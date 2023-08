7 celulares 'diferentões' que chamam a atenção de qualquer pessoa

Achar um celular "diferentão", que fuja da estética inaugurada pelo primeiro iPhone , pode parecer uma tarefa difícil para grande parte dos usuários. Atualmente, a maioria das fabricantes globais de celulares, como Xiaomi , Motorola , Samsung , tende a apostar em versões de smartphones muito parecidas com a lançada por Steve Jobs em 2007. Ou seja, são aparelhos que trazem uma única tela touch screen plana, com design sóbrio e recursos semelhantes entre suas categorias, a depender do público-alvo.

Apesar do sentimento de que estamos anualmente assistindo ao lançamento dos mesmos celulares, há algumas preciosidades que estão ou já estiveram presentes no mercado. Edições especiais em parcerias com outras marcas, inspirações de produtos inusitados (como carrinhos de brinquedo) e até modelos que atualizaram velhos conhecidos dos consumidores fazem brilhar os olhos dos usuários que procuram produtos com características singulares. Se você é um deles, confira a lista que o TechTudo preparou a seguir com sete celulares "diferentões" que atraem olhares curiosos.

Redmi Note 12 Turbo especial do Harry Potter é um dos itens da lista — Foto: Divulgação/Xiaomi

📝 Qual o melhor celular para se comprar? Participe da discussão no Fórum TechTudo

1. Celulares dobráveis

Os smartphones dobráveis são uma tecnologia relativamente recente e, por isso, costumam chamar a atenção por onde passam. Este ano, as fabricantes Motorola e Samsung trouxeram lançamentos para a categoria, entre eles o Razr 40 Ultra e o Galaxy Z Flip 5. Os modelos incluem, entre seus maiores destaques, uma tela externa que ocupa praticamente toda a área externa dos aparelhos. No celular da Motorola, o display é de 3,6 polegadas; no modelo da sul-coreana, de 3,4.

Galaxy Z Flip 5 permite tirar selfies com a tela externa — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Por dobrarem ao meio e terem um display externo, os celulares podem ser usados de maneira versátil em diferentes atividades. Entre as possibilidades estão tirar selfies com a câmera traseira, usando como "espelho" o visor frontal; usar o celular dobrado em 90 graus fazer o aparelho de tripé; enviar mensagens e visualizar notificações sem abrir o smartphone e mais. O Motorola Razr 40 Ultra e o Samsung Galaxy Z Flip 5 são próximos em termos de especificações e também de preço, sendo encontrados no varejo online por a partir de R$ 7.999.

Player do Spotify na tela do Razr 40 Ultra — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

2. Celulares com edições especiais

Outra estratégia encontrada por algumas fabricantes para atrair novos consumidores é lançar versões temáticas de seus celulares. Geralmente essas parcerias marcam algum tipo de promoção de produtos de terceiros — filmes, jogos e até animes —, e os celulares contam com capas diferentes ou brindes exclusivos. Alguns smartphones até vêm em caixas especiais, para tornar a experiência de unboxing mais atrativa.

Redmi Note 12 Turbo especial do Harry Potter — Foto: Divulgação/Xiaomi

Uma das fabricantes que mais aposta nessas versões é a Realme, que já entregou Realme 10 Pro 5G da Coca-Cola, Realme GT Neo 3 do Naruto e Realme GT Neo 3T em uma versão especial de Dragon Ball.

3. Celular com câmera giratória ou que sai pra fora

Em 2019, o mercado viveu o "boom" das câmeras giratórias ou pop, que entregavam ao consumidor a qualidade das lentes traseiras para fotos do tipo selfie, ou apenas davam mais espaço para uma tela lisa e sem interferências. Empresas como Xiaomi e Asus foram algumas das que apostaram no modelo, trazendo para os smartphones uma câmera que surgia do aparelho e, assim, não ocupava espaço no display, extinguindo o notch (espaço que seria dedicado à lente frontal).

Zenfone 6 com câmera giratória — Foto: Divulgação/Asus

Entre os modelos comercializados com essas características estão o Xiaomi Mi 9T Pro, que possuía câmera frontal retrátil de 20 MP. Outro smartphone com a inovação é Zenfone 6, da Asus, que usava a tecnologia giratória para transformar o conjunto duplo de câmeras traseiras, com a principal de 48 MP. No entanto, pode-se dizer que a pioneira no uso das lentes pop foi a chinesa OPPO. Em 2013, a fabricante anunciou no mercado global o celular OPPO N1, que possuía uma lente de 13 MP que girava em até 206 graus.

4. Celular com display duplo

Outro conceito diferente entre os celulares foi o de display duplo, ou seja, aparelhos com duas telas em vez de uma. Entre os "diferentões" está o YotaPhone 2, da Yota. O celular vinha com duas telas, sendo uma de 5 polegadas AMOLED Full HD e outra de 4,7 polegadas e-reader, que era destinada à leitura e funcionava como uma espécie de Kindle. Equipado com sistema operacional Android, o YotaPhone 2 permitia que o usuário usasse os aplicativos tradicionais na parte frontal do aparelho, reservando a traseira para algumas ferramentas como ligações, relógio, mensagens e alarme.

YotaPhone 2 vem com duas telas, LCD e e-ink — Foto: Divulgação/YotaPhone

Quem também brincou com o conceito de duas telas foi a LG Electronics. Antes de sair do mercado de celulares, a fabricante sul-coreana chegou a mostrar o LG Wing, que possuía tela giratória, formando uma espécie de T quando totalmente aberto. Entre os smartphones recentes que ainda oferecem o display duplo podemos destacar o Galaxy Z Fold 5, da Samsung, que está em sua quinta geração e possui uma tela externa de 6,2 polegadas e uma interna de 7,6 polegadas.

5. Celular touch screen com botão

Febre entre os executivos, a BlackBerry entregou diversos smartphones que tentavam unir o melhor de dois mundos: celulares com teclado analógico e que funcionavam com display touch screen. Assim nasceu o Passport BlackBerry, que trazia uma tela quadrada e, logo abaixo, um teclado físico no formato QWERTY. O aparelho buscava atrair os usuários que se comunicavam bastante via e-mail e que, na maioria das vezes, usavam o celular para trabalhar.

Engana-se, porém, quem acha que essa característica estava presente apenas nos celulares da BlackBerry. Outras fabricantes, como Nokia, Samsung e LG, também entregaram celulares que juntavam as duas funções.

BlackBerry Passport — Foto: Divulgação/BlackBerry

Para fechar a lista, em 2020 um smartphone chamado Astro Slide apareceu fazendo sucesso na Internet. Ele fez parte de um projeto publicado na plataforma de financiamento coletivo Indiegogo e oferecia um teclado semelhante ao usado em notebooks, sendo até mesmo retroiluminado. Apesar de promissor, o projeto não chegou a ver a luz das lojas.

6. Celular curvado

Outro modelo que tentou ganhar espaço no mercado, mas não emplacou, foi o celular de tela curva. A ideia era um ter um smartphone que se encaixasse melhor no rosto ao atender ligações — uma vez que a tela curva pode proporcionar um melhor encaixe entre a orelha e a boca. Além disso, os aparelhos com display curvo tentavam vender a ideia de que conseguiam se recuperar de arranhões, o que deveria atrair usuários mais desastrados.

LG G Flex — Foto: Divulgação/LG

Entre as fabricantes que chegaram a lançar modelos com a tecnologia estão as sul-coreanas Samsung e LG. Na época, em meados de 2013, as empresas competiam pela mesma fatia do mercado. Do lado da LG, os consumidores brasileiros tiveram acesso ao LG G Flex. Já a Samsung anunciou globalmente o Galaxy Round, mas não há relatos de que o smartphone tenha sido comercializado no Brasil.

7. Celular de carro

Talvez os modelos mais inusitados dessa lista sejam os celulares com design de carro. Mas não espere nada parecido com a estética do filme Transformers, de Michael Bay. Os aparelhos de que estamos falando são produtos com um visual pré-smartphone. Ou seja, são telefones com teclado analógico e display em preto e branco, usados apenas realizar ligações e enviar SMS.

Celular F18 Mini Flip vira carro de brinquedo quando fechado — Foto: Reprodução/Shoppe

Facilmente confundido com brinquedos, os celulares que preservam essa estética — e podem ser comprados atualmente — são os modelos F18 Mini Flip ou Newmind f15 1.77" flip. Ambos cabem na palma da mão, são voltados ao público infantil e, quando fechados, viram carrinhos parecidos com os comercializados pela Ferrari.

🎥 Galaxy Z Flip 5: testamos o novo dobrável da Samsung; confira