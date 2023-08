4 ferramentas para encontrar qualquer post antigo nas redes sociais

É possível encontrar posts antigos de redes sociais de forma fácil e gratuita. Ferramentas nativas do Twitter , Facebook e Google contam com recursos que facilitam a busca por publicações antigas, seja por meio de palavras-chave ou por filtros de data e interações. Além disso, alguns sites independentes, como o Twayback Machine, também se propõem a ajudar nessa tarefa. A seguir, confira quatro formas de pesquisar posts antigos e veja o que você e seus amigos postavam nas redes sociais alguns anos atrás.

Conheça quatro ferramentas para pesquisar nas redes sociais — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝 Erro ao programar post no Instagram; como resolver? Saiba mais no Fórum do TechTudo

1. Twayback Machine

O Twayback Machine (staringispolite.github.io/twayback-machine/) é um site inspirado no Wayback Machine e que ajuda a encontrar posts antigos no Twitter. Como o microblog é uma plataforma voltada para assuntos do momento, tendo um grande fluxo de informação, os usuários não costumam se preocupar com a quantidade de posts que fazem ou com a estética do seu próprio feed — o que torna a tarefa de encontrar publicações antigas bastante difícil.

Para utilizar o Twayback Machine, basta acessar a página, digitar o nome de um perfil com o seu @ e tocar no botão "Go Way Back". Depois, o usuário é redirecionado para uma busca no Twitter, que revela conteúdos do passado. Para tornar a experiência ainda mais personalizada, é só adicionar termos de busca específicos ou editar o intervalo de datas na barra de pesquisa do microblog.

A Twayback Machine permite encontrar tuítes antigos gratuitamente — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

2. Operadores de pesquisa do Google

O Google costuma ser a primeira opção para quem procura conteúdo na web. O que muita gente não sabe, contudo, é que é possível refinar os resultados do buscador utilizando operadores de pesquisa - ou seja, comandos que definem critérios mais específicos para a varredura de resultados e tornam a busca mais precisa.

Se você deseja encontrar postagens antigas do Instagram na linha do tempo de um perfil público, por exemplo, basta acessar a página de buscas do Google e digitar "site:instagram.com", seguidas do nome de usuário desejado. Se o perfil de interesse for o do TechTudo, por exemplo, deve-se digitar "site:instagram.com techtudo_oficial" e, em seguida, inserir palavras chaves que remetam ao conteúdo que estiver procurando. Depois, basta repetir o processo para qualquer outro site de mídia social que deseje pesquisar.

Operadores do Google podem ajudar a localizar posts nas redes sociais — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

3. Busca Avançada do Twitter

Outra alternativa para localizar tuítes antigos é o recurso de pesquisa avançada da própria plataforma (https://twitter.com/search-advanced). A funcionalidade permite buscar conteúdos a partir de diversos filtros, como palavras soltas, frases exatas e hashtags. Também é possível excluir termos e definir intervalos de datas.

A função é acionada por meio de uma janela pop-up, em que o usuário deve inserir os parâmetros de pesquisa desejados. Se a possibilidade de alguém encontrar seus tuítes antigos te preocupa, saiba que é possível deletar posts antigos do Twitter.

A pesquisa avançada do Twitter oferece diversos filtros, como hashtags e idioma — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

4. Pesquisa de atividades no Facebook

O recurso LOG de atividades, nativo do Facebook, é uma ferramenta útil para descobrir postagens antigas na rede social da Meta. Para iniciar a pesquisa, basta acessar seu perfil do Facebook e seguir o caminho: Configurações e privacidade > Sua atividade > Registro de atividades.

Nessa página, é possível encontrar diversos filtros de busca, como marcações, atividades, período de tempo e pessoas envolvidas. Há também a possibilidade de recorrer à barra de pesquisa e indicar palavras-chave ou frases amplas relacionadas às postagens que estiver procurando. Basta indicar os critérios desejados e pedir que a plataforma exiba os resultados correspondentes.

O "Registro de atividades" do Facebook ajuda a refinar a busca por posts — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Com informações de MakeUseOf

Veja também: Skoob app: como usar a rede social para leitores