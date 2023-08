Mouses com DPI alto são ideais para melhorar a experiência da jogatina. Empresas como HyperX , Corsair , Redragon , Logitech e Cooler Master oferecem modelos com resolução a partir de 16.000 DPI e podem ser encontrados por valores a partir de R$ 169 , como o HyperX Fire Surge, que traz anéis de luzes que o iluminam em 360 graus e switches com durabilidade para 500 milhões de cliques. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o Logitech G403 Hero apresenta empunhadura de borracha e iluminação RGB inteligente que responde aos áudios e ações do jogo por cerca de R$ 209. Outra opção é o Cooler Master MM711, um mouse ultraleve que oferece conforto para sessões de jogos longas e intensas que pode ser adquirido por preços que partem de R$ 337. Veja a seguir seis mouses com DPI alto para comprar no Brasil.

6 mouses com DPI alto para melhorar a sua jogatina — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

1. HyperX Pulsefire Surge - a partir de R$ 169

O HyperX Pulsefire é uma opção de mouse com alta sensibilidade que visa conquistar os usuários pelo seu custo-benefício. O mouse oferece resolução de 16.000 DPI, anéis de luzes que o iluminam em 360º e switches com durabilidade para 500 milhões de cliques. O modelo possui seis botões personalizáveis e suporta até três perfis diferentes de configuração. O produto pode ser adquirido por cerca de R$ 169.

O Pulsefire Surge possui mais de 7,5 mil avaliações no site da Amazon e classificação de 4,8 estrelas e 88% de avaliação máxima dos compradores. O custo-benefício, precisão, ergonomia e design são as características que mais chamaram a atenção dos usuários nos comentários. Já o software de customização da Hyper X foi um ponto que deixou a desejar por conta dos seus travamentos frequentes.

Prós: custo-benefício, precisão, ergonomia e design

custo-benefício, precisão, ergonomia e design Contras: alguns comentários citaram problemas como software da HyperX

2. Corsair Scimitar Pro RGB - a partir R$ 199

O Corsair Scimitar é uma opção interessante para quem gosta de um setup customizado com os seus 17 botões personalizáveis e sensibilidade de 16.000 DPI. O principal destaque é o conjunto de 12 botões laterais com revestimento texturizado e distância ajustável em até 8 mm para evitar comandos errados na jogatina. O mouse possui quatro zonas de iluminação RGB e permite a criação de até três perfis distintos de configuração. O cabo do Scimitar possui 1,8 m de comprimento. Ele aparece por valores que partem de R$ 199.

O Corsair Scimitar Pro RGB é classificado com 4,6 estrelas na Amazon e possui mais de 3 mil avaliações de clientes. A velocidade, customização e leveza são as características do mouse que mais agradaram os compradores, enquanto a dificuldade e alguns problemas para a utilização do software é um dos principais pontos fracos citados nos comentários.

Prós: velocidade, customização e leveza

velocidade, customização e leveza Contras: alguns clientes citaram problemas ao utilizar o software

3. Redragon Cobra M711 - a partir R$ 199

O Redragon Cobra MT711 possui resolução de 24.000 DPI e oferece design moderno e robustez para jogadores destros. O mouse possui iluminação RGB com sete modos de exibição e seus switches de ativação a laser prometem durabilidade para até 50 milhões de cliques. Ele possui sete botões programáveis e dois botões laterais para atalhos que podem ser configurados em até cinco perfis diferentes de usuário. O produto surge por valores a partir de R$ 199.

Com 440 avaliações de clientes, o Cobra M711 é classificado com 4,7 estrelas e 84% de nota máxima, com destaques dos compradores para a precisão, velocidade, qualidade de construção e durabilidade do mouse. A dureza dos switches foi uma característica comum relatada nos comentários.

Prós: precisão, velocidade, qualidade de construção e durabilidade

precisão, velocidade, qualidade de construção e durabilidade Contras: switches duros

4. Logitech G403 Hero - a partir de R$ 209

O Logitech G403 Hero é um modelo projetado para proporcionar precisão, conforto e aderência durante a jogatina com suas empunhaduras de borracha. O mouse possui uma faixa de ajuste de sensibilidade de 100 a 25.600 DPI, que pode se adequar aos jogos mais simples e antigos até aos que exigem precisão máxima. A iluminação RGB do G403 Hero é inteligente e se adapta às ações e áudios do jogo. O periférico é visto por valores a partir de R$ 209.

O Logitech G403 Hero é classificado com 4,8 estrelas na Amazon com mais de 4,2 mil avaliações de clientes e 89% de avaliação máxima. Precisão, custo-benefício, velocidade, ergonomia e ajuste de peso, são alguns dos pontos destacados pelos compradores nos comentários. Alguns usuários relataram problemas no botão scroll do mouse como passar do tempo. O modelo pesa 87,3 g acompanha um peso adicional de 10 g.

Prós: precisão, custo-benefício, velocidade, ergonomia e ajuste de peso

precisão, custo-benefício, velocidade, ergonomia e ajuste de peso Contras: pode apresentar problemas no scroll com o passar do tempo

5. Logitech G502 Hero - a partir de R$ 265

O G502 Hero é outro modelo da Logitech com resolução máxima de 25.600 DPI, uma alternativa interessante para usuários que priorizam a precisão na hora de jogar. O mouse possui 11 botões programáveis, possibilidade de armazenar até cinco perfis diferentes de customização, iluminação RGB e roda com dois modos de rolagem: hiperveloz, para percorrer páginas longas e um clique, para quando é necessário ser preciso. O G502 acompanha cinco pesos adicionais de 3,6 gramas cada, que podem adicionar até 18 g ao peso máximo do mouse que é de 121 g e possui cabo com 2,1 m de comprimento.

Com mais de 17,4 mil avaliações na Amazon, o G502 Hero é classificado com 4,8 estrelas e 89% de nota máxima pelos compradores. Os comentários dos clientes destacaram este modelo da Logitech por conta da sua precisão, qualidade de construção, capacidade de customização, tanto de botões quanto de estrutura e software de customização intuitivo. Já a qualidade do cabo deixou a desejar para alguns usuários. O modelo pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 265.

Prós: precisão, qualidade de construção, capacidade de customização e software de customização intuitivo

precisão, qualidade de construção, capacidade de customização e software de customização intuitivo Contras: qualidade do cabo

6. Cooler Master MM711 - a partir de R$ 337

O Cooler Master MM711 é uma alternativa para usuários que procuram leveza. Graças ao seu design que possui saídas de ar em formato de favo de mel, o MM711 pesa 60 g, o que pode facilitar os movimentos e também aumentar a duração das sessões de jogos de forma confortável para todos os tipos de jogadores com a sua pegada ambidestra. O mouse possui sensibilidade de até 16 mil DPI, ajustável em sete níveis e que conta com um indicador que compartilha a iluminação RGB da roda de rolagem e do logotipo da marca. Para a customização, ele oferece dois botões laterais personalizáveis.

O mouse possui switches com vida útil para até 20 milhões de acionamentos e proteção dos componentes internos contra poeira e água. O Cooler Master MM711 é classificado com 4,6 estrelas e possui 3,7 mil avaliações de compradores, dos quais 79% deram nota máxima na Amazon. Os principais atributos do modelo para os clientes são leveza, precisão e conforto. O seu tamanho compacto, no entanto, pode dificultar a ergonomia de jogadores com mãos grandes. Na cor preta o modelo pode ser adquirido por R$ 337.

Prós: leveza, precisão e conforto

leveza, precisão e conforto Contras: tamanho compacto pode atrapalhar na ergonomia

