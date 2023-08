A Apple e a Beats oferecem fones de ouvido ideais para curtir músicas, filmes, séries e games com áudio de qualidade no iPhone e de forma integrada com o celular da Apple. O EarPods com conector Lightning, por exemplo, é uma opção para quem busca um fone com preço acessível. Disponível por R$ 198 no site da Amazon , o modelo possui um controle remoto integrado que permite o ajuste de volume, controle de reprodução de músicas e vídeos, além de chamadas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

6 fones de ouvido ideais para usar com seu iPhone — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. EarPods com conector Lightning – a partir de R$ 198

EarPods: fones de ouvido custam R$ 198 na Amazon — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O EarPods com conector Lightning é o modelo clássico que costumava acompanhar as caixas dos aparelhos da Apple. Ele é um fone de ouvido intra-auricular com fio, que conta com um design voltado para proporcionar um encaixe mais confortável do que outros fones do mesmo tipo, além de visar proporcionar áudio de qualidade por maximizar a saída de som e minimizar a perda. O modelo também possui um controle remoto integrado que permite a alteração de volume, controle de reprodução de músicas e vídeos, e também de chamadas.

O EarPods, da Apple, conta com mais de 2,4 mil avaliações no site da Amazon e classificação de 4,8 estrelas. Os principais pontos citados nos comentários dos compradores são a qualidade do som e o conforto oferecido pelo fone. Já a fragilidade do material, especialmente o fio, foi um ponto que deixou a desejar, de acordo com alguns compradores. O modelo aparece por cerca de R$ 198.

Prós: custo-benefício e qualidade do som

custo-benefício e qualidade do som Contras: alguns usuários acharam o material do fone frágil, especialmente o fio

2. Beats Flex – a partir de R$ 502

Beats Flex é o fone de ouvido sem fio de entrada da Beats e oferece até três tipos de cores — Foto: Divulgação/Apple

Lançado em 2020, o Beats Flex é o fone de ouvido sem fio de entrada da Beats. O gadget com design on-ear apresenta chip W1 para integração mais rápida com o iPhone e iPad, além de trazer um cabo antiquedas, posicionado no ombro do usuário. De acordo com as especificações, o produto promete até 12 horas de reprodução de áudio sem precisar recarregá-lo. O item também possui um controle remoto integrado que permite a alteração de volume, controle de reprodução e também de chamadas.

Por ser um fone de ouvido simples, o modelo não possui muitas funcionalidades adicionais, mas possui uma tecnologia de pausa que, quando é tirado da orelha, ele para de reproduzir a música e o vídeo automaticamente. O periférico acompanha conexão Bluetooth com pareamento automático e pode ser encontrado pela função "Buscar". Na Amazon, o modelo é avaliado em 4,4 de 5 estrelas e pode ser encomendado por R$ 502.

Prós: é compatível com Android

é compatível com Android Contras: não possui cancelamento de ruído e graves

Apple AirPods 2 é o novo fone sem fio da Apple — Foto: Divulgação/Apple

O AirPods (2ª geração) foi lançado em março de 2019 e foi o primeiro modelo a usar o chip Apple H1, desenvolvido exclusivamente para fones de ouvido sem fio. Assim como o da 1ª geração, ele também possui uma forma in-ear (dentro da orelha) e acompanha uma case de carregamento. O acessório também permite gerenciar ligações, controlar músicas e acessar a Siri. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 1.124.

A bateria oferece uma durabilidade de cinco horas, mas este tempo pode ser estendido para 24 h, caso o fone fique conectado na case. O equipamento, assim como outros modelos da marca, oferece fácil pareamento com iPhone, iPad, iPod Touch, MacBooks ou Apple TV. Ele é avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores relatam que o dispositivo conta com boa qualidade de áudio.

Prós: compatível com os principais dispositivos da Apple

compatível com os principais dispositivos da Apple Contras: não possui cancelamento de ruído

O AirPods (3ª Geração) é um fone lançado em 2021 que garante uma autonomia de até seis horas com uma única carga e que pode ser estendida para até 30 horas com o uso da case. O item é compatível com Áudio Espacial, uma tecnologia que gera som tridimensional e que coloca o usuário no centro da imersão sonora, além de uma equalização adaptativa que modifica as frequências para proporcionar o máximo de detalhes em cada tipo de áudio reproduzido nos AirPods.

Ele também conta com isolamento ativo de ruído, acesso à Siri por comando de voz, detecção da voz do usuário para chamadas, case com recarga sem fio, compartilhamento de som com outros AirPods e claro, compatibilidade com diferentes aparelhos da Apple. O acessório possui uma avaliação de 4,8 estrelas, com destaque pelo Áudio Espacial e por ele ser um fone leve. No entanto, os comentários citaram seu valor elevado como seu principal ponto negativo. O modelo aparece por valores que partem de R$ 1.699.

Prós: é compatível com Dolby Atmos e Áudio Especial

é compatível com Dolby Atmos e Áudio Especial Contras: usuários relatam que o formato faz com que ele escorregue das orelhas

O AirPods Pro (2ª Geração) é um modelo mais profissional, como afirma a Apple. Ele se destaca devido ao seu alto nível de sensibilidade e pelo cancelamento de ruído, que promete ser duas vezes mais eficaz por conta do seu design que foi redesenhado. Os fones também contam com modo ambiente que permite que o usuário escute a música sem deixar de ouvir o que acontece ao seu redor. A case de recarga também foi redesenhado e auxilia a identificar a localizar o fone com seu alto-falante integrado. Outra vantagem são os comandos touch que, segundo a fabricante, são mais simples do que na versão convencional.

O produto aparece por valores que partem de R$ 2.006. Outro diferencial da versão Pro são seus quatro tamanhos de silicone (PP, P, M e G) para proporcionar o encaixe mais confortável para cada ouvido. O AirPods Pro (2ª Geração) possui 684 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificada com 4,9 de 5 estrelas. O modelo se destaca pelo seu cancelamento de ruído, qualidade do som e acabamento. Já o ponto fraco fica para autonomia da bateria com o volume alto e o isolamento de ruído ativado.

Prós: qualidade do som, cancelamento de ruído e acabamento

qualidade do som, cancelamento de ruído e acabamento Contras: com o isolamento de ruído, bateria acaba muito rápido

O Powerbeats Pro é um modelo de fone com design intra-auricular com encaixe over-ear, sendo uma opção interessante para quem gosta tanto de treinos, quanto de som intenso. Com a tecnologia de compartilhamento de áudio da Apple, é possível reproduzir o mesmo áudio em outros fones com apenas um toque. O fone possui botões de volume e suas configurações de reprodução são feitas por toque. O Powerbeats Pro também conta com sensores de play e pause automático de acordo com o movimento dos usuários. O periférico oferece nove horas de reprodução contínua e mais 24 horas de autonomia com o uso do estojo.

Com mais de 1,2 mil avaliações, o fone da Apple é classificado com 4,6 estrelas no site da Amazon. Os comentários dos compradores destacam o fone por sua qualidade de som, duração da bateria e encaixe. No entanto, seu preço elevado e a ausência de cancelamento de ruído ativo, são pontos nos quais o fone poderia melhorar. O acessório é encontrado por valores a partir de R$ 2.149.

Prós: 24 horas de autonomia

24 horas de autonomia Contras: poderia ter cancelamento de ruído ativo

