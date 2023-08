5 dicas de filmes e séries para assistir neste final de semana (18 a 20/08)

Assistir a filmes e séries no final de semana é uma opção quase obrigatória para quem quer descansar ou para quem gosta de se atualizar nas novidades da indústria audiovisual. Com tantas opções de streamings e uma variedade enorme de histórias, o TechTudo selecionou cinco produções que chegararam recentemente a plataformas como Netflixe Amazon Prime Video , e estão fazendo sucesso.

É possível assistir desde true crime, com o documentário sobre o caso de Isabella Nardoni, até comédia, com Que Horas Eu Te Pego?, passando por produções nacionais, como Cangaço Novo. Conheça a seguir!

Isabella: O Caso Nardoni - Netflix

Para interessados no gênero true crime, lançado nesta quinta-feira (17), o documentário da Netflix reconta um dos crimes mais brutais presentes no imaginário brasileiro. Isabella Nardoni, com cinco anos de idade, foi atirada da janela de um apartamento, e o pai e a madrasta foram apontados como suspeitos. O filme conta com entrevistas com a mãe da menina, avós e promete trazer detalhes nunca antes vistos na investigação.

Por ser uma história que gerou comoção nacional, visto que a população se indignou com a natureza do crime, é provável que o doc vai se tornar parte de discussões na sociedade, assim como a série Todo Dia A Mesma Noite, também da Netflix, que aborda o incêndio da Boate Kiss. Até agora, o filme recebeu nota 6 no IMDb, com 11 avaliações.

Cangaço Novo - Amazon Prime Video

A nova série brasileira estreia nesta sexta (18) no Amazon Prime Video e promete ser uma espécie de Mad Max com Lampião. Na história, o banqueiro Ubaldo (Allan Souza Lima), morador de São Paulo, recebe a notícia de que tem uma herança e duas irmãs em Cratará, interior do Ceará. Ele, que não tem memórias da infância e precisa cuidar do pai adotivo, decide ir atrás do dinheiro.

Lá, ele conhece Dinorah (Alice Carvalho), sua irmã que faz parte de uma gangue de cangaceiros, e Dilvânia (Thainá Duarte), que mantém um grupo que adora seu pai. Os irmãos disputam, então, quem vai causar a maior transformação para as pessoas da região e como.

Que Horas Eu Te Pego? - aluguel

Disponível para aluguel em plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play Filmes e YouTube, a comédia estrelada pela vencedora do Oscar Jennifer Lawrence fez sucesso entre o público que foi aos cinemas assisti-la. Na história, Maddie está à beira da falência e, procurando emprego, encontra uma vaga curiosa: pais superprotetores querem contratar uma namorada para o filho, com o objetivo de fazer com que ele fique mais extrovertido antes de ir para a faculdade.

O filme é uma boa pedida para quem busca uma história mais leve para assistir no final de semana, mas sem perder a qualidade. O público deu nota 6,5 ao longa no IMDb e 87% de aprovação no Rotten Tomatoes. Já os críticos deram 71% de aprovação no tomatrômetro.

Ballers - Netflix e HBO Max

Recém-chegada à Netflix por conta do novo acordo de distribuição de obras originais da HBO na plataforma, a série com Dwayne Johnson (The Rock) está em 1º lugar no Top 10 do streaming. No ar entre 2015 e 2019, o ex-jogador de futebol americano Spencer Strasmore se aposenta e começa a trabalhar como agente de novas estrelas da liga da NFL. Ao mesmo tempo que ajuda os mais jovens, ele também precisa lidar com veteranos que estão se despedindo do esporte.

A comédia dramática tem cerca de meia hora de duração e cinco temporadas, com nota 7,6 no IMDb. No Rotten Tomatoes, a crítica aprovou a série com 72%, já o público, 89%. Se quiser aproveitar ainda mais a parceria, Young Sheldon e Insecure também estão no catálogo da Netflix.

Sequestro no Ar

Última opção da lista, o drama de suspense com Idris Elba na Apple TV+ recebeu seu último episódio em 2 de agosto, mas merece mais atenção! Quando um avião é sequestrado a caminho de Londres, em um voo de sete horas, o habilidoso negociador Sam Nelson precisa se envolver na situação para salvar a vida de todos os passageiros. No entanto, sua estratégia pode trazer problemas para si próprio.

Com nota 7,5 no IMDb, a série também fez sucesso entre a crítica especializada, que deu 88% de aprovação no Rotten Tomatoes. Já entre o público, a nota ficou mais baixa, 65%. Ainda assim, é possível que você goste desse suspense que promete te deixar apreensivo.

Com informações de IMDb e Rotten Tomatoes

