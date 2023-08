10 heróis de Marvel e DC que ganharam filmes e séries, mas mereciam um jogo

Besouro Azul é um personagem da DC Comics que chegou recentemente aos cinemas, mas que também renderia um game de aventura com muita ação e pancadaria. Ele é um dos vários heróis que poderiam ganhar seus próprios jogos de gêneros diversos, como Loki, Demolidor, Homem-Formiga e a anti-heroína Arlequina. Alguns desses até chegaram a marcar presença em certos títulos, principalmente aqueles que envolvem vários heróis ao mesmo tempo, como Marvel's Midnight Suns ou Marvel Ultimate Alliance 3 , mas não tiveram o devido protagonismo. Pensando nisso, o TechTudo reuniu uma lista com alguns nomes que seriam interessantes para histórias inéditas e focadas apenas neles no mundo dos games. Confira a seguir:

Besouro Azul é um dos heróis que está nos cinemas hoje, mas também renderia um game próprio — Foto: Divulgação/Warner

👉 Qual jogo marcou sua entrada no universo dos games? Comente no Fórum TechTudo

1. Besouro Azul

Besouro Azul conta com várias versões nos quadrinhos, mas a mais popular é Jamie Reyes, um jovem latino que ganha poderes após usar uma armadura alienígena. O herói pode voar, atirar raios de energia e resistir a golpes, além de criar todo tipo de arma com suas mãos. Recentemente, o personagem chegou aos cinemas com Xolo Maridueña (Cobra Kai) no papel de Reyes, em filme que também conta com a atriz brasileira Bruna Marquezine (Maldivas) no papel de Jenny Kord.

O Besouro seria o protagonista ideal para um jogo de ação e aventura no melhor estilo Spider-Man de PlayStation 5 (PS5), até por ser também um herói com grande identificação com o público mais jovem.

O Besouru Azul com sua espada — Foto: Divulgação/Warner

2. Homem-Formiga

Homem-Formiga é o nome de herói de Scott Lang, um homem que consegue encolher ou crescer de tamanho por conta de um traje especial. Além disso, ele consegue se comunicar com formigas para controle geral, que são muito úteis na hora de vencer seus inimigos ou realizar certas missões. A interação de Scott com os insetos é semelhante ao que acontece em Pikmin 4, jogo de estratégia exclusivo para Nintendo Switch, podendo ser um game ambientado no diferente mundo subatômico dos filmes do personagem.

O Homem-Formiga teria um ótimo game no estilo Pikmin — Foto: Divulgação/Marvel Studios

3. Loki

Loki é o deus da trapaça no Universo Marvel e protagonizou sua própria série de TV, na qual encontra com várias versões alternativas de si mesmo para corrigir problemas na linha temporal do universo. O personagem poderia protagonizar um game investigativo repleto de viagens no tempo e por diferentes realidades, com a presença de muitos enigmas e elementos de espionagem, como em Hitman e Assassin's Creed. Loki poderia assumir várias de suas formas e usar seus poderes de deus para revelar segredos ocultos.

Loki é o deus da trapaça e teve série própria — Foto: Divulgação/Marvel

4. Shang-Chi

Shang-Chi é um exímio lutador de artes marciais e combinaria com qualquer jogo envolvendo pancadaria. O herói seria um ótimo personagem de Street Fighter ou Mortal Kombat, trazendo todo o seu conjunto de golpes e habilidades místicas adquiridos com o poder dos seus 10 anéis, que poderiam ser usados em finalizações, por exemplo. Por outro lado, ele poderia protagonizar um game no estilo beat 'em up em cenários com progressão 2D exploráveis ou até um mundo aberto recheado de artes marciais, como em Sleeping Dogs e Biomutant.

Shang-Chi pode estrelar um game no estilo Shaolin Monks — Foto: Divulgação/Marvel Studios

5. Demolidor

O Demolidor é um herói cego que, graças aos seus super-poderes adquiridos na infância, pode utilizar um radar de ondas sonoras para “enxergar” tudo ao seu redor. O homem por trás da máscara é Matt Murdock, advogado de dia e lutador da justiça à noite. Por trabalhar ao lado da lei, seu jogo seria algo próximo da série Phoenix Wright, da Capcom, mas com alguns poucos momentos de ação, no qual o herói lida com os chefões do crime na pancadaria. No mínimo, renderia um game com uma mistura de estilos curiosa.

Demolidor renderia um jogo de advogados — Foto: Divulgação/Marvel Studios

6. The Flash

O Flash é o herói velocista mais popular do mundo. Por mais que tenha várias versões, sua mais famosa é Barry Allen, investigador forense que recebe poderes de velocidade ao ser atingido por um raio junto a uma mistura de produtos químicos. Seria difícil criar um jogo que focasse na super-velocidade do Flash, pois ele realmente se move muito rápido e os controles seriam complicados (ainda que o Sonic seja um bom exemplo nos games). Um título de corrida contra outros velocistas poderia ser uma escolha menos óbvia e ainda assim divertida.

The Flash esteve nos cinemas recentemente — Foto: Divulgação/Warner

7. Superman

Superman tem super-força, voo, visão de calor, sopro gelado, visão de raio-x, super-velocidade e é invulnerável (até certo ponto). São tantos poderes que é até difícil criar um desafio para o herói. Não à toa, vários games foram criados no passado, mas sem um nível considerável de excelência. Um jogo de ação de mundo aberto funcionaria, se os produtores investissem em inimigos muito poderosos e ameaças gigantescas, algo similar a Asura’s Wrath.

Um bom jogo do Superman é dívida eterna — Foto: Divulgação/Warner

8. Jovens Titãs

A equipe Jovens Titãs já teve várias formações, com nomes bem conhecidos como Robin, Mutano, Ravena, Estelar, Cyborg e Kid Flash. Um game de equipe, no estilo Marvel Ultimate Alliance, funcionaria e poderia trazer vários participantes do time, mesmo de outras versões ou de realidades alternativas e temporais. O esquadrão se encaixaria em um RPG de ação e estratégia com jogabilidade cooperativa para até quatro pessoas, seja online ou offline, como em Baldur's Gate 3 ou em clássicos como Final Fantasy VII.

Os fãs ainda aguardam um jogo dos Jovens Titãs — Foto: Divulgação/Netflix

9. Doutor Estranho

O Doutor Estranho nunca teve um jogo para chamar de seu, mas, por ser um mago inteligente e inventivo, ele se encaixaria perfeitamente em uma aventura narrativa nos moldes da série The Walking Dead. Com seus poderes místicos e alteradores de realidade, o herói poderia reproduzir cenas de crime para facilitar vida do jogador, por exemplo. A história também seria bastante focada combates mágicos em turnos, como um RPG clássico, voltado para as artes ocultas de Stephen Strange.

Doutor Estranho renderia um ótimo game de investigações — Foto: Divulgação/Marvel Studios

10. Bônus: Arlequina

Arlequina é uma antiga criminosa e atual anti-heroína que, apesar de muito amada pelos fãs, não tem poderes relevantes além de suas habilidades naturais e atléticas. Porém, a personagem é capaz de usar armas e conta com alguns truques na manga, por mais insanos que eles sejam. Ela esteve em muitos jogos antes, mas nunca estrelou um só dela.

A heroína tem aparecido em produções recentes construindo um relacionamento com a vilã Hera Venenosa. Um jogo de relacionamentos no estilo “Visual Novel” combinaria com a personagem, especialmente se for baseado no seu desenho mais recente, em exibição na HBO Max.

Um game da Arlequina inspirado pelo seu desenho poderia render bons frutos — Foto: Divulgação/HBO Max

Com informações de DualShockers, CBR

🎥 5 jogos essenciais para PlayStation que todo jogador deveria conhecer