O suporte com pistão a gás pode ser ideal para acomodar o monitor e ajustá-lo na posição desejada. Empresas como ELG, North Bayou e Level Black oferecem modelos, que possuem base de apoio inferior ou montagem na parede, por valores que se iniciam em R$ 184 , como é o caso do North Bayou F80 NB, que oferece capacidade para monitores de até 30 polegadas e permite uma distância horizontal de até 535 mm. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o ELG F90USB se destaca por possuir duas portas USB, que permite conectar dispositivos externos, promete inúmeros posicionamentos e pode ser encontrado por aproximadamente R$ 240. Outra escolha é o ELG F160N, que oferece slots para dois monitores, garante um giro horizontal de até 360 graus e é vendido por cerca de R$ 306. Veja a seguir seis suportes de monitor para pistão a gás para comprar no Brasil.

6 suportes com pistão a gás para usar com seu monitor — Foto: Divulgação/ELG

Monitor ultrawide LG: onde comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. North Bayou F80 NB – a partir de R$ 184

O North Bayou F80 NB é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo conta com um design articulado e promete reduzir as visões desajeitadas. O item conta com um ângulo de inclinação que parte de +85° e vai até -30°, além de conseguir suportar monitores de 17 a 30 polegadas. O acessório é vendido por preços que começam em R$ 184.

Outra característica apontada pela marca é que o suporte consegue alcançar uma distância horizontal de até 535 mm. O modelo é avaliado com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores apontam que o equipamento dispõe de boas articulações e possui uma instalação prática. Porém, alguns reclamam que a base não é articulada.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: compradores reclamam que a base não é articulada

Gostou do produto? Compre aqui FÁCIL INSTALAÇÃO North Bayou F80 NB R$ 184 IR À LOJA

Todas as ofertas de North Bayou F80 NB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FÁCIL INSTALAÇÃO North Bayou F80 NB R$ 184 IR À LOJA

O Arcticus, da Level Black, é mais uma escolha abaixo dos R$ 200. Segundo a marca, este modelo é indicado para os usuários que não querem furar a mesa e buscam por uma saída mais simples. O equipamento permite uma rotação de 360°, um giro de 180° e uma inclinação máxima de 85°. O produto está disponível a partir de R$ 189.

Este suporte consegue comporta monitores de 10 a 27 polegadas, possui uma capacidade máxima de 8 kg e dimensões de 115 mm x 495 mm x 585mm. Avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores afirmam que o item é feito de um material de qualidade e oferece uma boa flexibilidade. No entanto, alguns relatam dificuldades na hora da montagem.

Prós: permite vários ângulos de rotação, giro e inclinação

permite vários ângulos de rotação, giro e inclinação Contras: tamanho máximo de monitor suportado poderia ser maior

Gostou do produto? Compre aqui RESISTENTE Arcticus R$ 189 IR À LOJA

Todas as ofertas de Arcticus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RESISTENTE Arcticus R$ 189 IR À LOJA

3. ELG F80N – a partir de R$ 200

O ELG F80N é outra alternativa para quem deseja acomodar o monitor. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo é confeccionado com liga de alumínio e vem equipado com base antiderrapante, que visa melhorar a fixação e a segurança do monitor. O produto também oferece uma capacidade máxima de 35 polegadas. O suporte pode ser adquirido por cerca de R$ 200.

A marca também ressalta que o acessório permite uma inclinação entre +85° a -30° e um ajuste horizontal de 180°. No site da Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,9 de 5 estrelas e os compradores elogiam a construção robusta, a fixação e a praticidade de instalação. Porém, alguns apontam que na pressão mais baixa, ele pode não aguentar o peso de alguns monitores.

Prós: permite monitores de até 35 polegadas

permite monitores de até 35 polegadas Contras: consumidores alegam que ele não suporta o peso de alguns monitores, quando está na pressão mais baixa

Gostou do produto? Compre aqui DESIGN COMPACTO ELG F80N R$ 202 IR À LOJA

Todas as ofertas de ELG F80N × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DESIGN COMPACTO ELG F80N R$ 202 IR À LOJA

4. ELG F410 – a partir de R$ 229

O ELG F410 é mais uma opção que pode agradar os usuários. Diferente de outros itens desta lista, este é voltado para os que preferem fixar o monitor na parede. Segundo as especificações da fabricante, o modelo acompanha uma capa organizadora, que permite armazenar o excesso de cabos e garante uma flexibilidade de movimento para todos os ângulos. O produto pode ser obtido por aproximadamente R$ 229.

Com uma capacidade para monitores de 17 a 34 polegadas, o item também suporta um peso máximo de 9 kg. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores alegam que o dispositivo conta com uma fácil instalação e oferece um design discreto para o setup. Entretanto, alguns consumidores relatam que os parafusos que acompanham o suporte, não são compatíveis com o equipamento.

Prós: possibilita instalação do monitor na parede

possibilita instalação do monitor na parede Contras: alguns compradores reclamam de incompatibilidade com os parafusos que acompanham o suporte

Gostou do produto? Compre aqui SUPORTA ATÉ 9 KG ELG F410 R$ 229 IR À LOJA

Todas as ofertas de ELG F410 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SUPORTA ATÉ 9 KG ELG F410 R$ 229 IR À LOJA

O ELG F90USB é outra alternativa para acomodar o monitor. De acordo com a marca, este modelo se destaca por possuir duas portas USB em sua base, que pode permitir conectar dispositivos externos como celulares e deixá-los carregando. O item já acompanha dois cabos USB 3.0 de 1,5 m. O suporte é comercializado por cerca de R$ 240.

O dispositivo possibilita regular a altura, distância e rotação do monitor, além de suportar monitores de 17 a 27 polegadas. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores destacam positivamente a qualidade do material e a instalação prática. Contudo, alguns reclamam de dificuldade na hora de remover os parafusos dos portas cabos.

Prós: acompanha duas portas USB e dois cabos USB 3.0

acompanha duas portas USB e dois cabos USB 3.0 Contras: suporta monitores de no máximo 27 polegadas

Gostou do produto? Compre aqui COM PORTAS USB ELG F90USB R$ 239 IR À LOJA

Todas as ofertas de ELG F90USB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM PORTAS USB ELG F90USB R$ 239 IR À LOJA

O ELG F160N é o item mais caro desta lista. Diferente de todos os outros produtos desta lista, este se diferencia por comportar dois monitores em simultâneos. Segundo as especificações da fabricante, este modelo vem com capa para organização de cabos e suporta monitores de 17 a 35 polegadas. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 306.

Além disso, o suporte também permite inclinação entre +85° a -30° e rotatividade de até 360°. O produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores ressaltam que o modelo garante uma boa firmeza para o monitor, conta com montagem fácil e possui uma qualidade satisfatória. Até a data de publicação desta matéria, nenhuma crítica negativa foi feita.

Prós: permite a instalação de até dois monitores

permite a instalação de até dois monitores Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui COM PISTÃO A GÁS ELG F160N R$ 389 IR À LOJA

Todas as ofertas de ELG F160N × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM PISTÃO A GÁS ELG F160N R$ 389 IR À LOJA

Echo Dot 3ª geração vs Echo Dot 4ª geração: principais diferenças