O mouse pad grande pode ser ideal para quem quer acomodar mouse e teclado. O produto é indicado para quem busca uma melhor precisão e também mais conforto. Empresas como Redragon , Logitech , Exbom, Fortrek, Eddias e Havit oferecem modelos por valores a partir de R$ 44 , como é o caso do Exbom Master Roshi E Gudgel, que possui 35 cm de comprimento e 70 cm de largura. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Outra escolha viável é o Redragon Flicker, que possui uma estrutura confeccionada em borracha e seda, é antiderrapante e é vendido por aproximadamente R$ 100. Já o Logitech Studio Series está disponível em três cores, promete uma superfície lisa e é vendido por cerca de R$ 145. Veja a seguir seis mouse pads grandes para comprar no Brasil.

6 mouse pads grandes para acomodar teclado e mouse — Foto: Divulgação/Logitech

1. Exbom Master Roshi E Gudgel – a partir de R$ 44

O Exbom Master Roshi E Gudgel é o item mais em conta desta lista. Um dos grandes destaques deste item, é que ele tem como tema o símbolo do Master Roshi, o mesmo que é utilizado no uniforme do Goku, no anime Dragon Ball. Além disso, ele também ilustra o icônico bastão mágico. O acessório é vendido por preços que começam em R$ 44.

De acordo com as especificações da fabricante, este produto possui base de borracha, superfície confeccionada em tecido, 35 cm de comprimento e 70 cm de largura. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores afirmam que ele é eficiente tanto para trabalhos, quanto para jogos.

Prós: custo-benefício e temática de Dragon Ball

custo-benefício e temática de Dragon Ball Contras: o tamanho é menor ao de outros itens desta lista

O Fortrek MPG-104 pode ser mais uma escolha para quem busca conforto. Segundo a marca, este item é produzido com um tecido de microfibra com elastano, que visa reduzir o atrito e melhorar a qualidade de deslize do mouse. Além disso, o acessório possui bordas costuradas em overlock, que prometem evitar desfiamentos. O mouse pad está disponível a partir de R$ 50.

A fabricante aponta que a base oferece uma estrutura antiderrapante, que pode diminuir o risco de deslizamentos desnecessários e aprimorar a precisão do mouse. O item possui dimensões de 900 mm x 400 mm x 4 mm e pode ser adquirido na cor preta ou com detalhes na borda em azul, verde ou vermelho. Avaliado com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores elogiam a textura do material, o tamanho e o conforto proporcionado.

Prós: atende a proposta

atende a proposta Contras: as opções de cores se limitam apenas as bordas

3. Deskpad Eddias – a partir de R$ 59

O mouse pad Deskpad Eddias é mais uma alternativa que pode agradar os usuários. De acordo com a fabricante, este modelo é confeccionado em tecido sintético., possui fundo em suede aveludado, que visa proporcionar mais conforto e vem com um compartimento extra, para acomodar xícaras de café e outras bebidas. O item pode ser obtido por cerca de R$ 59.

A marca ressalta que o mouse pad possui dimensões de 90 cm x 40 cm e pode ser encontrado nas cores preto, azul marinho, bordô, marfim, grafite, caramelo e café. O modelo é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores destacam positivamente o material, o design e o porta-copos. No entanto, alguns reclamam do fato dele ser feito de tecido sintético

Prós: acompanha porta-copos

acompanha porta-copos Contras: não possui estampas

O Havit HV-MP830 é mais uma opção abaixo de R$ 100. Segundo as especificações da fabricante, este modelo possui uma estrutura que consegue cobrir tanto o mouse quanto o teclado, é confeccionado em tecido de malha fina e conta com uma base de borracha antiderrapante. O item é vendido por aproximadamente R$ 69.

Outra característica, é que este mouse pad também dispõe de um revestimento resistente à água, que visa evitar danos causados por acidentes. Avaliado com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores relatam que o produto é de fácil limpeza e consegue manter a aparência de novo por um bom tempo. Porém, alguns reclamam que qualquer tipo de sujeira consegue deixar o objeto bastante marcado.

Prós: é a prova d’água

é a prova d’água Contras: compradores afirmam que o item suja com facilidade

5. Redragon Flicker – a partir de R$ 100

O Redragon Flicker é mais uma escolha que pode oferecer comodidade. De acordo com as especificações da marca, este mouse pad é confeccionado com tecido de fibras de seda entrelaçadas, que promete melhorar o deslizamento do mouse. Além disso, o item conta com fundo emborrachado e antiderrapante. O acessório é comercializado por cerca de R$ 100.

A fabricante destaca que o modelo é costurado com pesponto duplo, que pode evitar desfiamentos. O item também é resistente à água e dispõe de dimensões de 400 mm x 900 mm. O produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores indicam que o produto é feito de material resistente e é fácil de limpar. Entretanto, alguns reclamam que ele descostura com facilidade.

Prós: atende a proposta

atende a proposta Contras: alguns compradores reclamam que ele descostura com facilidade

6. Logitech Studio Series – a partir de R$ 145

O Logitech Studio Series é o item mais caro desta lista. Segundo a fabricante, este mouse pad é confeccionado em poliéster, borracha antideslizante e possui uma superfície lisa, que visa oferecer mais comodidade no manejo do mouse. A marca também reforça que o produto é resistente a líquidos, enrugamentos e desfiamentos. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 145.

O item oferece uma estrutura com 30 cm de comprimento e 70 cm de largura, além de estar disponível nas cores lilás, rosa e cinza. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a beleza do mouse pad e a qualidade do material. Por outro lado, alguns relatam que por possuir uma cor clara, ele mancha com facilidade.

Prós: produto promete ser resistente a líquidos, enrugamentos e desfiamentos

produto promete ser resistente a líquidos, enrugamentos e desfiamentos Contras: preço elevado

