15 novelas antigas para relembrar as tardes dos anos 2000 no Globoplay

Nostalgia noveleira é o que não falta no catálogo do Globoplay . O serviço de streaming da Rede Globo contém as grandes novelas de sucesso da emissora e até mesmo as produções mexicanas do canal Televisa, como A Usurpadora e Maria do Bairro, que eram exibidas no SBT. Folhetins reexibidos entre 16h e 19h, como Ti-Ti-Ti, Cobras e Lagartos, Chocolate com Pimenta e Laços de Família podem ser assistidos a qualquer momento na plataforma.

Para relembrar as produções de maior destaque, o TechTudo organizou uma lista das novelas mais famosas entre os anos 1990 e 2000 disponíveis no streaming. São enredos de romance, comédia e drama, e em toda as dicas você confere informações sobre elenco, enredo e repercussão no IMDb.

Sucessos mexicanos, como Maria do Bairro, também estão disponíveis no catálogo do Globoplay — Foto: Reprodução/JustWatch

📝 Onde assistir à série Resurrection online? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Mulheres de Areia (1993)

Mulheres de Areia é um dos grandes sucessos da teledramaturgia nos anos 1990. O folhetim da autora Ivani Ribeiro (1922 - 1995) é protagonizada em dose dupla por Glória Pires (Terra e Paixão), intérprete das gêmeas Ruth e Raquel. Outro personagem marcante é o escultor Tonho da Lua, papel de Marcos Frota (O Clone). Ainda completam o time Guilherme Fontes (Estrela-Guia), Susana Vieira (Mulheres Apaixonadas), Paulo Betti (Amor Perfeito), Andrea Beltrão (Tapas & Beijos), e mais.

A trama se passa na fictícia cidade litorânea de Pontal D'Areia, no Rio de Janeiro. É lá onde moram Ruth, uma jovem solidária e cativante, e sua irmã Raquel, de comportamento inverso. O romance entre Ruth e Marcos Assunção (Guilherme Fontes) instiga a inveja de Raquel, que fará de tudo para tomar o empresário para o seu lado. Pelo papel das gêmeas, Glória Pires ganhou estatuetas de Melhor Atriz no Prêmio APCA e Troféu Imprensa.

Os personagens Marcos e Ruth, interpretados por Guilherme Fontes e Gloria Pires em Mulheres de Areia — Foto: Divulgação/gshow

Kubanacan (2004)

Anunciada como um folhetim de romance, comédia e ação, Kubanacan apresenta uma trama cheia de sátiras políticas, espionagens e ficção científica -- foi a primeira novela brasileira a falar sobre multiverso anos antes da popularização do termo. Marcos Pasquim (Desenrola 2) e Danielle Winits (Amor à Vida) são o casal principal da novela, enquanto Adriana Esteves (Os Outros), Vladimir Brichta (Bingo - O Rei das Manhãs) e Carolina Ferraz (Haja Coração) completam o elenco.

Na fictícia ilha caribenha de Kubanacan, em 1951, um homem desmemoriado chamado Esteban (Pasquim) é encontrado na praia por Marisol (Winits). Os dois se apaixonam, mas o romance é prejudicado pelo regime ditatorial de Carlos Camacho (Humberto Martins). Junto com a primeira-dama Mercedes (Betty Lago), o general considera Esteban uma possível ameaça para seu governo. A novela tem nota 6,9 no IMDb.

Kubanacan mistura romance, sátira política e ficção científica no mesmo enredo — Foto: Divulgação/gshow

A Usurpadora (1998)

Uma das novelas mexicanas mais populares no Brasil está disponível no catálogo do Globoplay. A Usurpadora é mais uma produção da lista protagonizada por gêmeas, com a atriz venezuelana Gabriela Spanic (A Dona) interpretando as irmãs Paulina Martins e Paola Bracho. Ainda integram o elenco Fernando Colunga (Amor Real), Chantal Andere (A Intrusa), Juan Pablo Gamboa (Mariposas Verdes), Mario Cimarro (Mar de Amor), e mais.

Durante uma viagem para Cancun, a rica e inescrupulosa Paola Bracho descobre uma pessoa igual a ela. Trata-se da camareira Paulina Martins, uma mulher humilde e sonhadora. A socialite então chantageia Paulina para que esta finja ser ela mesma na casa da abastada família Bracho. Ao conhecer seus "novos parentes", a mocinha não esperava se apaixonar por Carlos Daniel (Colunga), marido de sua contratante. A produção tem nota 7,8 no IMDb.

A Usurpadora conquistou o público brasileiro com uma trama cheia de conspirações e romances — Foto: Divulgação/gshow

Maria do Bairro (1997)

Além de ser uma estrela da música pop na América Latina, a cantora e atriz Thalía também é protagonista de novelas de sucesso, como Maria do Bairro. Espécie de Minha Bela Dama (1964) mexicano, a obra é um típico romance com conflitos de classe. É estrelada por Fernando Colunga, Itatí Cantoral (Amores com Trapaças), Ana Patricia Rojo (Carinha de Anjo) e Roberto Blandón (Um Refúgio para o Amor).

Criada próxima de um aterro sanitário, a sonhadora Maria Hernández (Thalía) deseja um dia sair da miséria onde vive. Ela encontra sua chance ao ser adotada pela família de Fernando de la Vega (Colunga), um empresário que quer transformar Maria numa verdadeira dama. Mas a jovem é alvo das maldades de Soraya Montenegro (Cantoral), prima de Fernando que mantém uma paixão pelo rapaz. A novela tem nota 7,3 no IMDb.

Maria do Bairro é um dos grandes sucessos televisivos da cantora Thalía — Foto: Divulgação/gshow

Senhora do Destino (2004)

É na obra de Aguinaldo Silva (Fina Estampa) de onde vem os memes da personagem Nazaré Tedesco, vilã icônica interpretada por Renata Sorrah (Vai na Fé). A novela ainda é estrelada por Susana Vieira, Eduardo Moscovis (O Cravo e a Rosa), José Mayer (Mulheres Apaixonadas), José Wilker (Gabriela) e Carolina Dieckmann (Passione). Vale lembrar que o folhetim aborda o problema do rapto de crianças no Brasil.

Em 1968, durante a ditadura militar, a retirante nordestina Maria do Carmo (Dieckmann nessa fase) viaja para o Rio de Janeiro com seus cinco filhos. Após conhecer a prostituta Nazaré (Adriana Esteves, nessa fase), Maria tem a filha mais nova, Lindalva, sequestrada pela vilã. Décadas se passam e do Carmo, agora uma empresária de sucesso, ainda procura incessantemente sua filha. A obra tem nota 7,6 no IMDb.

Senhora do Destino aborda um tema sensível, que é o rapto de crianças no Brasil — Foto: Divulgação/gshow

Marimar (1994)

Outra novela de sucesso de Thalía é Marimar, segunda obra onde a cantora mexicana interpreta uma "Maria" - a primeira é Maria Mercedes (1992) e a terceira é a já citada Maria do Bairro. Sucesso em toda a América Latina, Marimar tem no elenco Eduardo Capetillo (A Madrasta), Alfonso Iturralde (Querida Inimiga), Luis Gatica (Bala Perdida), Chantal Andere (Amor Real) e René Muñoz (Rosalinda).

Marimar (Thalía) é uma jovem humilde que mora bem perto da praia junto com seus pais. Um dia, ela se apaixona por Sérgio Santebañes (Capetillo), um jovem rico que mora em uma região nobre próxima da casa da jovem. Ambicioso, Sérgio se casa com Marimar apenas para conquistar uma herança, abandonando-a logo em seguida. O tempo passa e uma reviravolta na vida de Marimar faz com que se caminho se cruze como do antigo marido. Marimar tem nota 6,6 no IMDb.

Marimar é mais uma obra estrelada por Thalía protagonizada por uma "Maria" — Foto: Divulgação/gshow

O Cravo e a Rosa (2000)

Uma das novelas mais reprisadas no Vale a Pena Ver de Novo, O Cravo e a Rosa está disponível no Globoplay para ser vista sem moderação. A obra de Walcyr Carrasco insere comédia no romance dos irreconciliáveis Petruchio (Eduardo Moscovis) e Catarina (Adriana Esteves). Inspirado na peça A Megera Domada, de William Shakespeare, o folhetim ainda tem em seu elenco Ney Latorraca (Vamp), Eva Todor (Meu Nome Não é Johnny), Leandra Leal (Aruanas), Luis Melo (O Auto da Compadecida), entre outros.

Narrado na década de 1920, vemos o nascer de uma paixão entre duas pessoas distintas: Petruchio, um fazendeiro caipira bronco, e Catarina, militante feminista sem paciência para os homens. O caminho dos dois se cruza quando a ambiciosa Dinorá (Maria Padilha) vê no casamento de Catarina uma chance de arrecadar um bom dinheiro vindo de seu pai, o banqueiro Cornélio (Ney Latorraca). Aos poucos, porém, a paixão cresce entre o casal. O Cravo e a Rosa tem nota 8,1 no IMDb.

O Cravo e a Rosa é inspirada na peça teatral A Megera Domada, de Shakeaspeare — Foto: Divulgação/Memória Globo

Da Cor do Pecado (2004)

A paixão entre Paco (Reynaldo Gianecchini) e Preta (Taís Araújo) é capaz de derrubar qualquer preconceito em Da Cor do Pecado. A obra escrita por João Emanuel Carneiro (Segundo Sol) tem cenas gravadas no Maranhão e Rio de Janeiro. Além do casal principal, estão presentes no elenco Giovanna Antonelli (Travessia), Lima Duarte (Caminho das Índias), Rosi Campos (Castelo Rá-Tim-Bum) e Matheus Nachtergaele (O Auto da Compadecida).

Em viagem de pesquisa no Maranhão, o botânico Paco se apaixona pela jovem feirante Preta no meio de uma roda de dança. Os dois ficam juntos e chegam a consumar o romance. Porém, Paco está em conflito por ainda ser noivo da ambiciosa Bárbara (Antonelli) e resolve fugir. Anos se passam e Preta, agora mãe do pequeno Raí (Sérgio Malheiros), quer reencontrar Paco para que este assuma a paternidade do filho. A novela das sete conquistou nota 6,5 no IMDb.

Da Cor do Pecado mostra o romance da jovem feirante Preta e o rico Paco — Foto: Divulgação/Memória Globo

Ti-ti-ti (2010)

Dentre as novelas de comédia disponíveis no Globoplay, Ti-Ti-Ti é uma das mais notáveis. A criação de Maria Adelaide Amaral (A Lei do Amor) é um remake das novelas Plumas e Paetês (1980) e a versão homônima, lançada em 1985. A trama foca na divertida rivalidade dos estilistas Victor Valentim (Murilo Benício) e Jacques Leclair (Alexandre Borges). Cláudia Raia (A Favorita), Isis Valverde (A Força do Querer), Juliana Alves (Amor Perfeito) e Malu Mader (Celebridade) completam o elenco.

Ariclenes Martins e André Spina são inimigos desde a infância. Este último ganhou fama no mundo da moda sob o pseudônimo de Jacques Leclair, um estilista aparentemente gay que escondeu sua real personalidade dos demais. Quando descobre o sucesso do rival, Ariclenes se reinventa como Victor Valentim, um estilista espanhol ainda mais espalhafatoso que Leclair. No IMDb, Ti-Ti-Ti tem nota 7,4.

Remake de duas novelas dos anos 1980, Ti-ti-ti é protagonizada por Murilo Benício e Alexandre Borges — Foto: Divulgação/gshow

Cobras e Lagartos (2006)

Apesar da novela ter sido protagonizada pelo casal Duda (Daniel de Oliveira) e Bel (Mariana Ximenes), a popularidade da novela Cobras e Lagartos ficou nas mãos da dupla Foguinho e Ellen, interpretados pelo casal da vida real Lázaro Ramos e Taís Araújo. O sucesso das sete idealizado por João Emanuel Carneiro conta com o elenco principal de Carolina Dieckmann, Henri Castelli (Celebridade), Marília Pêra (Pé na Cova) e Bruna Marquezine (Besouro Azul).

O magnata Omar Pasquim (Francisco Cuoco) resolve se disfarçar como faxineiro de sua empresa para saber quem é seu parente de maior confiança. Ele vê na sobrinha Maria "Bel" Isabel e no seu namorado Daniel "Duda" Miranda dois herdeiros ideais para o seu patrimônio. Porém, a herança vai parar nas mãos de Foguinho, um jovem da periferia cujo nome de batismo é igual ao de Duda. Influenciado pela ambiciosa Ellen, Foguinho decide se aproveitar do erro. A trama conquistou nota 6,8 no IMDb.

Cobras e Lagartos tem como casal principal Duda (Daniel de Oliveira) e Bel (Mariana Ximenes) — Foto: Divulgação/gshow

Chocolate com Pimenta (2004)

Romance, comédia e até vingança se encontram em Chocolate com Pimenta, obra de Walcyr Carrasco que foi sucesso nas tardes da Globo. Estrelada por Mariana Ximenes e Murilo Benício, o folhetim de época é estrelado por Priscila Fantin (Alma Gêmea), Marcello Novaes (Avenida Brasil), Drica Moraes (Travessia), Elizabeth Savalla (Êta Mundo Bom!), entre outros.

Na década de 1920, Ana Francisca foge para a cidade de Ventura após ter o pai assassinado por grileiros. Na nova região, ela conhece o galã estudantil Danilo, que também se apaixona por ela. Mas as armações de Olga, namorada de Danilo, contra Francisca faz com que a jovem se case com o empresário Ludovico e se mude para a Argentina. Anos depois, a protagonista volta à cidade em busca de vingança contra quem a humilhou. Os espectadores deram nota 7,6 à novela no IMDb.

Chocolate com Pimenta foi uma novela da faixa das seis da TV Globo — Foto: Divulgação/Globo (Renato Rocha Miranda)

Alma Gêmea (2005)

Espiritismo e tradições indígenas se cruzam na novela Alma Gêmea, mais uma obra de Walcyr Carrasco que foi sucesso no horário das seis. A novela é mais uma das obras da Globo com temática espírita, assim como O Profeta (2006), Páginas da Vida (2006) e A Viagem (1994). Integram o elenco Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra (O Beijo do Vampiro), Ana Lúcia Torre (Amor Eterno Amor), Fernanda Souza (O Profeta) e Malvino Salvador (Caras e Bocas).

Rafael é um empresário amargurado por ter presenciado o assassinato de sua esposa, a bailarina Luna (Liliana Castro), nos anos 20. Duas décadas se passam e ele, completamente recluso, redescobre a paixão quando conhece Selena Anauê (Fantin), uma jovem indígena vislumbrada com possíveis lembranças de uma outra vida. A novela possui nota 6,8 no IMDb.

Alma Gêmea aborda espiritismo e cultura indígena no enredo — Foto: Divulgação/Memória Globo

Cordel Encantado (2011)

Com estilo similar ao do escritor Ariano Suassuna, Cordel Encantado é uma história tipicamente nordestina com um verniz de romance medieval europeu. Escrita por Duca Rachid (Amor Perfeito) e Thelma Guedes (Órfãos da Terra), a telenovela tem no elenco Bianca Bin (Boogie Oogie), Cauã Reymond (Terra e Paixão), Bruno Gagliasso (Marighella), Nathalia Dill (Paraísos Artificiais), Carmo Dalla Vecchia (Império) e Domingos Montagner (Velho Chico).

A trama se passa no fim do século 19, quando dois fictícios reinos europeus chamados Seráfia do Norte e Seráfia do Sul pretendem pôr fim a uma guerra secular com o matrimônio dos herdeiros dos dois reinos. Mas uma conspiração ocorre e Aurora Catarina Ávila, a bebê filha do rei da Seráfia do Norte, é criada longe dos pais. Anos se passam e, sem saber do seu passado real, a jovem hoje chamada de Açucena (Bin) se apaixona pelo humilde Jesuíno (Reymond). Possui nota 7,7 no IMDb.

Cordel Encantado mistura cultura nordestina com romances medievais — Foto: Divulgação/gshow

Laços de Família (2000)

A comovente novela das oito é lembrada em todo o país pela campanha de conscientização do câncer, ao mostrar o drama da protagonista Camila (Dieckmann) sofrendo com a doença. Escrita por Manoel Carlos, o folhetim é estrelado por Vera Fischer (O Clone), Tony Ramos (Terra e Paixão), Reynaldo Gianecchini, Marieta Severo (A Grande Família), e mais.

Helena (Fischer), uma empresária madura e bem-sucedida, conhece o jovem médico Edu (Gianecchini) em um acidente de trânsito. Os dois se apaixonam e passam a namorar. Porém, Edu tem um novo amor ao conhecer Camila, filha de Helena. A relação entre os dois se fragiliza, mas passam a ficar unidos quando Camila é diagnosticada com uma doença grave. O sucesso de Manoel Carlos tem nota 7,4 no IMDb.

O drama de Camila, diagnosticada com leucemia, é um dos pontos altos de Laços de Família — Foto: Divulgação/Memória Globo

Cabocla (2004)

O enredo de Cabocla sai da literatura clássica brasileira para a televisão. A adaptação do romance homônimo do escritor Ribeiro Couto ficou a cargo do dramaturgo Benedito Ruy Barbosa (O Rei do Gado). Vanessa Giácomo (Sinhá Moça), Daniel de Oliveira, Tony Ramos, Patricia Pillar (A Favorita), Regiane Alves (Vai na Fé) e Danton Mello (Ninguém é de Ninguém) estão no elenco principal.

O rico e mulherengo Luís Jerônimo (Oliveira) resolve passar uma temporada na cidade interiorana de Vila da Mata para cuidar da saúde. Lá, ele se apaixona por Zuca, uma mulher trabalhadora e noiva do peão Tobias (Malvino Salvador). Luís e Zuca devem então lutar contra as diferenças sociais para viver um grande amor. A trama conquistou nota 7,1 no IMDb.

Cabocla é uma adaptação da obra homônima de Ribeiro Couto — Foto: Divulgação/G1

Com informações de Globoplay, IMDb (1, 2, 3), Memória Globo

Assista: conheça o Amazon Prime Video