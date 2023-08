TVs com conexão HDMI 2.1 são ideais para garantir uma experiência completa com os consoles da atual geração como Xbox Series X e PS5 . Ao usar esta entrada, o usuário consegue atingir menores tempos de resposta e tem acesso a novas tecnologias. Empresas como LG , Samsung e Philips oferecem modelos por valores que se iniciam em R$ 3.399 , como é o caso da Samsung Q90T, que possui 55 polegadas e uma frequência de 120 Hz. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já a LG OLED42C2PSA, oferece compatibilidade com os principais serviços de streamings do mercado, conta com uma tela OLED e é vista por aproximadamente R$ 5.944. Outro destaque é a Philips ‎65PML9507/78, que vem com um tamanho de 65 polegadas, dispõe de tecnologia AMD Freesync Premium Pro e está acessível por cerca de R$ 7.519. Veja a seguir cinco TVs com HDMI 2.1 disponíveis no Brasil.

5 TVs com HDMI 2.1 para aproveitar ao máximo os consoles da nova geração — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

A Samsung Q90T é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo possui uma tela QLED, de 55 polegadas, com uma resolução 4K de 3840 x 2160 pixels e uma frequência de 120 Hz. A marca reforça que a TV consegue ajustar o brilho em cada cenário, o que permite um equilíbrio no contraste. Este item é vendido por valores que se iniciam em R$ 3.399.

Este item vem com quatro portas HDMI, duas USB, uma LAN e uma entrada para Áudio e Vídeo (AV). No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e os compradores destacam que a TV atendeu todas as expectativas. Mas, alguns reclamam que receberam a encomenda sem alguns parafusos essenciais para a montagem.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores reclamam que receberam o item sem alguns parafusos

A Philips 55PUG8807/78 é mais uma escolha que pode atender os usuários. Segundo a fabricante, este modelo conta com um processador Quad Core, possui 55 polegadas, vem equipado com um visor de LED, com resolução 4K, de 3840 x 2160 pixels e oferece uma taxa de atualização que pode chegar a 120 Hz. O produto está disponível a partir de R$ 4.035.

Além disso, a TV também possui quatro portas HDMI 2.1, duas USB, saída para áudio digital, conexão para cabo LAN e conta com conexões Wi-Fi e Bluetooth. Avaliada com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores elogiam a qualidade da imagem que o televisor proporciona. No entanto, alguns relatam que ela não vem com configurações para tela dividida.

Prós: atende o básico

atende o básico Contras: os consumidores reclamam que ela não oferece configurações para tela dividida

A Samsung 55QN85B é mais uma alternativa para quem busca um aparelho por menos de R$ 5.000. Assim como os itens anteriores, este também dispõe de uma tela de 55 polegadas. De acordo com a marca, a TV conta com a tecnologia Neo QLED, que visa aprimorar a qualidade do brilho e do contraste. O televisor pode ser adquirido pela economia de R$ 4.199.

A fabricante ressalta que o produto conta com resolução 4K, frequência de 120 Hz, quatro portas HDMI 2.1 e duas entradas USB. Além disso, o dispositivo também pode ser gerenciado por comando de voz, via Alexa. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores afirmam que a TV possui boa qualidade de imagem e que o sistema é de fácil uso. Porém, alguns se mostram insatisfeitos com o formato do controle.

Prós: TV vem com a tecnologia Neo QLED

TV vem com a tecnologia Neo QLED Contras: a diferença de preço em relação aos itens anteriores pode não compensar, tendo em visto as diferenças oferecidas

A LG OLED42C2PSA é outra opção para aproveitar os consoles da atual geração. Segundo as especificações do fabricante, este dispositivo conta com uma resolução 4K, de 3840 x 2160 pixels, taxa de atualização de 120 Hz e painel de OLED. Diferente de outros itens desta lista, este vem com uma tela de 42 polegadas. A TV é comercializada por aproximadamente R$ 5.944.

Este modelo conta com 4 portas HDMI 2.1, três USB, uma saída digital óptica, uma conexão para cabo LAN e uma entrada RF. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores destacam positivamente a qualidade das cores, as configurações oferecidas e o desempenho. Entretanto, alguns alegam que ela sofre de Burn-in, um problema conhecido por marcar a tela com determinadas imagens estáticas, por exemplo a logo de uma emissora.

Prós: vem com três portas USB

vem com três portas USB Contras: tamanho de 42 polegadas, que é inferior aos demais itens desta lista

A Philips ‎65PML9507/78 é o item mais caro desta lista. De acordo com a fabricante, este modelo é compatível com os principais serviços de streaming do mercado, como Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ e outros. Além disso, a TV também conta com uma tela de 65 polegadas, resolução 4K e frequência de 120 Hz. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 7.519.

As especificações também apontam que o modelo oferece duas portas HDMI 2.0, duas HDMI 2.1, três entradas USB e conexões Wi-Fi e Bluetooth. Avaliada com 3,6 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores indicam que a TV oferece uma boa qualidade de som. Por outro lado, alguns reclamam da imagem e do sistema operacional pouco intuitivo.

Prós: tela de 65 polegadas

tela de 65 polegadas Contras: preço elevado

