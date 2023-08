Eletrônicos podem ser ideais para facilitar a rotina de limpeza da casa. Para quem possui um dia a dia corrido ou até mesmo quer automatizar esta tarefa, investir em dispositivos robôs aspiradores de pó e máquinas de lavar smart podem ser úteis. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

O robô aspirador Multilaser HO041, por exemplo, é um modelo multifuncional que aspira o pó do ambiente enquanto o usuário se ocupa com outras tarefas, além de varrer e passar pano por valores que partem de R$ 452. Já a lixeira inteligente, também da Multilaser, pode ser um acessório prático por possui um sensor de aproximação que pode ser ideal para quando você estiver com as mãos ocupadas durante a limpeza e pode ser adquirida por R$ 227. Veja a seguir cinco produtos 'tech' para ajudar na faxina.

5 produtos 'tech' que vão ajudar você na limpeza da casa — Foto: Reprodução/Mary Help

1. Robô Aspirador de Pó - a partir de R$ 452

Multilaser HO041 pode ser ideal para quem quer automatizar e facilitar a limpeza da casa — Foto: Aline Batista/TechTudo

Robôs aspiradores são interessantes para quem quer automatizar e facilitar a limpeza da casa. Entre as opções, o robô aspirador HO041, da Multilaser, pode ser indicado para quem procura um aparelho 3 em 1. O modelo conta com três sensores anti-queda e anti-impacto, além de três modos de limpeza, um reservatório espaçoso e até duas horas de autonomia de bateria. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 452 para comprar o produto.

O periférico também conta com painel e LED para acompanhar a bateria e duas escovas laterais que trabalham simultaneamente direcionando as impurezas para o bocal de sucção. Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 68% de suas avaliações e é recomendada pelos usuários para ser utilizado em pisos de madeira e locais com pelos. O TechTudo testou o modelo em janeiro de 2021 e constatou que ele promove uma limpeza eficiente em casa e se destaca pelo preço mais baixo em relação à concorrência.

Prós: oferece até três modos de limpeza e acompanha duas escovas laterais

oferece até três modos de limpeza e acompanha duas escovas laterais Contras: usuários relatam que o modo passar pano deixa a desejar

Echo Dot (3ª geração) pode ser ideal para quem quer fazer faxina ouvindo música — Foto: Lucas Santos/TechTudo

A Amazon Echo Dot (3ª Geração) é uma caixa de som smart com Alexa que pode ser uma opção interessante para quem procura fazer faxina acompanhado de muita música. Isso porque é possível ouvir as suas músicas favoritas por meio das plataformas de streamings com um alto-falante integrado com um som envolvente. Além disso, o dispositivo conta com quatro microfones de longo alcance e pode ser conectado a aparelhos alto-falantes por meio de Bluetooth ou cabo. Ainda de acordo com as especificações, a caixinha smart acompanha um 1 alto-falante de 1,95 com direcionamento frontal e compatibilidade de áudio em alta definição e sem perdas.

O produto é compatível com a Alexa e permite controlar músicas, ligações, mensagens e notícias por comando de voz, o que facilita também na hora limpeza, fazendo com que o comprador não pare o que estiver fazendo. A Echo Dot (3ª geração) é avaliada com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os consumidores elogiam a qualidade do som oferecida pelo aparelho e o quanto a caixinha é discreta. Na Amazon, o produto está por R$ 206. O TechTudo testou a caixinha em julho de 2020 e constatou que é uma opção interessante para quem quer começar a deixar sua casa conectada.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: ela sempre precisa estar conectada na tomada

3. Máquina de Lavar Smart - a partir de R$ 4.030

Comprar uma máquina de lavar smart pode ser um investimento interessante. Principalmente na hora de trocar as roupas de cama, mesa e banho e poder controlar as funções à distância. A VC4, da LG, por exemplo, pode lhe oferecer isso de forma prática e rápida. Segundo as especificações da marca, o modelo possui capacidade de 11 kg e vem equipado com um sistema que visa reconhecer as quantidades e os tipos de tecidos colocados no aparelho, o que permite escolher automaticamente o melhor método de lavagem.

As funcionalidades da máquina podem ser gerenciadas por meio do aplicativo LG ThinQ, disponível na Google Play Store e na App Store. O modelo também conta com a função Steam, indicada para os que preferem usar lavagem a vapor. Na Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5 estrelas e os compradores elogiam a praticidade oferecida pelo equipamento e destacam que ele trabalha de maneira silenciosa. Outra parte destaque as funções smarts presentes no aparelho. O item é vendido por preços que partem de R$ 4.030.

Prós: função que escolhe automaticamente o melhor método de lavagem de acordo com o tipo da roupa

função que escolhe automaticamente o melhor método de lavagem de acordo com o tipo da roupa Contras: não há

4. Babá Eletrônica - a partir de R$ 249

Para os pais que procuram deixar a criança em segurança e vigiá-las com um cuidado maior enquanto cuidam da casa, investir em um babá eletrônica pode ser uma escolha ideal. A Positivo Bot 360°, por exemplo, é mais uma opção que promete praticidade. Apesar de ser uma câmera de segurança, o periférico promete atender esta demanda. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo pode ser gerenciado via comando de voz por ser compatível com Alexa e Google Assistente. Além disso, o dispositivo também oferece áudio bidirecional e funções para detecção de movimento.

O item também reproduz vídeos com resolução Full HD, de 1980 x 1080 pixels, com uma taxa de quadros de 15 FPS. Além disso, as imagens podem ser armazenadas tanto na nuvem quanto em cartões microSD de até 128 GB. Avaliada com 4,5 de 5 estrelas na Amazon, os compradores apontam positivamente a qualidade do material, a resolução e a luz noturna. Contudo, alguns consumidores afirmam que a detecção de movimento deixa a desejar. É possível encontrar a câmera por aproximadamente R$ 249.

Prós: é compatível com Alexa e Google Assistente

é compatível com Alexa e Google Assistente Contras: alguns compradores reclamam do sistema de detecção de movimento

5. Lixeira Inteligente - a partir de R$ 227

A lixeira inteligente também pode ser um acessório de extrema praticidade. O eletrônico possui um sensor de aproximação que pode ser ideal para quando você estiver com as mãos ocupadas durante a limpeza. Para isso, basta estender as mãos ou apenas um tato de aproximação da tampa para ela se abrir automaticamente e recolher o lixo. A Lixeira Automática, da Multilaser, por exemplo, acompanha abertura rápida e silenciosa por sensor de aproximação, com fechamento suave e automático após cinco segundos de inatividade.

Além disso, ela conta com painel de botões touch para total comodidade em caso de preferir manter a tampa aberta ou fechada por mais tempo. Seu revestimento é feito em ABS e PP, o que confere maior resistência. Ela possui capacidade de cerca de 9 litros e peso de 920 gramas. Já seu funcionamento é feito por 4 pilhas AA. Atualmente a lixeira é vendida por R$ 227 na Amazon. Avaliada em 4,3 de 5 estrelas, os últimos compradores destacaram a qualidade do produto e o alto alcance do sensor de abertura. No entanto, ressaltam que ela é um pouco pequena.

Prós: sensor de alto alcance

sensor de alto alcance Contras: é consideravelmente pequena

