5 eletrônicos ideais para facilitar a vida dos donos de pet

Os donos de pet podem comprar eletrônicos que ajudam na rotina de cuidar do animal de estimação. Produtos como robô aspirador de pó, câmera de segurança e bebedouro inteligente são interessantes para ajudar na faxina e até mesmo a monitorar o pet enquanto está fora de casa. Entre as inovações, estão os comedouros inteligentes, que o tutor pode programar os horários da refeição, pela assistente virtual ou até mesmo abrir o compartimento do lugar que estiver por cerca de R$ 597 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já a caixa de areia inteligente é ideal para donos de gatos que buscam um equipamento que limpe os dejetos de forma automática. O modelo pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 3.199. Veja a seguir cinco eletrônicos para facilitar a vida dos donos de pet.

Robôs aspirador podem se tornar aliados na limpeza de casa com pets — Foto: Reprodução/iRobot

1. Comedouro Inteligente - a partir de R$ 597

O comedouro inteligente é um produto prático que permite que o usuário programe a porção e os horários em que a comida do pet será servida. O produto é ideal para quem fica fora de casa por tempo prolongado e precisa alimentar o bicho de estimação. O Nutri Alimentador Inteligente da Ekaza conta com agenda de horários, alerta de atolamento ou escassez de ração e compatibilidade com Alexa e Google Assistente.

Além disso, apresenta uma câmera integrada que permite o monitoramento remoto do pet, dando mais segurança ao tutor. Além de um alerta de atolamento e escassez e visão infravermelho. Além disso, sua capacidade é de até 3,7 litros. O produto possui uma boa recepção do público, com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas, tendo recebido nota máxima em 81% das avaliações. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 597.

Prós: é prático, seguro e possui câmera para monitoramento

é prático, seguro e possui câmera para monitoramento Contras: ele desconfigura todas às vezes que é tirado da tomada

Gostou do produto? Compre aqui FOTOE E VÍDEO Fdw020 Ekaza R$ 597 IR À LOJA

2. Bebedouro Inteligente - a partir de R$ 295

É importante lembrar que muitos animais preferem beber água fresca e em movimento, então, um bebedouro inteligente com fonte pode ser uma boa escolha para estimular o seu pet a beber mais líquido e mantê-lo hidratado mesmo quando o dono está longe de casa. O bebedouro inteligente EKGD-T231, da Ekaza, traz compatibilidade com assistente virtual e pode ser adquirido por cerca de R$ 295.

Compatível com Google Home e Alexa, o item acompanha uma bomba de água silenciosa, o que promete não assustar o animal. O periférico acompanha um filtro que é capaz de eliminar as bactérias, trazendo benefícios e uma água mais pura. Ainda de acordo com a marca, a fonte é feita de ABS, um material inodoro e durável e de limpeza fácil. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacaram a facilidade das conexões e o autocontrole por meio dos aparelhos móveis.

Prós: é possível controlá-lo pelo aplicativo disponível para Android e iOS

é possível controlá-lo pelo aplicativo disponível para Android e iOS Contras: apresenta erros de conexão

Gostou do produto? Compre aqui COMPATÍVEL ALEXA EKGD-T231 Ekaza R$ 295 IR À LOJA

3. Câmera de Segurança - a partir de 194

Câmeras de segurança são acessórios eletrônicos que podem monitorar o pet quando você estiver longe de casa. Existem modelos que permitem que o usuário possa até mesmo falar com o animal por conta do áudio bidirecional e o mantendo mais calmo, como é o caso da Tapo C100, da TP-Link. O modelo possui conexão Wi-Fi, pode reproduzir imagens em Full HD e conta com recursos de segurança que podem ajudar a manter a casa protegida e livre de invasões. A câmera possui um sistema capaz de detectar movimentos que envia notificações para o celular do usuário em tempo real, o que pode ser útil para acompanhar o seu animal de estimação, por exemplo.

O item conta com um sistema de alarme, além do recurso de visão noturna capaz de fazer filmagens com até nove metros de profundidade e zoom óptico de 3x. Ela suporta cartões de memória de até 128 GB para armazenamento local, que equivale até 384 horas (16 dias) de vídeos. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, o periférico recebeu uma aprovação total de 82% dos compradores. O produto é vendido por cerca de R$ 194.

Prós: recursos extras de segurança

recursos extras de segurança Contras: apesar de ser um modelo um pouco mais caro, a C100 não pode fazer gravações em ângulos de 360 graus

Gostou do produto? Compre aqui 1080p Tapo C100 TP-Link R$ 194 IR À LOJA

4. Robô Aspirador de Pó - a partir de R$ 333

O Evo Robot, da Elgin, é um robô aspirador que pode ser ideal para automatizar a faxina da casa e fazer a limpeza de pelos de animais. Contando com sensores anti queda e impacto e três etapas de limpeza, o modelo é indicado para aspirar pequenos resíduos. Seu design ultra-slim de 7,5cm de altura promete alcançar os mais diversos lugares e promete autonomia de bateria de até duas horas.

Além disso, seu sistema antiqueda e seu sensor contra colisões são ideais para donos de pets porque não machucam o animal de estimação enquanto estiver em uso. Avaliado com uma nota média de 4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 55% de suas avaliações se destaca pela forte sucção e facilidade no uso. O produto pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 333.

Prós: bateria de longa duração

bateria de longa duração Contras: não é compatível com assistentes virtuais

Gostou do produto? Compre aqui SENSOR ANTIQUEDA 42ASPR100000 Elgin R$ 409 IR À LOJA

5. Caixa de areia autolimpante - a partir de R$ 3.199

Investir em uma caixa de areia autolimpante pode ser uma boa opção para donos de gatos que ficam muito tempo longe de casa ou mesmo buscam um equipamento que limpe os dejetos de forma automática. De acordo com a VEDO, sua caixa de areia é autolimpante, inibe cheiros desagradáveis e funciona de maneira automática, sem que o dono tenha que se preocupar com sujeira dos felinos. Ela vem acompanhada com até três programas de limpeza e é possível controlá-las por meio de um aplicativo próprio. No entanto, a caixa só funciona se tiver uma conexão Wi-Fi de 2,4 GHz. Sua estrutura integrada permite acomodar até três gatos adultos. Na Amazon, ela pode ser encomendada por R$ 3.199.

A caixa automática acompanha um depósito de defecação é equipado com uma porta automática em forma de concha para isolar o odor. No entanto, é preciso esvaziar o tambor interior de 1 a 3 meses. Pensando na segurança, o modelo vem equipado com sensor infravermelho e sensor de gravidade para quando o animal de estimação se aproximar, o sensor detecta com sensibilidade e a caixa de areia para de funcionar automaticamente até que ele saia, mantendo seus gatos seguros.

Prós: automatiza a limpeza

automatiza a limpeza Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui CONTROLE POR APP VEDO mam380 R$ 3.199 IR À LOJA

