7 apps ‘diferentões’ para você conhecer e usar hoje mesmo

Outros apps também apresentam ferramentas e designs diferenciados e permitem a diminuição do estresse a partir de técnicas de respiração e até o registro de emoções diárias de forma divertida. A seguir, confira a lista completa produzida pelo TechTudo com sete apps que fogem do óbvio.

Aplicativos diferentes podem surpreender usuários com seus recursos inusitados — Foto: Luciana Maline/TechTudo

1. Mindmodo

O aplicativo Mindmodo, disponível de forma gratuita para dispositivos Android, permite elaborar diferentes modelos de mapas mentais. As ideias dos usuários podem ser estruturadas logo em apresentações com tópicos, imagens da galeria, organograma, temas, cores e visualização de notas explicativas.

O app também permite que usuários tenham acesso ao histórico com todos os mapas já produzidos. Além disso, possibilita a colaboração com outras pessoas em tempo real, mesmo que algumas delas não tenha acesso à internet, ação possível com o modo offline.

Aplicativo Mindmodo cria mapas mentais personalizados para usuários — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Vocabulary

O app Vocabulary, disponível em dispositivos Android e iPhone, auxilia usuários na hora de aumentar o repertório linguístico, importante para o crescimento profissional, como pessoal. É possível aprender novas palavras através de lembretes diários que podem ser programados com horário de início e fim, quantidade de vezes que eles irão tocar e som desejado como alerta.

O aplicativo permite a criação de um atalho na tela inicial do celular e faz um nivelamento para saber em qual nível de aprendizado o usuário está: iniciante, intermediário ou avançado. A ferramenta é paga e possui um plano anual no valor de R$ 104,99, que disponibiliza mais palavras desconhecidas, remoção de anúncios, novos temas e categorias para a biblioteca pessoal de palavras do usuário.

Aplicativo Vocabulary facilita o aprendizado de novas palavras — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Daily Bean

O Daily Bean pode ser uma opção divertida e diferente de app por permitir que usuários façam o registro de como foi o dia através dos feijões de humor disponíveis na ferramenta.

O aplicativo, disponível para dispositivos Android e iPhone, funciona como um diário simplificado. O registro do ânimo do usuário é feito a partir de ícones coloridos, adição de fotos e notas, opções de categorias recomendadas e estatísticas. O aplicativo também conta com uma versão premium, que custa o valor de R$ 7,90 mensal e R$ 22,90 anual que remove os anúncios, fornece relatórios mais completos, permite a adição de até três fotos na descrição do dia e entrega um tema personalizado para o layout da aplicação.

Aplicativo Daily Bean registra emoções de usuários e fornece estatísticas sobre variações de humor — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Pomodoro Timer

Outro exemplo de app bastante “diferentão” é o Pomodoro Timer, gratuito e disponível exclusivamente para celulares Android. Os usuários utilizam a ideia de bloqueio de tempo, que consiste em efetuar tarefas em um tempo definido estrategicamente para a sua realização, o que aumenta o foco em cada uma delas.

O app pode impedir distrações na hora do estudo, trabalho, ou até mesmo nas horas de lazer. O próprio usuário pode escolher momentos de pausa entre diferentes atividades para descansar e otimizar os seus resultados.

Aplicativo Pomodoro Timer faz controle de tarefas através de temporizador personalizável — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Chess Clock

O Chess Clock é um aplicativo que pode ajudar usuários a cronometrar o tempo de duração de jogadas em partidas de xadrez. Ele está disponível de forma gratuita para dispositivos Android e iPhone e perite o controle de tempo com um único toque com momentos de atraso e adição de tempo bônus. Outras possibilidades de uso incluem jogos com padronização de tempo em 60 minutos de duração, contagem de quantidade de jogadas e personalização de sons nos botões do relógio, inclusive com alerta sonoro de tempo esgotado.

Aplicativo Chess Clock cronometra jogadas em partidas de xadrez — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. The Couple

O app The Couple (Days in Love), também disponível para dispositivos Android e iPhone, opera como um registro “diferentão” de um relacionamento a dois. A aplicação busca facilitar a conexão entre casais através do registro de aniversários, encontros diários, gravação de histórias e momentos importantes para os dois, salvamento de fotos, entre outras possibilidades.

O app tem o diferencial de informar sobre o tempo de duração em dias de relacionamentos, assim como notificações personalizadas para cada aniversário registrado. É possível estabelecer alarmes e lembretes para as datas especiais do casal, customizar a tela de fundo com temas diferenciados ou com registros de fotos da dupla. O The Couple possui uma versão premium, que disponibiliza ainda mais recursos, como remoção de anúncios, upload de até 30 fotos com legendas, bloqueio do app, mais temas e salvamento de fotos ilimitado.

Aplicativo The Couple fornece notificações para datas especiais de casais — Foto: Reprodução/Gisele Souza

7. Breathe

O aplicativo Breathe, disponível para dispositivos Android e iPhone, pode ensinar a melhor forma de controlar a respiração e ajudar a diminuir o estresse de usuários. O app possui alguns tipos de exercícios básicos para relaxar, aumentar o foco e melhorar a qualidade do sono, por exemplo. Outros exercícios podem ser adicionados pelo próprio usuário, que é avaliado inicialmente pela aplicação através de um teste de apnéia para saber a capacidade respiratória dele. O aplicativo é gratuito e tem recursos adicionais, como lembretes com a melhor hora para praticar, respiração guiada por voz, gráficos que apresentam a evolução do usuário e modo escuro para descanso da visão.

Aplicativo Breathe oferece técnicas de respiração para relaxamento — Foto: Reprodução/Gisele Souza

