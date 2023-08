8 coisas legais que o app Google Fotos faz e você ia morrer sem saber

Com o sistema de busca inteligente, por exemplo, usuários podem localizar diversas mídias com temáticas semelhantes ao pesquisar uma palavra-chave. Também é possível criar filmes, colagens e animações com seus arquivos preferidos e até mesmo trancar pastas, que poderão ser acessadas somente por biometria ou código PIN. Na lista a seguir, confira oito coisas legais que você pode fazer com o Google Fotos no seu celular.

Na lista a seguir, confira oito ferramentas interessantes e muito úteis disponíveis no Google Fotos — Foto: Divulgação/Getty Images

1. Busca inteligente

O Google Fotos tem um sistema de busca inteligente que permite aos usuários localizarem determinadas imagens de maneira prática usando marcações automáticas. Para isso, basta tocar na opção “Pesquisar”, na parte inferior da tela do app, e inserir termos referentes às mídias que deseja encontrar. Caso você tenha feito registros de um casamento, por exemplo, digite “casamento” para que a plataforma agrupe todas as fotos do evento, economizando o tempo de rolagem para encontrá-las. Em termos como “natureza”, a ferramenta será inteligente o bastante para apresentar somente paisagens naturais, árvores, flores e outros tipos de plantas, excluindo, por exemplo, imagens com edifícios.

Ao pesquisar palavras-chave no Google Fotos, plataforma apresenta diferentes mídias relacionadas à temática buscada — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

2. Colocar etiquetas para pessoas e pets

Outro recurso interessante do Google Fotos é a possibilidade de adicionar etiquetas de marcação às imagens, o que garante o reconhecimento de pessoas e animais de estimação. Para isso, toque na aba “Pesquisar” e selecione o botão “Ver tudo”, localizado na seção “Pessoas”. Encontre o rosto que deseja rotular e toque sobre a pessoa (ou bichinho). Todas as fotos com essa pessoa ou animal de estimação serão exibidas. Por fim, selecione “Adicionar um nome”. Assim, sempre que você acessar a biblioteca da plataforma, todas as mídias envolvendo a pessoa ou o pet estarão agrupadas e nomeadas na mesma pasta, logo na página inicial.

Etiquetando um rosto no Google Fotos; todas as imagens da pessoa ou pet ficarão agrupadas em uma pasta específica — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

3. Efeito blur no fundo

Com os recursos do Google Fotos, é possível aprimorar suas selfies e desfocar fundos, mesmo que você não tenha ativado o Modo Retrato no momento da captura. Para isso, basta abrir a imagem e tocar em “Editar”, na parte inferior da tela. Em seguida, selecione “Ferramentas” e “Desfoque”. Você pode aplicar a configuração "Auto" ou mudar os níveis do blur manualmente. Vale destacar que o recurso só funciona se um rosto for detectado na imagem, ou seja, não poderá ser aplicado em paisagens e objetos.

Usando a plataforma do Google, é possível adicionar o efeito blur em selfies — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

4. Fazer um “filme”

“Filmes” simples podem ser elaborados através dos recursos do Google Fotos. Há opções de temas como “História de amor”, “Filme de amizade”, “Filme de animais de estimação”, entre outras. A ferramenta agrupa até 50 fotos e vídeos, transformando-os em clipes curtos acompanhados por músicas de fundo. Para fazer a criação, acesse a “Biblioteca” do aplicativo e toque em “Gerenciamento”. Role a página, toque em “Filme” e selecione um dos temas para começar a editar. É possível cortar as partes mais importantes dos vídeos da sua galeria, definir uma trilha sonora e até mesmo controlar por quanto tempo cada foto aparece.

"Filmes" criados com o Google Fotos podem agrupar até 50 fotos e vídeos da biblioteca — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

5. Criar colagens e animações

Além de filmes, o Google Fotos permite a criação de colagens e animações com as fotos da sua biblioteca. Na opção de colagens, você pode selecionar de duas a nove fotografias que serão exibidas em uma só, formando um mosaico com suas imagens preferidas. Já a ferramenta de animações permite a criação de “gifs” animados, que reproduzem até 50 arquivos. Os resultados podem ser compartilhados com amigos e familiares ou publicados nas redes sociais.

Para iniciar a edição, acesse o aplicativo do Google Fotos e toque em “Biblioteca” e, em seguida, em “Gerenciamento”. Role a página e selecione “Animação” ou “Colagem” e escolha os arquivos de sua preferência. Nas colagens, você poderá personalizar as edições e definir a ordem das fotos, além de selecionar diferentes molduras e layouts.

Além de filmes, Google Fotos possibilita a criação de colagens e animações com seus arquivos preferidos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

6. Trancar uma pasta

Para garantir mais privacidade aos usuários, o Google Fotos permite que qualquer arquivo seja trancado dentro de uma pasta do aplicativo, de maneira discreta. Após o procedimento, o acesso será permitido somente com o uso da biometria ou digitando um código PIN, impedindo invasões de terceiros a fotos e vídeos pessoais. Vale destacar que os conteúdos movidos para a pasta privada não poderão ser compartilhados e nem armazenados em backup, ou seja, caso o app do Google Fotos seja desinstalado, as mídias poderão ser perdidas definitivamente.

Para trancar fotos e vídeos, basta acessar o Google Fotos, tocar em "Biblioteca" e, em seguida, selecionar "Gerenciamento", na parte superior da tela. Role a página para localizar a opção "Pasta trancada" e use sua biometria ou PIN para configurar o acesso. Por fim, basta apertar o botão "Mover itens" para selecionar os arquivos desejados. Sempre que desejar visualizar os arquivos protegidos, lembre-se que o acesso não será feito pela biblioteca do dispositivo. Para ver os conteúdos, será necessário acessar novamente a seção "Gerenciamento" e tocar em "Pasta trancada".

Trancar pastas garante mais privacidade aos arquivos salvos no Google Fotos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

7. Compartilhar suas fotos favoritas com amigos

O Google Fotos permite o compartilhamento de imagens individuais ou álbuns inteiros com amigos e familiares. Por exemplo, caso você tenha feito uma viagem em grupo, poderá enviar todas as fotos do passeio de maneira prática, e os arquivos poderão ser baixados e editados por todos os destinatários. Para compartilhar um álbum inteiro, basta tocar em “Compartilhar”, na parte inferior da tela, e selecionar a opção “Criar álbum compartilhado”. Em seguida, adicione um título, faça a seleção dos arquivos e toque em “Compartilhar” para definir os contatos.

Para enviar fotos individualmente, toque sobre a mídia desejada e selecione “Compartilhar”, na parte inferior da tela. Em seguida, você poderá enviar o arquivo de diferentes maneiras: é possível fazer a criação de um link, compartilhar com um app de mídia social ou fazer o envio através do próprio Google Fotos.

Google Fotos permite que imagens individuais ou álbuns inteiros sejam compartilhados com amigos e familiares — Foto: - Reprodução/Mariana Tralback

8. Comprimir tamanho das fotos

Caso você deseje liberar espaço de armazenamento no Google Fotos, deletar arquivos não é a única opção: em passos simples, é possível comprimir o tamanho das imagens de alta qualidade, evitando atingir o limite gratuito de 15 GB da plataforma. Para isso, abra o app e toque no ícone da sua foto de perfil, na parte superior direita da tela. Em seguida, selecione “Configurações do Fotos”, “Backup” e “Qualidade do backup”. Você poderá escolher entre “Qualidade original” ou “Economia de armazenamento”, que salva os arquivos em uma qualidade levemente reduzida.

Comprimindo tamanho de imagens salvas no Google Fotos; procedimento libera espaço de armazenamento — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

