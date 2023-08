8 coisas legais que o iPhone faz e você ia morrer sem saber que fazia

Existem recursos dos dispositivos iPhone ( iOS ) pouco conhecidos, mas que são bastante úteis e podem otimizar ainda mais a experiência de uso do aparelho. Você já conhecia a função de acessibilidade que permite habilitar a parte de trás do dispositivo como um botão para capturas de tela? O celular também pode ser configurado para fazer o reconhecimento de sons ambiente e até medições da altura de pessoas. Além disso, os aparelhos da Apple são capazes até de identificar músicas no melhor "estilo do app Shazam ". A seguir, confira oito opções de ações legais para você começar a usar no seu iPhone .

iPhone conta com funcionalidades pouco exploradas por usuários que podem facilitar ações e até mesmo identificar músicas ambientes — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Copiar e colar imagens com gesto

Usuários de dispositivos iPhone podem copiar e colar imagens rapidamente através de alguns gestos realizados na tela do celular. O procedimento simplifica a operação e deve ser feito inicialmente a partir da escolha da imagem na galeria. Depois de selecioná-la, é preciso juntar três dedos sobre a tela e clicar sobre ela. Em seguida, um ícone de copiar arquivos aparecerá na parte superior da tela, que deve ser pressionado. Já no local de destino da foto, separe os mesmos três dedos para efetuar a ação de colar.

2. Criar figurinhas no WhatsApp copiando fotos

Um dos recursos escondidos do iPhone é gerar figurinhas copiando e colando fotos diretamente no WhatsApp. A possibilidade está disponível para a versão do iOS 16 e surgiu como uma maneira simplificada de converter as ilustrações preferidas dos usuários em stickers e interagir rapidamente com eles através do mensageiro. Para efetuar o procedimento, basta segurar um arquivo de imagem da galeria e clicar em “Copiar”. Depois, em algum chat aberto do WhatsApp, pressione o campo de texto e clique em “Colar”. A foto aparecerá agora no formato de figurinha e será necessário clicar em “Enviar” para que ela seja enviada.

Celulares iPhone permitem a criação de figurinhas no WhatsApp apenas copiando fotos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Segurar a barra de espaço para transformar o teclado em trackpad

Outro recurso pouco conhecido por usuários de celulares iPhone é o uso do teclado como se fosse um trackpad – o mouse de notebook. A ferramenta ajuda muito na hora de posicionar o cursor imediatamente na posição do texto, o que torna a experiência de digitação e correção de textos muito mais fácil.

Para ativá-la, é preciso ir ao teclado, pressionar a barra de espaço e movê-la até encontrar a posição correta no texto. A mudança no cursor poderá ser feita a partir de qualquer parte da tela, desde que se mantenha a barra pressionada. Assim que o usuário fizer pressão no botão virtual, ele ficará com um novo aspecto completamente cinza, sem as letras e os símbolos já conhecidos.

iPhone tem recurso que permite o uso do teclado como um trackpad — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Tocar atrás do iPhone para fazer uma captura de tela

Também é possível tirar prints com a parte de trás do iPhone. O recurso escondido pode ser ativado e operar como um botão ajustável para fazer capturas de tela. O procedimento é feito através das configurações do dispositivo por se tratar de um dos mecanismos de acessibilidade disponíveis para o sistema iOS. Assim, clique em “Ajustes” e, em seguida, “Acessibilidade”. Na aba seguinte, pressione a opção “Toque” e deslize a tela para baixo até encontrar o campo “Tocar Atrás”. Nele será possível definir a ação pretendida, nesse caso fazer capturas de tela, com a opção de toque duplo ou triplo.

Traseira do iPhone pode ser personalizada como um botão para capturar telas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Medir a altura de alguém

Qualquer pessoa pode saber a altura através de um app nativo do iPhone: o Medidas. Para utilizar a ferramenta, é preciso inicialmente clicar no campo de “+”, localizado na parte inferior da aplicação, e selecionar com dois cliques desde a cabeça até os pés da pessoa a ser medida. O recurso também funciona muito bem na hora de medir móveis, tamanhos de cômodos de uma casa ou qualquer outro tipo de objetos.

Objetos podem ser medidos com aplicativo Medida, disponível de forma nativa no iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. Reconhecimento de som

Dispositivos iPhone também são capazes de fazer o reconhecimento de diferentes tipos de sons. O aparelho consegue captar algum barulho registrado pelo usuário e enviar uma notificação em formato de alerta para ele uma vez que o som for detectado. Para uma pessoa surda, por exemplo, isso pode significar descobrir, com uma notificação, que a campainha está tocando.

Para realizar a ativação da ferramenta, é preciso abrir as configurações do iPhone e clicar no campo “Acessibilidade”. Uma nova aba será aberta e, agora, será preciso buscar a opção “Reconhecimento de Som” e tocar no botão deslizante para que ele fique verde. A opção “Sons” será apresentada. Clique nela e escolha qual o som que se deseja cadastrar entre os disponíveis para que o iPhone faça a identificação seguida de notificação.

iPhone possui recurso de reconhecimento de som com alerta personalizável para notificar usuários — Foto: Reprodução/Gisele Souza

7. Identificação de músicas

O iPhone também consegue identificar músicas facilmente. O recurso é útil, por exemplo, quando uma pessoa ouve alguma canção aleatoriamente e quer descobrir o nome. O procedimento pode ser feito através de um comando feito diretamente para a Siri, no qual a assistente virtual captura o som ambiente e informa ao usuário mais informações sobre a canção, como cantor e autoria. Também é possível fazer a identificação por meio da integração do iPhone com o aplicativo Shazam, disponível na Central de Controle do dispositivo.

Para ativar a identificação automática, abra os Ajustes do celular e clique na opção “Central de Controle”. Deslize a tela para baixo e pressione o campo “+”, que está ao lado do ícone do Shazam em azul e da opção “Reconhecimento de Música”. Depois disso, o ajuste estará ativo e sempre que uma canção tocar próxima ao dispositivo, ela poderá ser salva em backup no iCloud e verificada dentro do próprio app de reconhecimento no campo “Minhas Músicas”.

iPhone possui sistema de reconhecimento de música nativo que pode ser habilitado nas configurações do dispositivo — Foto: Reprodução/Gisele Souza

8. Copiar textos de imagens e vídeos

Outro recurso bastante legal e pouco conhecido por usuários iPhone é a ação de copiar textos de imagens e vídeos. A funcionalidade, que ficou conhecida como Live Text, pode ajudar na obtenção de informações que só seriam registradas em texto caso o próprio usuário fizesse a digitação.

Para isso, busque por uma foto com textos na galeria ou faça uma captura com a câmera do celular. Em seguida, pressione o texto de interesse presente na imagem para que a ferramenta disponibilize algumas opções, como copiar, selecionar todo o texto ou palavras específicas, traduzir e compartilhar. O procedimento é idêntico para o caso de copiar textos de vídeos, que precisam estar pausados antes de realizar a seleção.

Textos podem ser copiados de imagens de forma nativa no iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza

