica, além daqueles que ganharam premiações importantes. Há opções de diversos gêneros, para agradar todo tipo de viajante. Confira!

Meia-Noite em Paris mostra as maiores paisagens da França — Foto: Reprodução/Sony Pictures

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Lion: Uma Jornada Para Casa (2016)

Baseado em fatos reais, o filme dirigido por Garth Davis acompanha um jovem que foi adotado aos 5 anos. Originalmente de Calcutá, ele cresceu na Austrália com sua nova família. Agora mais velho, planeja ir atrás de respostas do seu passado e parte em uma aventura, para se reencontrar com seus parentes biológicos. Dev Patel (Quem Quer Ser um Milionário?) e Nicole Kidman (Moulin Rouge) são protagonistas, nos papéis de Saroo e da mãe adotiva, Sue.

Lion: Uma Jornada Para Casa tem altas avaliações, com 8,0 pontos no IMDb e 91% de aprovação do público no Rotten Tomatoes. Disponível no HBO Max, com opção de aluguel no Amazon Prime Video, o filme, com cenas pela Índia, concorreu a seis categorias no Oscar de 2017, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Atriz.

Lion: Uma Jornada Para Casa (HBO Max e Prime Video) tem Dev Patel no papel de Saroo — Foto: Reprodução/Transmission Films

Nomadland (2020)

Uma mulher sofre várias perdas após uma crise econômica nos Estados Unidos e resolve fazer uma grande viagem pela região oeste do país. Para isso, ela conta apenas com uma van, vivendo em um estilo de vida nômade. Chloé Zhao (Eternos) dirige a obra, estrelada por Frances McDormand (Três Anúncios Para Um Crime) no papel de Fern. Atualmente, o filme faz parte do catálogo do Star+.

David Strathairn (Um Lugar Bem Longe Daqui) também integra o elenco, como outro nômade, chamado Dave, que encontra a protagonista pelo seu caminho. Ao todo, Nomadland tem 7,3 pontos no IMDb e 93% de aprovação de críticos no Rotten Tomatoes. Em 2021, venceu grandes categorias do Oscar, como Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atriz.

Nomadland (Star+): Frances McDormand interpreta a nômade Fern — Foto: Reprodução/Searchlight Pictures

Meia-noite em Paris (2011)

Um dos filmes mais populares de Woody Allen, Meia-noite em Paris conta a história de um escritor frustrado que está prestes a se casar com uma mulher arrogante. Em uma viagem à França, ele consegue voltar ao tempo, para a década de 1920, e conhece alguns dos artistas mais populares daquela época. Mas essas “escapadas”, sempre à meia-noite, começam a ter consequências na sua vida.

Owen Wilson (Loki), Rachel McAdams (Diário de Uma Paixão) e Marion Cotillard (Piaf - Um Hino ao Amor) estrelam como Gil, Inez e Adriana. No filme, disponível na Netflix e HBO Max, há cenas em pontos turísticos clássicos de Paris, como a Torre Eiffel e o Museu Rodin. A produção, que ganhou Oscar de Melhor Roteiro Original, é avaliada com 7,7 pontos no IMDb e conquistou 93% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Em Meia-noite em Paris (Netflix e HBO Max), Owen Wilson é escritor frustrado que viaja à França — Foto: Reprodução/Sony Pictures

Livre (2014)

Após uma série de tragédias em sua vida, da morte da mãe até um divórcio, uma mulher abandona sua rotina e embarca em uma trilha, com cerca de 1.800 quilômetros, pela costa do oceano Pacífico. Começando pela Califórnia, ela passa por grandes desafios em uma jornada prevista para durar meses. O enredo se baseia no livro biográfico de Cheryl Strayed. A personagem principal, que carrega o nome da autora, é feita por Reese Witherspoon (Big Little Lies).

Disponível no Star+, Livre tem direção de Jean-Marc Vallée e conta com Laura Dern (História de um Casamento) e Thomas Sadoski (A Última Palavra) no elenco, como mãe e ex-marido de Cheryl. Avaliado em 7,1 no IMDb, e com 88% de aprovação no Rotten Tomatoes, o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante.

O filme Livre (Star+), com Reese Witherspoon, é baseado em uma história real — Foto: Reprodução/Wild

Mamma Mia! (2008)

Sophie, interpretada por Amanda Seyfried (Os Miseráveis), está prestes a casar na Grécia, onde vive com a sua mãe Donna, da atriz Meryl Streep (O Diabo Veste Prada). Sem conhecer o seu pai biológico, a jovem envia cartas para três antigos namorados da mãe, que decidem ir ao casamento. Dirigido por Phyllida Lloyd, o musical, com canções do grupo ABBA, mostra grandes paisagens e praias paradisíacas do país europeu.

Disponível no Lionsgate+, Mamma Mia! ganhou sequência 10 anos depois, em 2018. O primeiro filme é avaliado em 6,5 pontos no IMDb e possui 66% de aprovação do público no Rotten Tomatoes. Stellan Skarsgård (Duna), Pierce Brosnan (franquia 007) e Colin Firth (Orgulho e Preconceito) participam como Bill, Sam e Harry.

O filme musical Mamma Mia! (2008) mostra grandes paisagens da Grécia — Foto: Reprodução/IMDb

Comer, Rezar e Amar (2010)

Estrelado por Julia Roberts (Uma Linda Mulher) no papel de Liz, a adaptação do livro autobiográfico fala sobre uma mulher que, apesar de ter “a vida perfeita”, se sente extremamente frustrada. Para reverter a situação, ela decide viajar em busca de uma culinária de qualidade, maior espiritualidade e um grande amor, tendo como destino Itália, Índia e Bali.

James Franco (127 Horas), Richard Jenkins (O Visitante) e Viola Davis (Mulher Rei) integram o elenco nos papéis de David, Richard e Delia. O longa tem direção de Ryan Murphy (Pose) e produção de Brad Pitt (Babilônia). Comer, Rezar e Amar está disponível nas plataformas HBO Max, Paramount+ e Star+, com avaliação de 5,8 pontos no IMDb e 42% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

Julia Roberts estrela Comer, Rezar e Amar, o filme está disponível no HBO Max, Paramount+ e Star+ — Foto: Reprodução/Columbia Pictures

Diários de Motocicleta (2004)

Com base nos diários de viagem do revolucionário Ernesto Che Guevara, o filme dirigido pelo brasileiro Walter Salles mostra a expedição feita pelo rapaz ao lado do amigo Alberto Granado. Na década de 1950, ambos embarcaram de moto em uma viagem por toda a América do Sul que, aos poucos, parece mudar a vida dos dois.

Gael García Bernal (Babel) e Rodrigo de La Serna (La Casa de Papel) estão nos papéis principais, como Ernesto e Alberto. Disponível no Google Play Filmes, o longa ganhou Oscar de Melhor Canção Original, em 2005, pela faixa Al Otro Lado Del Río. No IMDb, acumula 7,7 pontos, enquanto é aprovado por 92% do público no Rotten Tomatoes.

O filme Diários de Motocicleta é baseado em relatos de viagens de Che Guevara — Foto: Reprodução/Buena Vista International

Podres de Ricos (2018)

Rachel Chu, da atriz Constance Wu (As Golpistas), é uma descendente de chineses que aceita o convite do namorado para ir a um casamento do melhor amigo em Singapura. Ela só não sabia que Nick, interpretado por Henry Golding (Um Pequeno Favor), era um importante herdeiro, sendo um dos homens mais cobiçados da região. Com grandes cenas pelo país asiático, Podres de Ricos também foi filmado na Malásia.

Michelle Yeoh (Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo) e Gemma Chan (Eternos) integram o elenco da produção, elas são Eleanor e Astrid, mãe e prima de Nick. Disponível no Apple TV+ e para aluguel no YouTube, o longa tem avaliação no IMDb de 6,9, enquanto 91% da crítica no Rotten Tomatoes aprovou o filme dirigido por Jon M. Chu.

O filme Podres de Ricos tem grandes cenas em Singapura — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

Priscilla, a Rainha do Deserto (1994)

Duas drag queens e uma mulher transsexual são contratadas para se apresentar em um resort. Para chegar lá, elas precisam embarcar em uma viagem pelo deserto da Austrália, a bordo do próprio ônibus, batizado de Priscilla. A direção é de Stephan Elliott e o filme, que ganhou o Oscar de Melhor Figurino em 1995, está disponível no Amazon Prime Video.

Terence Stamp (O Estranho), Hugo Weaving (V de Vingança) e Guy Pearce (Memento) fazem as protagonistas Bernadette, Anthony e Adam. Com cenas gravadas em diversos locais da Austrália, o longa tem 7,5 pontos no IMDb e é avaliado positivamente por 94% da crítica do Rotten Tomatoes.

Priscilla, a Rainha do Deserto (Prime Video) foi gravado na Austrália — Foto: Reprodução/Gramercy Pictures

Viagem das Garotas (2017)

Quatro amigas da época da faculdade decidem fazer uma viagem para um festival em Nova Orleans. Aos poucos, elas percebem que existem muitos segredos e coisas que, mesmo com muito tempo de amizade, não descobriram sobre as outras. A comédia é estrelada por Regina Hall (Todo Mundo em Pânico), Queen Latifah (Fim da Estrada), Jada Pinkett Smith (O Professor Aloprado) e Tiffany Haddish (Operação Supletivo) como Ryan, Sasha, Lisa e Dina.

Com direção de Malcolm D. Lee, Viagem das Garotas está disponível no streaming do Lionsgate+. O longa acumula 6,2 pontos no IMDb e conseguiu 92% de aprovação da crítica do Rotten Tomatoes.

Viagem das Garotas: quatro amigas se reúnem em viagem histórica — Foto: Reprodução/Universal Pictures

Com informações de IMDb (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) e Rotten Tomatoes (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10).

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 até agora