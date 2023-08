123 Milhas: tudo que você precisa saber sobre a suspensão de passagens

A situação, entretanto, gerou muitas dúvidas nos consumidores. A 123 Milhas quebrou? O que diz o comunicado da empresa? Existe outra alternativa de compensação além dos vouchers? Pensando nisso, o TechTudo preparou um guia com tudo o que você precisa saber sobre o cancelamento de passagens promo na 123 Milhas. Confira a seguir.

Logotipo da 123 Milhas — Foto: Divulgação/123 Milhas

📝 Qual é o melhor aplicativo para viajar? Opine no Fórum do TechTudo

O que diz o comunicado da 123 Milhas?

Em comunicado publicado na sexta-feira (18) em seu próprio site, a 123 Milhas afirmou que, devido à persistência de circunstâncias de mercado adversas, a linha de passagens Promo foi suspensa temporariamente. Com isso, as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023 não serão emitidas.

Para os consumidores afetados, a empresa se comprometeu a devolver integralmente os valores pagos, em vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado. O benefício vale para compra de quaisquer passagens, hotéis e pacotes na própria 123 Milhas. Veja o texto completo abaixo.

"A 123milhas sempre buscou agir com transparência e respeito com os seus clientes. Diante disso, gostaríamos de compartilhar uma atualização importante relacionada ao produto PROMO (passagens e/ou pacotes com datas flexíveis).

Devido à persistência de circunstâncias de mercado adversas, alheias à nossa vontade, a linha PROMO foi suspensa temporariamente e não emitiremos as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023.

Estamos devolvendo integralmente os valores pagos pelos clientes, em vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado, para compra de quaisquer passagens, hotéis e pacotes na 123milhas.

Nós entendemos que essa mudança é inesperada e lamentamos o inconveniente que isso possa causar. Para nós, manter a sua confiança é o mais importante. Por isso, estamos fazendo o possível para minimizar as consequências deste imprevisto."

O que são as passagens Promo?

Passagens Promo é o nome dado pela 123 Milhas aos bilhetes aéreos e/ou pacotes (voo + hotel) com datas flexíveis. Essa modalidade é muito comum em agências de viagem online e permite viajar pagando menos. No caso das passagens flexíveis da 123 Milhas, a empresa exige que o cliente tenha flexibilidade de 24 horas na data da viagem, tanto na ida quanto na volta.

Viajante no aeroporto — Foto: Unsplash/Erik Odiin

Na prática, funciona da seguinte forma: primeiro, o consumidor sugere as datas e escolhe os locais de origem e destino para viajar. Após a compra, ele deve preencher um formulário detalhando sua disponibilidade. A 123 Milhas, então, emitirá a passagem considerando a flexibilidade.

Já ao comprar pacote de viagem flexível, a 123 Milhas se responsabiliza pela escolha e reserva do hotel. O consumidor só precisa escolher a quantidade de diárias e a data da viagem. O voo do pacote segue a mesma lógica das passagens flexíveis.

Como saber se fui afetado?

Os consumidores afetados são aqueles que compraram passagens ou pacotes promocionais com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023. Para estes, a 123 Milhas oferece a possibilidade de receber um voucher com o valor integral da passagem ou pacote, acrescido de correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado. No comunicado, a empresa orienta também que os clientes com embarque para a partir de janeiro de 2024 já solicitem o recurso.

Aqueles que já receberam sua passagem, localizador ou e-ticket podem ficar tranquilos: a viagem está confirmada, e o embarque ocorrerá normalmente.

Passageiro esperando no aeroporto — Foto: Unsplash/JESHOOTS.COM

Fui afetado. Como pedir meu voucher?

Se você foi afetado, pode solicitar seu voucher diretamente pelo site da 123 Milhas, ou pelo WhatsApp (31) 99397-0210. Entretanto, vale ressaltar que o voucher só pode ser usado em produtos da própria 123 Milhas, sejam passagens aéreas, hotéis ou pacotes.

Segundo a 123 Milhas, os solicitantes receberão os vouchers em até 5 dias úteis pelo e-mail cadastrado. Os vouchers recebidos poderão ser utilizados em até 36 meses a partir da solicitação.

O voucher é minha única alternativa? O que mais posso fazer?

Caso você queira viajar nas datas previstas ou receber o dinheiro do reembolso em espécie, saiba que você está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Segundo o Artigo 30 da lei, "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado".

O Artigo 35 do CDC, por sua vez, determina que, além de aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente — neste caso, o voucher — em caso de descumprimento da oferta, o consumidor poderá:

Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; Rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Em outras palavras, o consumidor prejudicado pode também exigir que a empresa emita a sua passagem e o pacote da forma como foram vendidos, ou exigir o ressarcimento em dinheiro com correção de juros, inclusive perdas e danos. Para isso, você deve procurar a empresa e tentar negociar. É possível fazer isso online, abrindo reclamação no Procon ou no Consumidor.gov.br.