8 coisas que você não deve fazer para garantir segurança no celular

Existem algumas ações que devem ser evitadas para garantir a segurança no uso de celulares Android e iPhone ( iOS ). Boas práticas podem impedir diferentes tipos de golpes cibernéticos e até invasões indesejadas. Entre elas estão evitar clicar em links enviados sem a solicitação prévia do usuário, manter o dispositivo desatualizado por longos períodos e fazer o login em redes Wi-Fi públicas sem criptografia. São medidas simples, mas que podem fazer toda a diferença. A seguir, confira a lista completa com oito coisas para não fazer se quiser manter a segurança no seu smartphone.

Segurança dos smartphones também pode ser garantida através do uso de aplicativos de antivírus e atualização do dispositivo — Foto: Reprodução

Por que a segurança online é importante?

Manter os dados privados de pessoas e empresas no celular em segurança é fundamental para evitar situações indesejadas, como, por exemplo, a perda completa de arquivos, golpes financeiros, sequestro de fotos, tentativas de chantagem e fraudes realizadas por meio de redes sociais. Ações simples, que envolvem uma maior atenção na troca de mensagens, assim como a verificação de conteúdos durante interações com terceiros, podem aumentar a privacidade dos usuários e impedir a ocorrência do sequestro do dispositivo.

Ações que promovem a segurança online de celulares devem ser realizadas constantemente por usuários — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Clicar em links que você não tenha solicitado

Para manter a segurança do dispositivo, não é recomendável clicar em links enviados por pessoas desconhecidas ou em situações que não se esperava o recebimento deles. Cibercriminosos costumam aproveitar as fragilidades de sistemas presentes nos celulares, assim como as ações feitas pelo próprio usuário para enviar links, seja por meio de aplicativos como WhatsApp, e-mail, SMS, ou mesmo durante a navegação na web. A ação busca obter registros de senhas em apps de lembretes ou a completa invasão e controle do dispositivo. A prática, conhecida como phishing, pode ser facilmente evitada com a atenção redobrada para links suspeitos e o download de arquivos apenas de fontes legítimas.

Evitar clicar em links suspeitos recebidos pelo aplicativo WhatsApp é importante para a manutenção da segurança do dispositivo — Foto: Ana Kellen/TechTudo

2. Manter seu celular desatualizado

Outra ação que deve ser evitada para a manutenção da segurança online é não deixar desatualizado o dispositivo, ou seja, sempre mantê-lo nas versões mais recentes do sistema operacional, seja Android ou iOS. O procedimento evita que diferentes tipos de ameaças, como malwares e ransomwares, possam aproveitar a falta de novos recursos e fazer invasões.

Existem problemas adicionais caso não se atualize o celular, como perda de informações, lentidão de processos, piora na capacidade da bateria e o aparecimento de bugs e falhas que aumentam a exposição do aparelho a fraudes e golpes. Todos esses perigos podem ser evitados com um simples ajuste de atualização automática, que está presente em ambos os sistemas.

Celulares desatualizados facilitam a entrada de malwares e ransomwares — Foto: Divulgação/Getty Images

3. Inserir informações de conta em um link de pop up

Alguns usuários costumam adicionar informações pessoais de login e senha após o recebimento de um pop up. O anúncio pode ser recebido com mensagens de premiações com altos valores, que atraem facilmente a atenção e convence sobre a sua autenticidade. Também é comum que esses pop ups solicitem certas ações em troca do prêmio, como o preenchimento de formulários.

Acessar algum desses links, porém, pode ser bastante perigoso, pois com um simples clique o usuário pode acabar enviando para um site falso dados sensíveis, como credenciais bancárias, ou mesmo baixar softwares maliciosos sem intenção. Em vez disso, o recomendado é acessar sites diretamente através dos seus endereços eletrônicos oficiais, e só passar dados pessoais após a completa verificação deles.

Links de anúncios pop-ups podem conter vírus e não devem ser clicados por usuários — Foto: Marcela Franco/TechTudo

4. Deixar de instalar um app antivírus

A instalação de um aplicativo antivírus é indispensável para quem deseja manter a segurança do aparelho celular. Quando um dispositivo não possui essa proteção, ele pode ser atacado por spywares, que são códigos maliciosos que roubam informações do usuário, inclusive sobre uso de aplicativos. Isso ocorre principalmente após a realização de downloads de apps em lojas não oficiais, na web ou mesmo de arquivos enviados por terceiros. Os antivírus são responsáveis justamente por manter a privacidade dos dados e a segurança durante o uso do aparelho, pois possuem funções de notificações de arquivos e apps suspeitos, remoção de códigos instalados no celular sem autorização e bloqueio de acesso a arquivos desconhecidos.

Aplicativos de antivírus são fundamentais para a preservação da integridade do celular — Foto: Reprodução//Gerd Altmann/Pixabay

5. Logar em Wi-Fi público duvidosos

Logar em algum Wi-Fi público desconhecido pode oferecer riscos à privacidade do usuário. Esse tipo de rede é um dos alvos preferidos dos criminosos, que aproveitam a fragilidade no nível de segurança de navegação para violar dados, verificar em tempo real informações passadas ou recebidas em diálogos de redes sociais, roubar senhas, dados de contatos e até mesmo endereço de e-mail. Caso a conexão seja desprotegida, os riscos envolvidos podem ser ainda maiores, pois o conhecimento sobre a localização exata do usuário é favorecido. Nesses casos, ao acessar um Wi-Fi público, é interessante o uso de uma VPN para criptografar dados de uso do celular, além de nunca autorizar o modo de conexão automático à rede.

Redes wi-fi públicas não criptografadas podem oferecer riscos à privacidade de usuários — Foto: Rafael Leite/TechTudo

6. Deixar de fazer backup

Não fazer backups pode ser um enorme problema para usuários que buscam manter a segurança de seus celulares. Em alguns casos, a invasão por vírus pode exigir a restauração completa do sistema. Assim, as pessoas que acabam vítimas de golpes cibernéticos deixam de ter a alternativa de reaver arquivos pessoais importantes, como fotos, agendas e contatos, caso não façam o backup deles. Existe, por exemplo, a alternativa de ativação de backups automáticos através de diferentes aplicativos, como o Google Drive e o iCloud, que permite o armazenamento diretamente na nuvem.

Backups são importantes para minimizar ou até mesmo eliminar prejuízos causados por golpes cibernéticos — Foto: Reprodução/pond5

7. Deixar de verificar o remetente dos e-mail

É importante sempre checar a autenticidade das mensagens de texto, links e arquivos recebidos por e-mail, mesmo aqueles de pessoas conhecidas. Isso pode ser feito através da verificação do remetente das mensagens por meio de outro tipo de contato, como apps de mensagem, com a finalidade de saber se a solicitação enviada é fidedigna ou não. Além disso, em caso de contato de empresas, vale verificar se o domínio do endereço de e-mail é público, como google.com ou outlook.com. Caso isso ocorra, pode ser um forte indício de tentativa de golpe, pois as empresas costumam ter um domínio próprio. Outra dica útil é checar se há ocorrência de erro ortográfico, característica reconhecida em ações fraudulentas.

Verificar a origem de mensagens de email pode evitar casos de fraudes de phishing — Foto: Reprodução/Brett Jordan/Unsplash

8. Divulgar os seus dados bancários

É aconselhável que usuários não divulguem informações sensíveis, como de contas bancárias. Quando dados de cartões de crédito são expostos a pessoas desconhecidas, por exemplo, eles podem ser capturados para aplicação de golpes. Os criminosos reúnem essas e outras informações para se passar por representantes de instituições conhecidas e solicitar empréstimos ou mesmo fazer financiamentos sem autorização, o que acaba trazendo prejuízos financeiros. É válido reforçar que também é preciso desconfiar de contatos inesperados, que possam prometer vantagens incomuns.

Dados financeiros de cartões de crédito não devem se tornar públicos para preservar segurança online — Foto: Getty Images/Thomas Imo

