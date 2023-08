15 filmes clássicos da Sessão da Tarde para reviver a nostalgia dos anos 2000

A Sessão da Tarde é um dos programas mais antigos da TV aberta brasileira. Na grade da Rede Globo desde 1974, o folhetim de filmes é exibido atualmente na faixa das 15h25, e conta com uma programação focada em títulos de comédia, drama, ação e aventura. No ar de segunda a sexta-feira, o programa também pode ser assistido pelo Globoplay , que transmite o sinal ao vivo da emissora gratuitamente.

Conhecida por reexibir com frequência títulos como Esqueceram de Mim e Dirty Dancing - Ritmo Quente, a sessão popularizou muitas produções de Hollywood no Brasil, conferindo para suas tramas o status de "clássicos da Sessão da Tarde". Para relembrar essas histórias, o TechTudo montou uma lista com filmes marcantes que foram exibidos na década de 2000. Confira!

Clássicos da Sessão da Tarde: Edward Mãos de Tesoura (1990) faz sucesso até hoje, sendo uma "figurinha carimbada" na sessão de filmes da Globo — Foto: Reprodução/IMDb

Ghost - Do Outro Lado da Vida

Filme mais reprisado na história da Sessão da Tarde, Ghost - Do Outro Lado da Vida é um título de 1990 dirigido por Jerry Zucker (Apertem os Cintos... O Piloto Sumiu!). Estrelado por Patrick Swayze (Donnie Darko) e Demi Moore (Striptease), o longa acompanha o fantasma de um homem assassinado, que faz de tudo para salvar a namorada em perigo.

Co-estrelado por Whoopi Goldberg (Mudança de Hábito), que interpreta uma médium que ajuda o casal a se comunicar, o filme está disponível no Telecine (via Globoplay) e Paramount+. Vencedor de duas estatuetas do Oscar, um BAFTA e um Globo de Ouro, Ghost tem 75% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,1 do público no IMDb.

Ghost - Do Outro Lado da Vida (Telecine e Paramount+) foi o filme mais reprisado na Sessão da Tarde da Globo — Foto: Reprodução/IMDb

As Branquelas

Comédia de 2004, As Branquelas é um filme co-escrito e dirigido por Keenen Ivory Wayans (Todo Mundo em Pânico 2). Protagonizado pelos irmãos Marlon Wayans e Shawn Wayans, estrelas da sitcom Dupla do Barulho, o filme conta a história de dois detetives do FBI que fingem se passar pelas herdeiras Wilson para protegê-las de um sequestro.

Disponível na Netflix e Claro TV+, a produção conta com Terry Crews, que protagoniza a popular cena do filme em que canta “A Thousand Miles”, de Vanessa Carlton. Indicado a cinco categorias do Framboesa de Ouro, paródia do Oscar que premia “filmes ruins”, o longa teve 15% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 5,7 do público no IMDb.

As Branquelas (Netflix e Claro TV+) se tornou um filme de comédia popular no Brasil — Foto: Reprodução/IMDb

Meninas Malvadas

Filme teen de 2004, Meninas Malvadas tem roteiro de Tina Fey (30 Rock) e direção de Mark Waters (E Se Fosse Verdade). Protagonizado por Lindsay Lohan (Sexta-Feira Muito Louca), o título conta a história de uma jovem que cresceu na África e sempre estudou em casa, mas agora precisa aprender a “sobreviver” em seu novo colégio nos EUA.

Com um elenco estrelado por Rachel McAdams (Diário de uma Paixão) e Amanda Seyfried (Mamma Mia!), o filme fez enorme sucesso e transformou a vilã Regina George em um ícone da cultura pop. Definido pela LogoTV como “a Bíblia da maldade adolescente”, o longa tem 84% (selo “Fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,1 no IMDb.

Em Meninas Malvadas (Paramount+, Telecine e Claro TV+), a vilã Regina George é interpretada por Rachel McAdams — Foto: Reprodução

A Lagoa Azul

Reprisado na Sessão da Tarde nada menos do que vinte vezes, A Lagoa Azul é um filme de aventura e drama de 1980. Dirigido por Randal Kleiser (Grease), o longa-metragem, disponível atualmente na Netflix, conta a história de duas crianças que sobrevivem a um naufrágio e vão parar em uma ilha paradísiaca, onde crescem e se apaixonam.

Protagonizado por Brooke Shields (Pretty Baby) e Christopher Atkins (Clube das Mulheres), o filme ganhou uma sequência em 1991 e um remake em 2012. Embora tenha sido um sucesso de bilheteria na América do Norte, faturando US$ 58,8 milhões, ele conquistou apenas 12% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 5,8 do público no IMDb.

A Lagoa Azul (Netflix) é um filme não recomendado para menores de 16 anos, pois possui cenas de nudez frontal — Foto: Reprodução/IMDb

Matilda

Longa-metragem de 1996, Matilda é um filme de comédia e fantasia baseado no livro homônimo escrito por Roald Dahl. Dirigido por Danny DeVito (Irmãos Gêmeos), que também atua na trama, o título segue os passos de uma extraordinária garotinha, que tem de lidar com adultos truculentos enquanto desenvolve suas habilidades psicocinéticas.

Protagonizado pela jovem Mara Wilson (Uma Babá Quase Perfeita) e com Rhea Perlman (Cheers) no elenco, o filme está disponível na Netflix, HBO Max, Paramount+ e Claro TV+. Com um enredo que também virou peça de teatro e um filme musical em 2022, Matilda tem 91% de aprovação da crítica do Rotten Tomatoes e nota 7,0 no IMDb.

Matilda (Netflix, HBO Max, Paramount+ e Claro TV+) é baseado em um livro infantil de enorme prestígio — Foto: Reprodução/IMDb

Meu Primeiro Amor

Dramédia dirigida por Howard Zieff (A Recruta Benjamin), Meu Primeiro Amor é um filme de 1991, estrelado por Anna Chlumsky (Inventando Anna) e Macaulay Culkin (Esqueceram de Mim). Sua trama conta a história de uma garota solitária de onze anos, que precisa lidar com o início da adolescência, o novo namoro de seu pai e a relação com seu melhor amigo.

Disponível na Netflix, o filme ficou marcado pela música "My Girl" do grupo The Temptations e fez tamanho sucesso, ganhando uma sequência em 1994. Com Dan Aykroyd (Os Irmãos Cara-de-Pau) e Jamie Lee Curtis (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo) no elenco, Meu Primeiro Amor tem 50% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,9 no IMDb.

O roteiro de Meu Primeiro Amor (Netflix) deu origem a um livro publicado por Patricia Hermes, em 1991 — Foto: Reprodução/IMDb

Edward, Mãos de Tesoura

O longa-metragem de 1990 é um romance gótico de fantasia dirigido por Tim Burton (A Fantástica Fábrica de Chocolate). Estrelado por Johnny Depp (franquia Piratas do Caribe) e Winona Ryder (Stranger Things), o filme conta a história de um homem com mãos de tesoura, que foi criado por um inventor e acolhido por uma família suburbana.

Co-estrelado por Dianne Wiest (O Dono de Kingstown) e Alan Arkin (Pequena Miss Sunshine), o filme foi um sucesso comercial, recebendo indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro. Disponível no Disney+, o longa se tornou um título aclamado pela crítica e pelo público, tendo 89% (selo “fresco”) de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 7,9 no IMDb.

Edward, Mãos de Tesoura (Disney+) é protagonizado por Johnny Depp que trabalhou com o diretor Tim Burton em inúmeras de suas obras — Foto: Reprodução/IMDb

De Repente 30

Misturando comédia romântica e fantasia, De Repente 30 é um filme de 2004 dirigido por Gary Winick (Cartas para Julieta). Protagonizada por Jennifer Garner (Deadpool 3), a obra conta a história de uma menina que, ao completar treze anos, tem seu pedido atendido e é transportada para o futuro como uma mulher de trinta anos.

Co-estrelado por Mark Ruffalo (Toda Luz Que Não Podemos Ver), que dá vida ao melhor amigo da adolescente em sua versão adulta, o título possui uma trilha sonora repleta de sucessos dos anos 1980. Disponível na Netflix, o filme faz sucesso até hoje e tem 65% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,3 do público no IMDb.

De Repente 30 (Netflix) rendeu indicações de Melhor Atriz para Jennifer Garner no MTV Movie Awards e Teen Choice Award — Foto: Reprodução/IMDb

Mudança de Hábito

Comédia musical de Emile Ardolino (Dirty Dancing), Mudança de Hábito é um filme de 1992 estrelado por Whoopi Goldberg. O título, que ganhou uma sequência em 1993, segue os passos de uma cantora boêmia, que após testemunhar um crime envolvendo a máfia passa a viver disfarçada como uma freira em um convento.

Disponível no Disney+, o filme ainda conta com Maggie Smith (Downton Abbey) em seu elenco. Segundo a atriz Whoopi Goldberg, o terceiro longa está em fase de pré-produção. Bem-sucedido, o filme tem aprovação de 75% da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,5 do público no IMDb.

Mudança de Hábito (Disney+) ganhará um terceiro filme, mais de vinte anos após seu lançamento — Foto: Reprodução/IMDb

Curtindo A Vida Adoidado

Comédia adolescente de 1986, Curtindo A Vida Adoidado é um longa-metragem dirigido por John Hughes (Clube dos Cinco). Estrelado por Matthew Broderick (Jogos de Guerra), o filme gira em torno de um jovem que decide matar aula e aproveitar seu dia longe da escola ao lado da namorada e do melhor amigo.

Clássico dos filmes adolescentes, o título se tornou referência para inúmeros outros filmes e seriados, chegando a ganhar uma sitcom em 1990. Co-estrelada por Alan Ruck (Succession) e Mia Sara (A Lenda), a obra está disponível no Telecine e Paramount+, e tem 82% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,8 no IMDb.

Curtindo A Vida Adoidado (Paramount+ e Telecine) possui especulações de uma continuação desde 2005, embora a aguardada sequência nunca tenha saído do papel — Foto: Reprodução/IMDb

O Diabo Veste Prada

Comédia dramática de 2006, O Diabo Veste Prada tem direção de David Frankel (Marley e Eu). Baseado em um livro homônimo, o título é estrelado por Anne Hathaway (O Diário da Princesa) e segue os passos de uma jovem que passa a trabalhar como assistente de uma conceituada editora de moda, precisando lidar com as tiranias diárias de sua chefe.

Interpretada por Meryl Streep (As Pontes de Madison), a “vilã” Miranda Priestly se transformou em um ícone pop e rendeu à artista o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Comédia por sua atuação. Disponível no Star+, o longa-metragem tem 75% (selo “fresco”) de aprovação da mídia especializada do Rotten Tomatoes e nota 6,9 no IMDb.

O Diabo Veste Prada (Star+) conta ainda com Emily Blunt e Stanley Tucci em seu elenco — Foto: Reprodução/IMDb

Esqueceram De Mim

Comédia de Natal, Esqueceram De Mim é um filme de 1990 escrito e produzido por John Hughes e dirigido por Chris Columbus (Harry Potter e a Pedra Filosofal). Protagonizado por Macaulay Culkin, o longa gira em torno de um garoto de oito anos, esquecido em casa pelos pais durante sua viagem de Natal, que precisa lidar com dois insistentes ladrões.

Disponível no Disney+, o longa traz Catherine O’Hara (Schitt’s Creek) e John Heard (Quero Ser Grande) como os pais do garoto, além de Joe Pesci (O Irlandês) e Daniel Stern (Sonho de Campeão) como os desastrados ladrões. Pontapé inicial de uma franquia composta atualmente por seis títulos, a obra tem 66% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 7,7 no IMDb.

Esqueceram De Mim (Disney+) foi o filme que revelou Macaulay Culkin na indústria cinematográfica — Foto: Reprodução/IMDb

Como Perder Um Homem Em 10 Dias

Comédia romântica de 2003, Como Perder um Homem em 10 Dias tem direção de Donald Petrie (Falando Grego). Na trama, uma jornalista que precisa escrever um texto sobre como perder um homem em 10 dias faz de tudo para afastar seu pretendente, sem saber que ele precisa aceitar todas as suas maluquices, pois apostou que iria conquistá-la.

Protagonizada por Kate Hudson (Quase Famosos) e Matthew McConaughey (Interestelar), a produção é baseada em um livro ilustrado de mesmo nome escrito por Michele Alexander e Jeannie Long. Disponível no HBO Max, Paramount+ e Telecine, o título tem apenas 42% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,4 do público no IMDb.

Como Perder Um Homem Em 10 Dias (HBO Max, Paramount+ e Telecine) tornou-se uma das comédias românticas mais famosas dos anos 2000 — Foto: Reprodução/IMDb

Dirty Dancing - Ritmo Quente

Romance musical dirigido por Emile Ardolino, Dirty Dancing - Ritmo Quente chegou aos cinemas em 1987. Protagonizado por Jennifer Grey (Mais Que o Acaso) e Patrick Swayze, o filme conta a história de uma jovem que vai passar as férias em um resort com sua família e se apaixona pelo instrutor de dança local.

Vencedor do Oscar e do Globo de Ouro de Melhor Canção Original por “(I've Had) The Time Of My Life”, de Bill Medley e Jennifer Warnes, o título teve uma trilha sonora de enorme sucesso comercial. Disponível no Amazon Prime Video e Telecine (via Globoplay), o título tem 72% de aprovação da mídia especializada no Rotten Tomatoes e nota 7,0 dos fãs no IMDb.

Dirty Dancing - Ritmo Quente (Amazon Prime Video e Telecine) ganhou um remake em 2004, chamado Dirty Dancing 2 - Noites de Havana — Foto: Reprodução/IMDb

Riquinho

Misturando comédia e aventura, Riquinho é um filme de 1998 dirigido por Donald Petrie. Protagonizado por Macaulay Culkin, já um astro mirim de Hollywood, o título conta a história do garoto mais rico do mundo, que sonha em ser um menino comum. Ao desconfiar que um executivo está por trás do desaparecimento de seus pais, ele conta com a ajuda dos seus novos amigos para enfrentá-lo.

Disponível no HBO Max, o título conta com os atores John Larroquette (Night Court) e Edward Herrmann (Gilmore Girls) em seu elenco. Baseado nas histórias em quadrinhos da Harvey Comics, o longa-metragem tem apenas 26% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 5,4 do público no IMDb.

Riquinho (HBO Max) teve uma continuação lançada diretamente em vídeo, em 1998 — Foto: Reprodução/IMDb

