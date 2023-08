7 recursos legais do iPhone que os celulares Android deveriam 'roubar'

Os celulares Android contam com uma série de recursos interessantes que os usuários adoram. No entanto, há algumas funcionalidades do concorrente iPhone ( iOS ) que muita gente também gostaria de ver no sistema do Google. Recursos como os diversos tipos de Modo Foco e até mesmo o AirPlay melhoram experiência com o telefone da Apple , aumentando a segurança, conectividade e controle de apps. Pensando nisso, o TechTudo listou 7 funções dos iPhones que os dispositivos Android também deveriam ter. Confira!

iPhones contam com recursos inovadores para o dia a dia e segurança que os Android não têm — Foto: Reprodução/Luiza Fortes

1. Modo Foco

O Modo Foco é uma função que reúne diversos modos derivados do Não Perturbe, adaptados para situações específicas que podem ser configuradas e automatizadas. A função mantém o dispositivo sem receber notificações em uma localização específica como na academia ou no trabalho; quando algum app está aberto ou em horário de sono.

O Android conta com um recurso de nome quase igual, o Modo de Foco, mas ele é bem mais simples na maioria dos aparelhos. O mais comum é encontrar apenas o modo Não Perturbe, que pausa as notificações e só pode ser ativado manualmente, ou em um horário específico configurado pelo usuário.

Configurando o Modo Foco no iPhone — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

2. Atalhos

O Atalhos é um recurso de automação inovador e personalizável feito para o iPhone e o iPad. O app permite aos usuários do iOS configurar automações de todos os tipos em seus aparelhos, como ao abrir um app especifico ou pedir a Siri para iniciá-la. A ferramenta pode, por exemplo, abrir um app de streaming e iniciar um filme, e ao mesmo tempo ativar o modo Não Perturbe. Tudo isso pode ser configurado em uma só automação para que você não ative nenhuma função manualmente.

O recurso também se conecta a dispositivos configurados no app Casa, permitindo ao usuário criar automações que podem, por exemplo, mudar o nível da luz de um ambiente quando um app de streaming inicia por meio do atalho configurado. Para o Android, existem alguns aplicativos de desenvolvedores diferentes que contam com esse tipo de função, mas uma versão oficial feita pelos fabricantes dos aparelhos seria mais segura e acessível.

Aplicativo Atalhos permite a criação de automações no iPhone — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

3. Busca Inteligente (Spotlight)

O Spotlight é uma poderosa ferramenta de busca completa, que permite ao usuário pesquisar por programas instalados no iPhone ou disponíveis na App Store, eventos no calendário, fotos, arquivos locais ou do iCloud, contatos, mensagens, notas, lembretes, dentre diversas outras possibilidades. Todos estes resultados são reunidos em uma só função, o que facilita os usuários a encontrarem algo específico que pode demorar muito tempo procurando caso não usem a busca.

O Android não tem uma ferramenta nativa de busca universal como essa. Os aparelhos da Samsung e do Google têm ferramentas de pesquisa em seus dispositivos, mas não tão completas quanto o Spotlight.

Utilizando o Spotlight, ferramenta de busca universal no iPhone — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

4. Separar notificações

Atualmente, os iPhones e iPads organizam as notificações de cada app por grupos na Central de Notificações, garantindo um visual compacto que facilita o acesso e visibilidade. Os usuários também podem optar por vê-las em formato de lista ou de números na tela de bloqueio. Muitas das notificações que chegam na central contam com funções especificas, como a de responder mensagens ou ler resumos de notícias sem necessariamente abri-las. No Android, muitos aparelhos contam com a organização em formato de "grupos", mas não de forma tão resumida.

Organização de notificações no iPhone é compacta e personalizável — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

5. Face ID

O Face ID é a tecnologia de reconhecimento facial criada pela Apple, sendo sucessora do Touch ID, que utiliza impressões digitais. A ferramenta é usada não só para o simples desbloqueio de iPhones, mas também para muitas outras funções úteis no dia a dia. A funcionalidade conta com uma série de sensores no iPhone que fazem uma leitura completa do rosto dos usuários, garantindo um nível de segurança jamais alcançado em dispositivos móveis. Ela garante a segurança de acesso à apps, fotos, notas, cartões salvos na Carteira e preenchimento de logins com senhas salvas no iCloud.

Mesmo depois de tanto tempo, os fabricantes de aparelhos Android ainda não criaram uma tecnologia parecida, e continuam contando com o tradicional uso da digital, reunindo funções parecidas de privacidade e preenchimento. Existe, em alguns dispositivos com o sistema do Google, uma função de desbloqueio por face, mas elas ainda não são extensas como o Face ID.

Face ID reúne segurança e funcionalidade útil em uma só ferramenta — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

6. Saúde da Bateria

A função Saúde da Bateria permite ao usuário saber a porcentagem exata de capacidade máxima da bateria do iPhone. O recurso traz mais transparência sobre o funcionamento do aparelho e um feedback da vida útil da bateria, tornando possível saber quando ela precisa ser trocada. Não há nenhuma ferramenta nativa nos aparelhos Android que permite verificar o estado da bateria neles. Existem aplicativos de terceiros que fornecem informações adicionais sobre a bateria, mas nada nativo como a ferramenta da Apple.

iPhones contam com o recurso Saúde de Bateria que exibe a porcentagem útil da bateria — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

7. AirPlay

O AirPlay permite que o usuário transmita arquivos ou a reprodução de mídias entre vários dispositivos conectados à mesma rede sem interrupções, como de um iPad para uma Apple TV ou de um iPhone para um Mac, ou outros dispositivos compatíveis.

Embora existam vários aplicativos de terceiros para o Android na Google Play Store que permitem a transmissão sem fio de mídias, nenhum deles tem a profundidade da ferramenta da Apple. Em 2020, o Google conseguiu desenvolver uma função semelhante chamada de Nearby Share que chegou aos dispositivos com Android 11. O lançamento deu esperança aos usuários Android de que, no futuro, a Google possa talvez desenvolver uma ferramenta parecida com o AirPlay.

AirPlay permite a conectividade entre vários aparelhos compatíveis, facilitando a reprodução de mídias e troca de arquivos — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

Com informações de How-To Geek e MakeUseOf

