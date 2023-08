16 pais incríveis de filmes e séries que todo mundo ama

Ser pai é fazer tudo para o bem dos filhos, como arrumá-los para a escola, preparar um churrasco na piscina em pleno domingo, pagar uma pensão, acompanhar a vida escolar, entre outras coisas. No mundo do cinema e TV esses pais atenciosos também estão presentes, mas com fazeres diferenciados. Tipo proteger os filhos de um apocalipse zumbi, treinar arduamente o filho para proteger a Terra, resgatar o filho de um aquário ou só trabalhar em dois empregos pra sustentar a casa.

Para celebrar o dia dos pais com grandes exemplos de paternidade, o TechTudo preparou uma lista com 15 pais incríveis dos filmes e séries. Você confere em cada dica o que há de tão especial nesses paizões da ficção. Todas as obras podem ser maratonadas (ao lado do seu velho ou não) em serviços de streaming e aluguel como Amazon Prime Video, Netflix, HBO Max e Disney+.

À Procura da Felicidade é protagonizado por Will Smith e seu filho Jaden Smith — Foto: Reprodução/IMDb

1. Joel (The Last of Us)

O protagonista de The Last of Us, disponível no HBO Max, é um cara que, mesmo rude, não perde o amor paterno nem no pior dos apocalipses zumbis. Após perder a filha durante ápice da transmissão do Cordyceps nos EUA, Joel (Pedro Pascal) passou décadas com o coração fechado. Mas foi só conhecer a destemida Ellie (Bella Ramsey) que o mercenário reativou a chama da paternidade - como também a esperança no fim do surto fúngico.

O relacionamento entre Pascal e Ramsey na interpretação dos personagens reavivou o interesse do público no game exclusivo do Playstation. A série The Last of Us foi uma das principais estreias do ano em 2023, com segunda temporada garantida pela HBO e grandes chances de figurar nas cerimônias Globo de Ouro e Emmy.

O relacionamento paternal entre os personagens Joel e Ellie é o maior atrativo de The Last of Us — Foto: Divulgação/HBO Max

2. Tio Phil (Um Maluco no Pedaço)

Ele pode ser "tio" no nome, mas o personagem do saudoso ator James Avery (Sparks) agiu como um pai para Will Smith em Um Maluco no Pedaço. O patriarca da família Banks recebe o sobrinho em sua mansão luxuosa em Bel-Air para que este tenha uma vida longe das gangues. Phil ainda cuida também dos próprios filhos Carlton (Carlton Banks), Hillary (Karyn Parsons), Ashley (Tatyana Ali) e o caçula Nicky (Ross Bagley).

As peripécias paternais de Phil podem ser maratonadas no HBO Max. Vale lembrar que, em 2022, o remake de Um Maluco no Pedaço, intitulado Bel-Air, foi lançado nos EUA pelo Hulu e na América Latina pelo Star+. Na nova versão, mais voltada ao drama, Tio Phil é interpretado por Adrian Holmes (Apocalipse V).

Mesmo sendo tio de Will, Phil Banks ocupa um papel materno na vida do personagem — Foto: Reprodução/IMDb

3. Jim Hopper (Stranger Things)

O xerife mais casca grossa de Hawkins amolece fácil ao lado da filha adotiva Eleven (Millie Bobby Brown). O personagem do ator David Harbour (Viúva Negra) é marcado por traumas familiares após ter perdido a primeira filha, vítima de câncer. Anos depois, Hopper redescobriu a paternidade quando abrigou a misteriosa El em sua casa, além de ajudar a amiga Joyce (Wynona Ryder) a reencontrar seu filho Will (Noah Schnapp).

Por amor à protagonista, Hopper subiu e desceu ao mundo invertido, fazendo também uma parada na União Soviética, só para poder dar uma vida mais normal à nova filha. O sucesso da Netflix serviu para catapultar a fama de David Harbour, que até a estreia da série tinha poucos papéis expressivos no currículo, em uma estrela mundial.

O xerife Jim Hopper vai até o mundo invertido para proteger Eleven em Stranger Things — Foto: Reprodução/IMDb

4. Mufasa (O Rei Leão)

É o ciclo sem fim da selva africana que guiava o amor do Rei Mufasa pelo leãozinho Simba em O Rei Leão. Sempre atencioso com o equilíbrio de seu reino, Mufasa nunca abriu mão de estar sempre perto do filho, até mesmo nos momentos de maior perigo. O Rei treinava Simba para que este seguisse seus passos como um soberano justo para os animais - algo bem diferente de seu tio Scar, que planejava dar um golpe no irmão.

O longa pode até ter tido um remake fotorrealista lançado em 2019 nos cinemas, mas os fãs da Disney sempre lembrarão da versão de 1994 com mais carinho. As duas versões podem ser vistas no Disney+. O maior elo entre as duas obras é a voz marcante do ator James Earl Jones (Star Wars), que dublou Mufasa em todas as adaptações.

Mufasa dá lições de vida importantes para o filho Simba em O Rei Leão — Foto: Reprodução/IMDb

5. Arthur Weasley (franquia Harry Potter)

A verdadeira mágica de Arthur Weasley (Mark Williams) é não deixar faltar nada de essencial para os seus filhos Ron (Rupert Grint), Gina (Bonnie Wright), os gêmeos Fred e Jorge (James e Oliver Phelps), Guilherme (Domhnall Gleeson), Carlos e Percy (Cris Rankin), além da esposa Molly Prewett (Julie Walters). Ainda que seja patriarca de uma família humilde, Arthur tem espaço na sua casa para abrigar o melhor amigo de seus filhos (e futuro genro) Harry Potter (Daniel Radcliffe).

Na franquia, disponível no HBO Max, o personagem é uma das figuras paternas de Harry, junto com Dumbledore (Richard Harris e Michael Gambon) e Sirius Black (Gary Oldman). Arthur é tão paizão que esteve junto até na hora de defender o pequeno bruxo das garras de Voldemort e seu exército, acompanhado da mãezona Molly.

Apesar da quantidade numerosa de filhos, Arthur Weasley ainda tem espaço para cuidar de Harry Potter em sua casa — Foto: Reprodução/IMDb

6. Marlin (Procurando Nemo)

O oceano não parece grande e perigoso demais para Marlin (Albert Brooks). O peixe pode até ser palhaço, mas quando se trata de proteger seu único filho Nemo (Alexander Gould), o cara não tá pra brincadeira. Nesta aventura épica da Disney (também disponível no Disney+), Marlin não é só um pai para Nemo, como também um amigo fiel para a avoada Dory (Ellen DeGeneres).

Seu único defeito é ser superprotetor demais, uma condição vinda do trauma de ter perdido a esposa e suas ovas em um ataque de barracuda. Nemo é o único sobrevivente, mas nasceu com um problema em sua nadadeira. Para desafiar o pai, o menino peixe se solta demais e é capturado por um pescador, que em seguida o coloca num aquário. A jornada de Marlin para reencontrar o filho passa por tubarões vegetarianos até pelicanos fofoqueiros.

O oceano não é obstáculo grande o bastante para Marlin reencontrar seu filho em Procurando Nemo — Foto: Reprodução/IMDb

7. Lineu Silva (A Grande Família)

Chamado de "Lineuzinho" por uns e "popozão" por outros, o patriarca Lineu Silva é a fonte de juízo presente na Grande Família. O personagem de Marco Nanini (O Auto da Compadecida) foi o comandante da sitcom brasileira por 14 temporadas, exibidas entre 2001 e 2014 e disponíveis gratuitamente no Globoplay.

Ao lado da esposa Nenê (Marieta Severo), o fiscal sanitário bota ordem na casa habitada pelos filhos Tuco (Lúcio Mauro filho), Bebel (Guta Stresser) e o genro Agostinho (Pedro Cardoso) - este que é sua maior fonte de problemas. Correto e um tanto ríspido, Lineu aos poucos amolece seu jeito durão com a fala mansa da esposa e dos filhos.

A Grande Família teve 14 temporadas exibidas na TV, toas capitaneadas pelo patriarca Lineu Silva — Foto: Divulgação/Rede Globo

8. Goku (Dragon Ball Z)

Goku pode não ser um pai muito presente na vida de Gohan e Goten (ao contrário da esposa Chi Chi), mas quando se trata de salvar o mundo de ameaças poderosas, o herói sayajin protege toda a população da Terra e do universos como se fossem seus filhos. Basta ver nas sagas de Dragon Ball Z, GT e Super - todas disponíveis no Crunchyroll.

No desenho que virou um marco das animações japonesas em todo o mundo, Goku treinou Gohan e Goten para que estes sejam protetores do planeta que recebeu o pai deles quando pequeno. Mas, quando se trata de sustentar a casa e ser mais presente na vida escolar dos filhos, o papel fica nas mãos da rigorosa Chi Chi.

Goku prepara o filho Gohan para que este sempre possa proteger a Terra em Dragon Ball Z — Foto: Reprodução/IMDb

9. Scott Lang/Homem-Formiga (franquia Homem-Formiga)

Na ala dos pais que foram "meu herói, meu bandido" dos filhos, Scott Lang é um ótimo representante. Preso por roubar seus empregadores, ficou na cadeia por três anos e deixou de pagar pensão à Cassie (Abby Ryder Fortson), sua única filha. Sua redenção foi se tornar o herói Homem-Formiga, para que assim pudesse encolher seu passado e aumentar sua relação paternal com Cassie.

O super-herói do MCU está em seu terceiro filme (todos disponíveis no Disney+). No capítulo mais recente, pai e filha, junto com esposa e sogros, curtem uma viagem bem família num universo microscópico governado por um vilão autoritário. Aventuras que só um bom pai pode proporcionar à sua filha heroína adolescente, para que assim ela também se torne uma possível Vingadora.

O terceiro longa da franquia Homem-Formiga 3 deu maior destaque ao relacionamento paterno entre Cassi e Scott Lang — Foto: Reprodução/IMDb

10. Chris Gardner (À Procura da Felicidade)

A história real do empresário americano Chris Gardner serviu de inspiração para o filme À Procura da Felicidade, estrelado por Will Smith (Emancipation) e seu filho Jaden (Karate Kid), em sua primeira aparição nos cinemas. O drama biográfico (disponível na Netflix, HBO Max e Amazon Prime Video) mostra como Gardner superou a pobreza tendo como maior meta dar uma vida melhor ao seu filho Christopher Jr.

No começo do anos 1980, Chris Gardner trabalhava como vendedor de scanners portáteis de ressonância. Com poucas vendas e muitas contas para pagar, sua situação financeira se agrava, o que causa a separação de Gardner e de sua esposa Linda (Thandie Newton). Sua única companhia é seu filho Chris Jr., um garoto de apenas seis anos para quem Gardner investe em uma saída econômica de seus problemas.

À Procura da Felicidade é baseado na história real do empresário Chris Gardner, qe superou a pobreza para dar uma vida digna ao filho — Foto: Reprodução/IMDb

11. Julius Rock (Todo Mundo Odeia o Chris)

A atenção que Julius dá aos filhos em Todo Mundo Odeia o Chris, mesmo trabalhando em dois empregos, não é capaz de ser medida em dólares ou centavos. Terry Crews (Brooklyn 99) dá vida ao pai do comediante Chris Rock (Gente Grande) na sitcom que é sucesso no Brasil. O show pode ser visto nas plataformas Globoplay, HBO Max, Paramount+, Prime Video e Oi Play.

Julius é a representação do pai provedor que está sempre afiado no preço das coisas. Mesmo com a rotina atribulada, não deixa de estar presente na vida dos filhos Chris (Tyler James Williams), Drew (Tequan Richmond) e Tonya (Imani Hakim). O personagem é também um marido amoroso para Rochelle (Tichina Arnold), que não cansa de exaltar a dupla jornada de trabalho de Julius.

Na vida do comediante Chris Rock, o pai Julius um destaque todo especial na série Todo Mundo Odeia o Chris — Foto: Divulgação/Amazon

12. Jefferson Davis (Homem-Aranha no Aranhaverso)

Ser pai de um adolescente pode ser uma tarefa difícil, mas ser pai de um super-herói adolescente é mais complicado ainda. Esse é o caso de Jefferson Davis (Brian Tyree Henry), pai do teioso Miles Morales (Shameik Moore). Sentindo-se distante do filho, a única pessoa em que pode desabafar suas dores paternais é com o Homem-Aranha - ou seja, o próprio Miles.

Na franquia do Aranhaverso, o primeiro longa de 2018 pode ser visto no Disney+, Paramount+,Telecine (via Globoplay) e Lionsgate; já Homem-Aranha Através do Aranhaverso, o mais recente pode ser alugado na loja da Claro TV+, Microsoft e Prime Video. Nos dois filmes, podemos ver como o policial faz de tudo para proteger Miles, ainda qe não saiba do grande potencial do filho para o novo protetor de Nova Iorque.

Enquanto Jefferson Davis tenta ficar mais próximo do filho Miles, ele desabafa seus problemas com o próprio filho, quando este está disfarçado de Homem-Aranha — Foto: Reprodução/IMDb

13. Rick Grimes (The Walking Dead )

Outro pai forjado no apocalipse zumbi é Rick Grimes, o xerife protagonista da série The Walking Dead. A série de zumbi mais longeva da televisão pode ser maratonada no Claro TV+, Netflix e Star+. Após acordar de um coma, Rick descobre que os Estados Unidos foi tomado por um surto inexplicável de mortos-vivos.

Sua única meta é reencontrar a esposa Lori (Sarah Wayne Callies) e o filho Carl Grimes (Chandler Riggs), nem que, para isso, ele tenha que passar por cima de zumbis, caçadores e amigos talaricos. Quando finalmente reencontra sua família, a relação entre Rick e Carl fica cada vez mais forte ao ponto do xerife literalmente passar seu chapéu ao filho como novo líder da equipe.

O xerife Rick Grimes lutou para reencontrar o filho Carl. Agora, os dois lutam juntos para sobreviver em um apocalipse zumbi — Foto: Reprodução/IMDb

14. Mando (O Mandaloriano)

Só a fofura do "Baby Yoda" para penetrar no coração de Mando, o lacônico caçador de recompensas interpretado por Pedro Pascal em O Mandaloriano (Disney+). Dedicado apenas a capturar fugitivos pela galáxia, Mando via em Grogu (nome real do Baby Yoda) apenas um trabalho a ser resolvido.

Porém, quando descobriu que o bebê alienígena seria usado em experimentos por remanescentes do Império Galáctico, decidiu cuidar do pequeno jedi. No melhor estilo Lobo Solitário (mangá do autor Kazuo Koike e ilustrado por Goseki Kojima), Mand seguem uma vida errática pelo universo sempre cuidando de Grogu. O convívio desperta um amor fraternal no protagonista que nenhum outro caçador de recompensas já sentiu.

A terceira temporada de The Mandalorian segue as aventuras de Mando e Grogu, o Baby Yoda, na galáxia — Foto: Divulgação/Disney

15. Jonathan Kent (O Homem de Aço)

O primeiro ensinamento que o extraterrestre Kal-El aprendeu quando chegou na Terra é que pai é quem cria". Isso o futuro Superman descobriu ao ser adotado pelo casal de fazendeiros Jonathan e Martha Kent. Em Homem de Aço (2013, disponível no HBO Max), versão cinematográfica mais recente do super-herói, o pai adotivo é interpretado por Kevin Costner (Yellowstone).

Conforme cresce, Clark Kent (Henry Cavill) tem no pai adotivo as primeiras lições morais sobre o valor da vida humana e como proteger a humanidade. Ideais esses fundamentais na construção do Superman. Até quando conhece seu pai biológico, o cientista kryptoniano Jor-El (Russel Crowe), o herói da DC Comics não esquece do seu velho genitor fazendeiro de Metrópolis.

Jonathan Kent, interpretado por Kevin Costner, mostra ao filho Clark a nave que o transportou até a Terra — Foto: Reprodução/IMDb

16. Walter White (Breaking Bad)

Um pai que se preocupa com o bem-estar da família é capaz de fazer tudo por eles, até mesmo vender drogas. Esse é o exemplo de Walter White, protagonista do drama policial Breaking Bad. A aclamada série do canal AMC (e disponível na Netflix) mostra a transformação de um pacato professor de Química em um poderoso narcotraficante de metanfetamina.

O motivo que o levou a tomar esta decisão foi a descoberta de um câncer terminal que poderia deixar sua família com sérios problemas financeiros. Afundado cada vez mais no tráfico, White não deixou de ser um "bom pai" para Walter Jr. (RJ Mitte), um jovem que sofre de paralisia cerebral. Mas, no mundo do crime, o químico é "paizão" mesmo de Jesse Pinkman, seu ex-aluno e assistente na fabricação de drogas.