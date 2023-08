5 truques do WhatsApp Web que você precisa aprender agora

O WhatsApp Web, versão de desktop do mensageiro disponível para Android e iPhone ( iOS ), tem alguns recursos que podem ser úteis no dia a dia, mas muitas pessoas não conhecem. As funções podem ser acessados por meio de funções nativas e possibilitam, por exemplo, encontrar emojis rapidamente usando um comando simples no teclado, compartilhar arquivos do computador sem precisar acessar o menu ou ainda usar atalhos para o gerenciamento dos chats durante o uso pessoal ou profissional. Confira, a seguir, cinco truques para WhatsApp Web que vão facilitar a sua vida.

Aprenda cinco truques para WhatsApp Web que vão ajudar na rotina — Foto: Getty Images/SOPA Images

1. Deixar o WhatsApp Web escuro

Assim como no aplicativo para celular, o WhatsApp Web também permite que o usuário habilite de forma nativa o tema escuro, que aplica tonalidades de cinza em todo o layout do mensageiro no computador. O recurso está disponível tanto no Windows como no macOS e ajuda na utilização da plataforma à noite, em ambiente escuros ou com pouca iluminação. Para ativar o modo escuro do WhatsApp Web, basta clicar nos três pontinhos de opções, selecionar a opção “Configurações”, acessar a seção “Tema” e selecionar “Escuro”.

WhatsApp Web também pode ser utilizado com um tema escuro — Foto: Reprodução/Aline Batista

2. Encontrar emojis com mais facilidade

Quem utiliza muitos emojis nas conversas do WhatsApp e não quer ficar rolando a tela até encontrar o ícone desejado pode acionar um comando no teclado para agilizar a busca. Para isso, basta digitar o símbolo de dois pontos (:) seguido do emoji que deseja — sem dar espaço entre eles. O atalho faz com que o uso das figuras se torne muito mais simples e poupe tempo.

No exemplo abaixo, digitamos o comando “:coração” e o app mostrou todos os ícones que contém um coração em uma janela criada automaticamente acima da barra de digitação. O prompt também pode ser usado com emoções, digitando expressões como “:alegre” ou “:triste”. Então, basta selecionar o emoji na janela ou pressionar a tecla “Tab” no teclado para inseri-lo na mensagem. Por fim, é só enviar.

Atalho ativado com comando do teclado permite encontrar emojis no WhatsApp Web de forma fácil — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

3. Compartilhar arquivos mais rápido

O atalho oficial para enviar arquivos nas conversas no WhatsApp é no ícone de “+”, localizado ao lado da barra de digitação, mas um movimento simples com o cursor pode tornar essa ação ainda mais rápida. Para compartilhar documentos nos chats, sejam individuais ou em grupo, basta clicar e arrastar o arquivo do computador e soltá-lo diretamente sobre a janela. Isso vale para fotos, vídeos e PDFs, por exemplo. O mensageiro ainda permite editar o arquivo e inserir uma legenda antes do envio, caso queira.

WhatsApp Web permite compartilhar arquivos rapidamente arrastando os documentos direto na conversa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

4. Atalhos no teclado

O WhatsApp Web disponibiliza uma lista de atalhos de teclado que podem facilitar a utilização do serviço. Os comandos realizam ações como iniciar uma nova conversa, marcar como não lida, fechar a janela, silenciar o chat, diminuir ou aumentar a velocidade de reprodução da mensagem de voz ou abrir o painel de emojis e figurinhas. Veja, abaixo, a lista de atalhos do WhatsApp no computador.

Atalhos de teclado para WhatsApp Web Atalho Função Ctrll + Alt + Shift + U Marcar como não lida Ctrl + Alt + Shift + M Silenciar Ctrl + Alt + Shift + E Arquivar conversa Ctrl + Alt + Backspace Apagar conversa Ctrl + Alt + Shift + P Fixar conversa Ctrl + Alt + / Pesquisar Ctrl + Alt + Shift + F Pesquisar na conversa Ctrl + Alt + N Nova conversa Ctlr + Alt + Tab Próxima conversa Ctrl + Alt + Shift + Tab Conversa anterior Esc Fechar conversa Ctrl + Alt + Shift + N Novo grupo Ctlr + Alt + P Perfil e recado Shift + . Aumentar a velocidade de mensagem de voz Shift + , Diminuir a velocidade da mensagem de voz Ctrl + Alt + , Configurações Ctrl + Alt + E Painel de emojis Ctrl + Alt + G Painel de GIFs Ctrl + Alt + S Painel de figurinhas Alt + K Pesquisa estendida Ctrl + Alt + L Bloquear tela

5. Usar diferentes contas no mesmo computador

Um truque permite que o usuário consiga acessar diferentes contas de WhatsApp em um mesmo computador. O recurso não está disponível de forma nativa dentro da plataforma, mas é possível conseguir a façanha usando três métodos: abrindo uma nova página de login em uma aba anônima, acessando o WhatsApp Web em outro navegador ou ainda baixando o programa do WhatsApp para desktop, que aceita o cadastro de uma conta diferente daquela usada no browser.

Independentemente do método utilizado, o procedimento é o mesmo: basta fazer a leitura do QR Code e aguardar a sincronização das mensagens do celular no computador.

WhatsApp Web exibe QR Code para escanear com o celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

