11 jogos de Naruto que fazem você se sentir como um ninja do anime

Naruto é um mangá originalmente escrito e desenhado por Masashi Kishimoto em 1999 que depois foi adaptado em anime e se tornou um enorme sucesso mundial. A obra é centrada em um jovem ninja com o sonho de se tornar o líder de sua vila, sob título “Hokage”, mas que guarda uma maldição secreta dentro de seu corpo. Naruto e sua história se tornaram tão populares que rendeu uma sequência, chamada Boruto, com o filho do protagonista.

Vários jogos inspirados pela série já foram lançados ao longo dos anos. Alguns títulos seguem a fórmula dos jogos de luta, mas há outros com elementos de RPG, normalmente publicados pela Bandai Namco, mas até a Ubisoft chegou a produzir um game da série. A seguir, confira uma lista com os melhores jogos de Naruto já lançados.

1. Naruto: Ultimate Ninja

Naruto: Ultimate Ninja é uma saga que começou em 2003, ainda no PlayStation 2 (PS2), mas ganhou versões no PlayStation 3 (PS3), PlayStation Portable (PSP), Xbox 360, entre outros consoles. O jogo se propôs a contar toda a história de Naruto, a série original, com batalhas em 2D, similar a Street Fighter. Cada novo game trazia uma parte do enredo e novos personagens, o que ajudou em seu sucesso e popularização ao contar a mesma trama que os fãs já acompanhavam na TV.

Naruto Ultimate Ninja Storm começou sua franquia em 2008, em um game lançado no PS3 e que depois ganhou versões em outros consoles, além de relançamentos. O título tinha como principal proposta ser de luta, mas com elementos de aventura e exploração. A inovação aqui era permitir lutas em ambientes 3D e não apenas 2D, como era antes em outros jogos. Além disso, a saga também engloba a fase Shippuden do anime, que mostra o protagonista Naruto crescido e com mais responsabilidades.

3. Naruto: Clash of Ninja

Naruto: Clash of Ninja tem a proposta principal de contar a história da obra de forma mais simples e com maior foco nas lutas. O título é um jogo de luta mais tradicional, ainda mais próximo de Street Fighter e outros clássicos. Teve seu primeiro lançamento em 2003, apenas no GameCube, mas logo ganhou também versões no Nintendo Wii, seu sucessor. Era possível escolher personagens variados da primeira fase do anime, cada um com sua importância na história e estilo de jogo próprio.

4. Naruto: Path of the Ninja

Naruto: Path of the Ninja saiu em 2004 e foi um exclusivo do Nintendo DS. Essa versão apresentou uma história de RPG tradicional, com batalhas em turnos e também com gráficos estilo desenho animado 2D, com “pixel art”. Naruto, Sasuke, Sakura e outros heróis estavam presentes para criar seu grupo, assim como coadjuvantes. O jogo chegou a ganhar uma continuação lançada no ano seguinte, Path of the Ninja 2, graças ao seu estilo diferente dos demais.

5. Naruto: Rise of a Ninja

Naruto: Rise of a Ninja foi um game desenvolvido pela Ubisoft, e não por algum produtora japonesa era de costume. Além disso, este era um RPG 3D e exclusivo do Xbox 360, com o objetivo de ser um título de grande proporção e completo para o console da Microsoft. Naruto podia explorar o gigantesco mapa da vila e lutar contra inimigos em tempo real. O jogo foi lançado em 2007 e continua exclusivo dos consoles Xbox até hoje.

6. Naruto: Uzumaki Chronicles

Naruto: Uzumaki Chronicles foi um exclusivo de PS2 e um dos poucos que não seguiu um estilo gráfico de cel-shading, que imita o anime. A jogabilidade era de combates 3D livres, divididos em mapas por onde o personagem passava. Havia alguns elementos de RPG e diálogos, além de trazer muitas partes de enredo original. Como o jogo era de 2005, a versão norte-americana contou com a remoção de alguns personagens como Itachi, Kisame e Tsunade, para que na época os fãs ocidentais não recebessem spoilers sobre a história do anime.

Naruto Online é um RPG massivo grátis lançado em 2016 pela Tencent e que ainda está em funcionamento. O game funciona em Flash e tem gráficos simples, com proposta que lembra aventuras antigas do estilo, como Ragnarok Online. O usuário controla um personagem original criado para o jogo e participa de batalhas ao lado de outros ninjas famosos do anime, como Sasuke, Kakashi e o próprio Naruto.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker saiu em 2018 para PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC, com proposta de misturar luta, aventura e ação com foco no modo online. O game é dividido em missões, que o jogador deve fazer com determinada equipe, trazendo diversos personagens de ambas as séries do universo da obra, Naruto e Boruto. Os usuários podem criar seu próprio personagem e personalizar o seu leque de habilidades para vencer diversos confrontos contra outros jogadores.

9. Naruto x Boruto: Ninja Voltage

Naruto x Boruto: Ninja Voltage é um jogo gratuito para Android e iPhone (iOS) que chegou em 2019. O game também une as duas gerações de personagens de Boruto e Naruto com gráficos 3D avançados, que não deixa a desejar em comparação com as versões de console que a série recebeu. É possível colecionar e destrancar novos lutadores com o tempo e participar de missões com times de três. O jogador tem que defender sua fortaleza ninja e conquistar cada vez mais melhorias para continuar avançando na história.

10. Naruto: Ninja Destiny

Naruto: Ninja Destiny foi lançado em 2006 como um exclusivo do Nintendo DS e tinha sua história baseada na fase original do anime. Sua narrativa e mecânicas de luta eram simples, sendo possível lutar com os comandos gerais e também tocar na tela para acionar itens especiais durante os combates. Apesar de ser de um portátil antigo, Ninja Destiny trazia gráficos 3D bem elaborados para sua época.

11. Naruto: Ninja Council

Naruto: Ninja Council foi uma série de jogos que contou com vários lançamentos nos portáteis da Nintendo, começando pelo Game Boy Advance, em 2003, passando depois pelo Nintendo DS e com um último game lançado no Nintendo 3DS, em 2011. Originalmente, este também era um game de luta, mas sua primeira versão trazia gráficos extremamente simples, mesmo para os padrões da época. As lutas eram baseadas em golpes especiais, os Jutsu, com os mais diversos personagens das obra.

