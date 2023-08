7 smartwatches perfeitos para quem quer ser uma pessoa 'fitness'

Os smartwatches são bons aliados de quem quer ter uma vida saudável e praticar mais exercícios. Com recursos de monitoramento de atividades esportivas e funcionalidades que incentivam a superação de metas, esses wearables podem ajudar tanto pessoas que buscam sair do sedentarismo quanto as que já se exercitam, mas querem evoluir. Há uma ampla variedade de modelos disponíveis no mercado: desde opções com preços que partem de R$ 499 , como Redmi Watch 3 e Huawei Watch Fit 2, até produtos mais premium, como o Apple Watch 8, que custa a partir de R$ 3.599 . Existem ainda relógios como o Garmin Fenix ​​7S Sapphire Solar, ideal para os mais aventureiros.

O TechTudo preparou uma seleção com sete smartwatches para acompanhar você em sua jornada fitness. A relação é recomendada para todos que praticam atividade física, seja você um apaixonado por corrida, um praticante de yoga ou alguém que faz musculação. A seguir, confira detalhes sobre cada modelo e saiba tomar a melhor decisão antes de investir em um wearable para esportes.

Galaxy Watch 5 é um dos modelos citados na lista — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Amazfit GTR 4

O Amazfit GTR 4 é um smartwatch premium que oferece uma variedade de recursos para aqueles que buscam melhorar sua saúde e bem-estar. Com design elegante, o relógio tem tela AMOLED de 1,43 polegada e tecnologia antirreflexo na tampa da moldura de vidro, o que proporciona melhor visibilidade. Além disso, sua resistência à água de até 5 ATM o torna uma escolha interessante para quem pratica esportes subaquáticos, como natação.

Amazfit GTR 4 oferece uma variedade de recursos para aqueles que buscam melhorar sua saúde e bem-estar — Foto: Divulgação/Amazfit

O GTR 4 é equipado com um monitor de frequência cardíaca, um monitor de sono, um monitor de oxigênio no sangue, um rastreador de estresse e até um rastreador de ciclos menstruais. Ele dispõe também de diversos modos de exercício, incluindo corrida, caminhada, natação, ciclismo, yoga, entre outras atividades.

Entre os recursos adicionais do Amazfit GTR 4 estão notificações, controle de música e previsão do tempo. Além disso, ele é compatível com o aplicativo Zepp, permitindo visualizar dados de saúde e fitness, personalizar o relógio e muito mais.

Especificações técnicas do Amazfit GTR 4:

Tela: AMOLED de 1,43 polegada com resolução de 466 x 466 pixels;

Sistema operacional: ZeppOS;

Bateria: 475 mAh;

Resistência à água: 5 ATM;

Preço: R$ 1.199 na Amazon.

Garmin Fenix ​​7S Sapphire Solar

O Garmin Fenix ​​7S Sapphire Solar é um smartwatch ideal para usuários mais aventureiros. Sua resistência a todos os climas, bateria de longa duração e recursos de rastreamento de atividades o tornam uma excelente escolha para esse público. Com resistência à água de até 100 metros, o relógio com tela AMOLED de 1,2 polegada pode ser usado ao nadar, mergulhar e durante outras atividades subaquáticas. A bateria promete durar até 14 dias em modo smartwatch, ou até 46 horas em modo GPS.

Garmin Fenix ​​7S Sapphire Solar é smartwatch robusto para os mais aventureiros — Foto: Divulgação/Garmin

O Fenix ​​7S Sapphire Solar oferece diversos recursos de rastreamento de atividades, como corrida, caminhada, ciclismo, natação, yoga, entre outros. Além disso, o aparelho monitora a frequência cardíaca, calorias queimadas e distância percorrida. O relógio também oferece recursos adicionais, incluindo notificações, controle de música e previsão do tempo. Ele é compatível com o aplicativo Garmin Connect, possibilitando visualizar dados de saúde e personalizar o relógio.

Especificações técnicas do Garmin Fenix ​​7S Sapphire Solar:

Tela: AMOLED de 1,2 polegada com resolução de 240 x 240 pixels;

Memória: 32 GB de armazenamento interno;

Sistema operacional: compatível com iOS e Android;

Bateria: 11 dias em uso geral; 38 dias em modo de economia de energia;

Resistência à água: 10 ATM;

Preço atual: R$ 5.999 na Amazon.

Amazfit Band 7

Com preço mais acessível, a pulseira Amazfit Band 7 oferece uma variedade de recursos para quem quer ser uma pessoa mais fitness. Ela tem resistência à água de até 5 ATM, sendo ideal tanto para o dia a dia quanto para exercícios físicos. O wearable possui um monitor de frequência cardíaca, um monitor de sono, um monitor de oxigênio no sangue, um rastreador de estresse e até um rastreador de ciclos menstruais. Além disso, oferece diversos modos de exercício, como ciclismo, yoga, caminhada, natação, corrida, entre outros.

Amazfit 7 é pulseira inteligente acessível — Foto: Divulgação/Amazfit

Além dos recursos de saúde, a Amazfit Band 7 também conta com notificações, controle de música, previsão do tempo e mais. Sua compatibilidade com o aplicativo Xiaomi Wear permite visualizar dados de saúde e fitness, além de personalizar o relógio.

Especificações técnicas da Amazfit Band 7:

Tela: AMOLED de 1,47 polegada com resolução de 198 x 368 pixels;

Sistema operacional: ZeepOS;

Bateria: 232 mAh;

Resistência à água: 5 ATM;

Preço: R$ 269 na Amazon.

Huawei Watch Fit 2

O Huawei Watch Fit 2 é um smartwatch versátil, repleto de recursos para monitorar sua saúde e vida fitness. Sua tela AMOLED de 1,74 polegada é brilhante e permite ótima legibilidade, mesmo sob luz solar direta. Entre os recursos do Huawei Watch Fit 2 estão rastreamento de frequência cardíaca, sono, oxigênio no sangue, estresse e ciclos menstruais. Além disso, dispõe de diversos modos de exercício, incluindo corrida, caminhada, ciclismo, natação, yoga, entre outros. O wearable também tem resistência à água de até 50 metros.

Huawei Watch Fit 2 no pulso — Foto: Divulgação/Huawei

O Huawei Watch Fit 2 oferece ainda funcionalidades como notificações, controle de música, previsão do tempo e mais. Sua compatibilidade com o aplicativo Huawei Health possibilita visualizar dados de saúde e fitness, bem como personalizar o relógio. No entanto, é importante observar que a bateria do smartwatch não dura tanto quanto a de outros modelos, e que ele não é compatível com todos os dispositivos Android e iOS.

Especificações técnicas do Huawei Watch Fit 2:

Tela: AMOLED de 1,74 polegada com resolução de 336 x 480 pixels;

Sistema operacional: compatibilidade a partir do Android 6.0 e iOS 9.0;

Bateria: 10 dias em uso tradicional e 7 dias em uso intenso;

Resistência à água: 5 ATM;

Preço: R$ 549 na Amazon.

Apple Watch 8

O Apple Watch 8 é o mais recente smartwatch da Apple e traz uma série de melhorias em relação ao seu antecessor. Seu design mais resistente à água, processador mais rápido e bateria de maior duração são alguns dos destaques. Além disso, o Series 8 conta com novos recursos de saúde e fitness, como medição da temperatura corporal e nível de oxigênio no sangue.

Apple Watch Series 8 — Foto: Divulgação/Apple

Com resistência à água de até 50 metros, o Series 8 é adequado para nadar e mergulhar. O processador mais rápido torna o relógio mais ágil e responsivo, e sua nova bateria pode durar até 18 horas em uso geral. O aparelho também conta com suporte a novos exercícios, como surf e Tai Chi — sem contar as outras 17 modalidades já disponíveis. Além disso, está conectado a um novo aplicativo de ECG, capaz de detectar arritmia cardíaca.

Especificações técnicas do Apple Watch Series 8:

Tela: LTPO OLED com resolução de 484 x 396 pixels;

Processador: S8;

Memória: 32 GB de armazenamento interno;

Sistema operacional: watchOS 9.0;

Bateria: 18 horas em uso geral;

Resistência à água: 50 metros;

Preço: R$ 3.599 na Amazon.

Samsung Galaxy Watch 5

O Galaxy Watch 5 apresenta design clean, processador aprimorado e recursos de saúde e fitness como medição da pressão arterial, nível de açúcar no sangue e composição corporal. Seu desenho mais fino e leve, aliado ao novo display AMOLED de 1,4 polegada de cristal de safira, o tornam uma boa opção para aqueles que buscam, além de um wearable resistente para exercícios físicos, um relógio elegante. Além disso, seu processador proporciona maior agilidade e responsividade.

Samsung Galaxy Watch 5 — Foto: Divulgação/Samsung

O relógio tem suporte a exercícios como golfe e yoga, permitindo monitorar essas atividades e fornecer dados sobre o desempenho. Por exemplo, durante uma partida de golfe, o Galaxy Watch 5 rastreia o número de tacadas, a distância percorrida e as calorias queimadas. Já durante a prática de yoga, monitora a forma e a postura, auxiliando na melhoria da técnica. O Galaxy Watch 5 também é equipado com sensor cardíaco elétrico, capaz de detectar arritmia cardíaca, e sensor de análise de impedância bioelétrica, para avaliar composição corporal.

Além dos recursos mencionados acima, o smartwatch também oferece uma série de outras funcionalidades, como suporte para pagamentos por aproximação, chamadas e mensagens, música, GPS, Wi-Fi e Bluetooth.

Especificações técnicas do Samsung Galaxy Watch 5:

Tela: AMOLED de 1,4 polegada com resolução de 450 x 450 pixels;

Processador: Exynos W920;

Memória: 16 GB de armazenamento interno;

Sistema operacional: Wear OS 3.5;

Bateria: 410 mAh;

Resistência à água: 50 metros;

Preço: R$ 1.620 na Amazon.

Redmi Watch 3

O Redmi Watch 3 é um smartwatch acessível que oferece uma variedade de recursos, incluindo rastreamento de atividades, monitoramento do sono e frequência cardíaca. Ele ainda conta com um monitor de oxigênio no sangue, um rastreador de estresse e de ciclos menstruais. Entre os modos de exercício suportados pelo relógio estão corrida, caminhada, ciclismo, natação, yoga, entre outros. O Redmi Watch 3 tem resistência à água de até 5 ATM, o que permite seu uso no dia a dia e durante atividades subaquáticas.

Redmi Watch 3 — Foto: Divulgação/ Xiaomi

O Redmi Watch 3 também conta com notificações, controle de música, previsão do tempo e muito mais. Sua compatibilidade com o aplicativo Xiaomi Wear permite visualizar dados de saúde e fitness, e customizar a interface do relógio. Vale ressaltar que a tela do Redmi Watch 3 não é tão brilhante quanto a de outros modelos, e que sua bateria não dura tanto quanto a de alguns concorrentes.

Especificações técnicas do Redmi Watch 3:

Tela: AMOLED de 1,75 polegada com resolução de 390 x 450 pixels;

Sistema operacional: compatibilidade a partir do Android 6.0 e iOS 12;

Bateria: 289 mAh;

Resistência à água: 5 ATM;

Preço atual: R$ 499 na Amazon.

