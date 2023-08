6 participações em Call of Duty que você certamente não se lembra

1 de 7 Confira 6 participações na franquia Call of Duty que você certamente não se lembra — Foto: Divulgação/Activision Confira 6 participações na franquia Call of Duty que você certamente não se lembra — Foto: Divulgação/Activision

1. Gary Oldman

Gary Oldman é considerado um dos melhores atores de sua geração. O britânico de 65 anos ficou conhecido por papéis como Conde Drácula (do filme de 1992), Jim "James" Gordon (Batman: O Cavaleiro das Trevas) e Winston Churchill (O Destino de uma Nação), papel que lhe garantiu o Oscar em 2018. Além dos cinemas, ele também apareceu em shows na televisão, videoclipes musicais e nos videogames. Entre os jogos que ele trabalhou, estão Call of Duty: World at War (2008) e Call of Duty: Black Ops (2010).

O papel de Oldman em ambos os games foi o Viktor Reznov, sargento em World at War e capitão em Black Ops, onde ele também concedeu a voz para Dr. Daniel Clarke. O sargento era líder da Red Army, um esquadrão soviético na Segunda Guerra Mundial contada na franquia. Sua principal participação na história foi realizar uma lavagem cerebral em Alex Mason, um dos grandes protagonistas da franquia, para fazê-lo concluir uma missão de vingança de Reznov.

2. Idris Elba

Idris Elba é mais um grande talento nascido no Reino Unido. O ator tem 50 anos e, entre os diversos papeis de sucesso, se destaca por suas atuações de personagens como Mandela, do filme bibliográfico Mandela: O Caminho para a Liberdade, e Luther, da série de mesmo nome de 2010, que o rendeu um "Globo de Ouro". Nos videogames, sua estreia foi exatamente em Call of Duty: Modern Warfare 3, game lançado em 2011.

O personagem que contou com a voz de Idris Elba foi o Sargento de Primeira Classe Truck. Trata-se de um nome que marcou muito os jogadores devido ao seu comprometimento com o ofício. Tanto que Truck, ao lado de outros dois heróis, desistiu da própria vida para que outros companheiros pudessem fugir durante a "Final Operation" de Modern Warfare 3, um dos momentos mais dramáticos da saga.

3. Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland é um ator canadense que ganhou muita notoriedade por seu papel como Jack Bauer da série 24 Horas, que foi ao ar entre 2001 e 2010. Graças às suas atuações, ele venceu o Emmy e o "Globo de Ouro" na categoria "Melhor Ator". Na franquia Call of Duty, ele atuou como dois personagens em dois games diferentes: Sargento Roebuck em Call of Duty: World At War, e Gideon Jones na DLC de zumbis "Dead Night" de Call of Duty: Black Ops 4.

Sua aparição como Roebuck não foi tão lembrada assim, haja vista que World At War é um jogo de 2008, uma época em que as capturas de movimentos não eram feitas com tanta precisão. Diferentemente de Black Ops 4, onde Sutherland entregou um ótimo trabalho como o cowboy Gideon Jones, um personagem que também era jogável na DLC.

4. Ice Cube

Ice Cube é o nome artístico de O'Shea Jackson, um rapper de enorme popularidade que conquistou sua fama no grupo N.W.A na década de 80 e, eventualmente, em sua carreira solo. Não demorou para ele também mostrar talento para a interpretação, assim como na escrita, direção e produção de cinema. Como ator, não foram poucos os seus trabalhos. Podemos citar filmes como Sexta-feira em Apuros, Os Donos da Rua, Anaconda e Fúria em Duas Rodas.

Ice Cube trabalhou em Call of Duty: Black Ops, de 2010. Seu personagem era Joseph Bowman, o braço direito de um dos personagens principais na trama, Frank Woods. Bowman aparece nas 12 primeiras missões na campanha protagonizada por Alex Mason, até encontrar um destino bastante desagradável.

5. Kevin Spacey

Kevin Spacey é um experiente ator norte-americano de 59 anos. Ele conquistou duas estatuetas do Oscar em sua carreira: Melhor ator coadjuvante de 1995, pelo filme Os Suspeitos, e Melhor Ator de 1999, graças ao seu trabalho no filme Beleza Americana. O artista ainda levou um Globo de Ouro por seu papel como Frank Underwood, da série House of Cards, da Netflix. Nos videogames, ele estreou em 2006 como Lex Luthor em Superman Returns, antes de chegar ao Call of Duty: Advanced Warfare, em 2014.

No FPS, ele concedeu sua voz e aparência a Jonathan Irons. O personagem é presidente da corporação militar privada Atlas Corporation. A princípio, Irons se mostra como um suporte do protagonista Jack Mitchell, mas logo se revela como o antagonista do jogo, sendo um homem com sede de poder e vingança. A atuação de Kevin Spacey rendeu a ele uma nomeação no The Game Awards 2014 na categoria "Melhor Performance".

6. Kit Harington

Kit Harington é um ator britânico de 36 anos que ficou mundialmente conhecido por sua atuação como Jon Snow da série Game of Thrones. Seu trabalho foi tão impactante que rendeu um Emmy na categoria "Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama". Vale ressaltar que Harington nunca viveu um personagem considerado "vilão" em seus trabalhos, até ter essa experiência em Call Of Duty: Infinite Warfare, jogo lançado em 2016.

O antagonista do game em questão é o Contra-Almirante Salen Kotch, líder da Settlement Defense Front (SDF). Como esperado, há um enorme contraste entre Salen Kotch e Jon Snow, o que faz ser um pouco peculiar a experiência em Infinite Warfare para os fãs de Game of Thrones. Ainda assim, Kit Harington entregou uma atuação inspirada e que poderia ser um pouco mais aproveitada com mais minutos de tela para o antagonista.

Com informações de Gamerant

