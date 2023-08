11 coisas que você faz no WhatsApp e te tornam um verdadeiro 'mala'

Você provavelmente já se irritou com aquele amigo que não para de mandar áudio no WhatsApp, ou com um familiar que vez ou outra te coloca em um grupo completamente aleatório. Essas ações dentro do aplicativo de mensagens são muito irritantes e, se você também as realiza, pode estar sendo considerado um verdadeiro "mala". Isso porque a rede social tem algumas "regras de etiqueta" acordadas socialmente que exigem boas condutas para que as conversas possam acontecer adequadamente no dia a dia. A seguir, veja as 11 coisas mais chatas que alguém pode fazer no WhatsApp e descubra se você pratica alguma delas!