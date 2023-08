Teclados mecânicos com iluminação RGB são indicados para combinar com a decoração do setup gamer e para quem busca um periférico mais responsivo. Empresas como T-Dagger, Redragon , Corsair e Logitech disponibilizam opções por preços a partir de R$ 139 , como é o caso do T-Dagger T-TGK315-BL, que traz padrão de tecla ABNT2 e cabo de conexão USB-A removível. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o Redragon Dark Avenger K568-2 conta com 19 modos de iluminação RGB e modo de personalização individual de teclas por valores que partem de R$ 229. Outra opção é o Logitech G Pro, um modelo profissional com base de borracha, conexão USB e cabo de três pontas destacável por cerca de R$ 589. Confira a seguir cinco teclados RGB para comprar no Brasil.

5 teclados mecânicos com RGB para seu PC gamer — Foto: Fernando Braga/TechTudo

O T-Dagger T-TGK315-BL oferece um sistema de iluminação RGB e teclas multimídia que facilitam a experiência do usuário. O periférico é padrão ABNT2, acompanha um switch dedicado para cada botão e 90 teclas. Inclusive, essa última característica, classifica o item como um teclado mecânico, indicado para quem precisa de alta eficiência de resposta durante a digitação. De acordo com as informações, o cabo de conexão via USB-A é removível, o que auxilia o consumidor durante o processo de limpeza e de transporte do material, por exemplo.

O design do produto é compacto, útil para gamers que não exigem teclado numérico lateral e que precisam ocupar pouco espaço. Além disso, ele é compatível com notebook e desktop. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o custo-benefício do produto, mas há quem critique a fragilidade das teclas, que pararam de funcionar mesmo após a troca dos switches. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 139.

Prós: design compacto

design compacto Contras: não apresenta teclas numéricas lateralizadas

2. Redragon Fizz ‎K617-RGB-B-PT-BLUE – a partir de R$ 194

O Redragon Fizz ‎K617-RGB-B-PT-BLUE possui um design bastante compacto, com 60% de tamanho em comparação aos tradicionais. De acordo com as especificações, o teclado é leve e construído com plástico ABS de alta qualidade, o que aumenta sua durabilidade. Além disso, as teclas coloridas prometem ajudar na visualização de cada símbolo do teclado.

Sua conectividade é feita por meio de cabo USB-C removível, o que deixa o modelo mais compacto e prático. Já a iluminação RGB acompanha com 11 efeitos diferentes. Além disso, as teclas coloridas prometem ajudar na visualização de cada símbolo do teclado. Para comprar este teclado mecânico pequeno é necessário desembolsar cerca de R$ 194. O modelo possui uma avaliação de 4,7 de 5 estrelas na Amazon. Os destaques vão para as teclas confortáveis e a fácil instalação. No entanto, os compradores relatam que ele quebra com facilidade e costuma travar.

Prós: teclas confortáveis

teclas confortáveis Contras: é um teclado frágil

O Redragon Dark Avenger K568-2 pode ser uma escolha para quem busca um teclado mais estiloso. Segundo as especificações da marca, o modelo conta com 19 modos de iluminação RGB, o que inclui um modo de personalização individual de teclas, que permite várias possibilidades. Outras características indicam que este dispositivo oferece 12 teclas de atalho para multimídia e pode ser conectado via cabo USB 2.0

As teclas flutuantes combinam com o layout ABNT2. O teclado não vem com a sessão numérica e pode ser adquirido a partir de R$ 229. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas, os consumidores afirmam que o teclado é de boa qualidade e o classificam como bom custo-benefício.

Prós: 19 modos de iluminação RGB

19 modos de iluminação RGB Contras: não vem com o teclado numérico

4. Corsair K65 ‎CH-9194011-NA – a partir de R$ 431

O Corsair K65 ‎CH-9194011-NA pode ser uma opção interessante também para quem procura um modelo mais compacto que os tradicionais. De acordo com a fabricante, o modelo possui um formato que visa se encaixar em qualquer setup e conta com uma iluminação de fundo em RGB. Ao todo, o periférico possui um total de 61 teclas e pode ser conectado por cabo USB.

A marca reforça que o teclado é silencioso e promete alta durabilidade. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores apontam que as teclas são macias, não fazem barulhos e possuem um bom tempo de resposta. Entretanto, por possuir um tamanho de apenas 60%, alguns sentem falta dos demais botões. O modelo é comercializado por aproximadamente R$ 431.

Prós: tamanho compacto

tamanho compacto Contras: não vem com teclado numérico

5. Logitech G Pro – a partir de R$ 589

O Logitech G Pro é um teclado mecânico indicado para profissionais. De acordo com a marca, este modelo acompanha um switch exclusivo GX Blue Clicky e possui tecnologia de conexão USB, com cabo removível e iluminação RGB de 16 milhões de cores, que permite personalização por meio do software G Hub. Para facilitar o transporte, o periférico acompanha um cabo destacável composto por três pontas diferentes. O dispositivo está disponível a partir de R$ 589.

A fabricante ressalta que o teclado possui base de borracha, que visa garantir maior estabilidade durante as jogatinas e menos barulho. No entanto, este modelo também não dispõe de teclado numérico. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores elogiam a construção geral do periférico e as opções de personalização.

Prós: opções de ajuste de iluminação

opções de ajuste de iluminação Contras: não dispõe de teclado numérico

