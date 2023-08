6 motivos para comprar uma soundbar para a sua smart TV

Comprar uma soundbar é uma maneira simples e eficaz de melhorar o som da smart TV. Em formato de barra, o dispositivo é projetado para ser uma alternativa compacta e conveniente aos sistemas de som surround tradicionais, que normalmente consistem em vários alto-falantes posicionados ao redor da sala. Com tecnologias modernas de áudio 3D , as soundbars prometem oferecer uma experiência de som tão ou mais imersiva do que a de home theaters, com apenas um aparelho. As barras de som também são fáceis de configurar e possuem um bom desempenho durante jogos .

Para quem deseja construir uma sala de cinema em casa, adquirir uma soundbar é uma alternativa econômica e que garante boa qualidade sonora. Além disso, esses dispositivos são de fácil transporte e instalação e, por isso, muito indicados para complementar o sistema de som de projetores. A seguir, confira seis vantagens das soundbars que vão te provar que você deveria comprar uma.

Soundbars são uma das formas mais econômicas para melhorar a qualidade de som da TV — Foto: Divulgação/Samsung

O que é uma soundbar?

Soundbar é uma peça única em formato de barra que contém vários alto-falantes e componentes eletrônicos projetados para criar uma experiência de áudio mais envolvente e imersiva. Por meio de tecnologias de áudio 3D, elas criam um som surround virtual, que promete dar ao ouvinte a sensação de estar no centro da cena auditiva. Diferente dos home theaters e outros sistemas de som surround mais avançados, que usam do posicionamento físico espalhado dos alto-falantes para criar um som envolvente, a soundbar reúne, em um só dispositivo, os aparelhos e recursos necessários para uma experiência auditiva imersiva.

Além disso, as soundbars geralmente contam com subwoofers, alto-falantes que prometem uma reprodução mais intensa de graves. Sua conexão se dá por meio de cabos ou por Bluetooth, e elas são ideais para serem posicionadas logo abaixo ou acima dos aparelhos de TV. Apesar de não serem uma solução tão completa quanto um sistema surround tradicional, as soundbars estão cada vez mais populares entre os consumidores por apresentarem um bom custo-benefício. A seguir, confira suas principais vantagens.

1. Excelente qualidade de som

As soundbars são projetadas com tecnologias acústicas avançadas que ajudam a direcionar e otimizar o som. Geralmente o dispositivo conta com alto-falantes distribuídos de ponta a ponta. Esse tipo de configuração é utilizada para produzir um som multidirecional para sua TV, uma vez que os alto-falantes mais centralizados são responsáveis por reproduzir um som direto, enquanto os laterais servem para dar a sensação de que o usuário está cercado pelo áudio.

Além da atmosfera imersiva, soundbars dão um upgrade considerável na qualidade e potência de reprodução sonora se comparadas aos alto-falantes internos de TVs. Enquanto aparelhos de TV trabalham, geralmente, na faixa de 20 W a 70 W de potência, as barras de som podem alcançar até 500 W. A maioria dos modelos também costuma contar com subwoofers embutidos ou externos.

Soundbar é um investimento para quem deseja ter qualidade sonora ao consumir filmes e séries — Foto: Divulgação/Sony

2. Fácil de configurar

A facilidade de configurar soundbars é uma das principais características que a tornam atraentes para muitos consumidores. A maioria delas é projetada para funcionar após uma conexão simples via HDMI ou Bluetooth. Mesmo se tratando de um modelo que possua subwoofer externo, as barras de som são bem mais fáceis de montar em comparação aos home theaters. Isso porque equipamentos surrounds mais tradicionais geralmente também envolvem a configuração de vários componentes, como um receptor AV, alto-falantes frontais, traseiros e centrais.

3. Design elegante e minimalista

O design elegante e minimalista das soundbars oferece várias vantagens estéticas e práticas que as fazem populares entre os consumidores. Elas são projetadas com linhas limpas e formas simples, o que as torna fáceis de integrar com diferentes modelos de TV e estilos de decoração de interiores. O design compacto das soundbars economiza espaço, especialmente quando comparado a sistemas de home theater tradicionais com vários alto-falantes.

A maioria dos modelos podem ser montados na parede, ocupando um espaço mínimo e proporcionando um aspecto discreto. Além disso, quando não são integrados à barra, os subwoofers costumam ser pequenos e muitos são wireless, o que proporciona um espaço mais limpo e organizado.

O design compacto e fino das soundbars se adapta a diferentes tipos de decoração de ambientes — Foto: Divulgação/Samsung

4. São ótimas para jogos

Se você é um gamer de console, as soundbars podem melhorar significativamente sua experiência de jogo. Como proporcionam um áudio tridimensional e envolvente, esses aparelhos ajudam o jogador a perceber com maior clareza todos os sons e ruídos dos jogos, o que pode ser especialmente útil em títulos de tiro, por exemplo. Além disso, alguns modelos de soundbar contam com modos especiais voltados para aumentar a performance e promover uma experiência ainda mais imersiva para os gamers.

As soundbars são um ótimo investimento para gamers de console — Foto: Divulgação/Samsung

5. Suporte às tecnologias mais recentes

As especificações técnicas de cada soundbar variam de acordo com o modelo e a marca, mas a maioria dos produtos do segmento contam os recursos mais avançados de áudio do mercado. Projetados para oferecer a melhor qualidade de som possível, esses aparelhos costumam apresentar tecnologias como o Dolby Atmos e o DTS:X, que proporcionam uma experiência sonora tridimensional e imersiva semelhante à de salas de cinema.

Além disso, modelos mais recentes ainda tendem a ser compatíveis com recursos inteligentes. Muitas soundbars podem ser controladas por meio da voz, com assistentes virtuais como a Alexa, ou por meio de aplicativos.

6. Preços mais acessíveis

Soundbars são uma das opções mais acessíveis para turbinar o som da sua TV. Em geral, elas tendem a ser mais baratas do que os sistemas de home theater completos. Isso se deve às diferenças na complexidade, número de componentes e tamanho dos sistemas. Barras de som são unidades compactas que incluem alto-falantes e, às vezes, um subwoofer integrado. Equipamentos surround tradicionais, por outro lado, necessitam de receptor AV, alto-falantes frontais, traseiros e centrais.

Soundbars são uma das opções mais em conta no mercado para melhorar o som da televisão — Foto: Divulgação/JBL

Modelos intermediários, como a soundbar Samsung HW-A455/ZD, aparecem no marketplace da Amazon por R$ 1.619. O aparelho, que acompanha um subwoofer sem fio, apresenta som surround com potência de 300 W RMS e pode ser conectado à TV por USB ou Bluetooth. Já um home theater da marca Klipsch com sistema de som completo aparece em oferta por R$ 4.999.

