5 aplicativos que todo 'pai de pet' deveria baixar no celular agora

O verdadeiro "pai de pet" é aquele que faz de tudo para garantir o bem-estar de um animal de estimação e há diversos aplicativos que podem ajudar nesse tarefa. Entre as principais alternativas, destacam-se o DogHero , conhecido por oferecer serviços de hospedagem e cuidadores qualificados. Já o PetDriver , que foca em mobilidade, disponibiliza um serviço de transporte especializado para animais de estimação. Há ainda o Petzilla, que oferece desde opções para localizar pets disponíveis para adoção até recursos para rastrear a saúde e o bem-estar dos animais. A seguir, confira a lista completa com apps úteis para cuidar do seu bichinho.

PetDriver oferece serviço no estilo Uber para animais de estimação — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

📝Segurança na Internet: como saber se uma loja online é confiável? Comente no Fórum do TechTudo

1. DogHero

Precisa de auxílio para cuidar do seu pet? Vai viajar ou passar o dia fora? O aplicativo DogHero, disponível para Android e iOS ajuda a encontrar cuidadores de confiança. Com mais de 98% das avaliações positivas, com total de 5 estrelas dadas pelos clientes, a DogHero oferece hospedagem em casas de anfitriões que mantêm a rotina familiar de cuidados com o seu pet, proporcionando amor e carinho como se ele estivesse em casa. Além disso, você pode optar pela modalidade Pet sitter, com visitas de 1 hora no seu lar para atender às necessidades do seu pet, ou pela modalidade Creche/Daycare, que permite ao seu pet fazer novos amigos e gastar energia durante o dia.

Use o DogHero para encontrar cuidadores para o seu pet quando você estiver ausente — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Para usar o app basta adicionar as principais informações a respeito do seu pet, o endereço e fazer login. Depois é só optar entre a hospedagem, creche, pet sister ou produtos pet.

2. PetZillas

O aplicativo PetZillas pode ser usado em celulares Android e iOS e foi desenvolvido para tornar o cuidado com os seus pets mais eficiente. Ele possui uma funcionalidade de dados veterinários que permite que você controle o histórico dos seus animais de estimação e receba lembretes para aplicar medicamentos, vacinas, vermífugos e anti-pulgas. Além disso, o aplicativo oferece acesso a milhares de locais onde seu pet é bem-vindo, incluindo hotéis, bares, restaurantes, parques e outros lugares.

Com o Petzillas é possível acompanhar dados sobre a saúde do se pet e muito mais — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O PetZillas é útil tanto para os donos de animais de estimação como para os profissionais do ramo pet, como veterinários, cuidadores, criadores ou clínicas. Eles podem utilizar o aplicativo para manter as informações de seus clientes atualizadas e acessar o histórico dos pets. Para usar o app basta se cadastrar (dá para fazer isso usando a conta do Google e Facebook), adicionar as principais informações do seu pet e começar a preencher os campos disponíveis.

3. PetDriver

O app PetDriver oferece soluções de transporte pet-friendly para que você e seu pet possam se locomover com conforto e segurança nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo (em um raio de 12 km a partir do Parque Ibirapuera). Entre os benefícios do serviço, destacam-se motoristas treinados e qualificados e os carros adaptados com capa de couro sintético para o banco traseiro, proporcionando um ambiente confortável e higiênico para o pet.

O PetDriver inclui o sistema de segurança, que garante que o transporte seja realizado com cuidado e responsabilidade. Após cada corrida, os carros são higienizados, mantendo um ambiente limpo e saudável para o próximo passageiro peludo.

PetDriver oferece um serviço de tranporte para animais de estimação — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

A interface do aplicativo é muito fácil de usar. Para isso, basta se cadastrar, inserir o número de animais que irá realizar a viagem e optar pela corrida imediata ou agendada.

O Dogo é um aplicativo de treinamento de cachorros que oferece mais de 100 habilidades, jogos e programas. A plataforma para Android e iOS possui um clicador embutido que ajuda a marcar o comportamento, reduzindo o tempo de treinamento em até 40%. Os treinadores de cachorros podem receber exames por vídeo e fornecer feedback em até 24 horas. O app também conta com treinadores profissionais disponíveis para auxiliar em questões de treinamento ou comportamento.

O Dogo oferece ainda exemplos de truques realizados por outros usuários e programas de treinamento personalizados, como "Novo cachorro", "Obediência básica", "Controle de impulsos", "Passeios agradáveis" e "Mantenha-se ativo". O aplicativo visa tornar o treinamento mais fácil e eficiente para tutores de cachorros de todas as idades.

Melhore o comportamento do seu pet com os treinamentos do app Dogo — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O app conta com versão gratuita, na qual é possível responder a perguntas e receber orientações, e versão paga (R$ 59,99), com 100 exercícios e programas. Para desfrutar, basta inserir as informações a respeito do seu cachorro e navegar pelo Menu Inferior.

5. Hyppet

Com o Hyppet, você pode encontrar pets disponíveis para adoção em lares temporários e ONGs da sua região. O aplicativo possibilita o contato direto com os donos dos pets via chat, tornando o processo de adoção mais simples e seguro. Além disso, o app possibilita que os usuários disponibilizem pets para adoção, criando perfis com informações necessárias para uma adoção segura.

Deseja fazer a adoção responsável de um pet? Conheça bichinhos disponíveis em sua região com o app Hyppet — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Você pode criar uma conta para entrar no app ou entrar como visitante. Já na interface inicial, é possível optar entre adotar, se tornar um parceiro, adicionar pets e cadastrar em pet para adoção. Basta clicar na opção de seu interesse!

Com informações de Google Play (1, 2, 3, 4 e 5) .

Veja também: Como descobrir o significado dos emojis