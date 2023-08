8 dicas de filmes para quem gostou de Vermelho, Branco e Sangue Azul

Vermelho, Branco e Sangue Azul, filme lançado pelo Amazon Prime Video na última sexta-feira (11), é uma trama LGBTQIAP+, baseada no livro de mesmo nome da escritora Casey McQuiston. Com uma história que acompanha o romance vivido pelo jovem Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), filho da presidenta dos EUA, com o príncipe Henry (Nicholas Galitzine), príncipe da monarquia britânica, o título conquistou o público, alcançado o posto de produção mais vista do streaming em seu primeiro final de semana.

Para quem gostou da trama e está em busca de outros longa-metragens com romances gays comoventes no centro da narrativa, o TechTudo preparou uma lista que vai de produções como Me Chame Pelo Seu Nome, disponível na Netflix e Amazon Prime Video, até Com Amor, Simon, no Star+. Abaixo, você confere informações sobre cada um dos títulos e descobre em quais plataformas de streaming eles podem ser assistidos.

Com Amor, Simon (Star+) é um filme de temática queer da 20th Century Fox — Foto: Reprodução/IMDb

Me Chame Pelo Seu Nome

Drama dirigido por Luca Guadagnino (Suspiria), Me Chame Pelo Seu Nome é um filme de 2017, baseado em um aclamado romance de André Aciman. Ambientado no início dos anos 80, ele conta a história de um jovem de 17 anos que mora com a família na Itália e, durante suas férias de verão, se apaixona pelo assistente de pesquisa do pai.

Estrelado por Timothée Chalamet (Duna) e Armie Hammer (Morte no Nilo), o filme de coming of age (amadurecimento) ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, além de ter sido indicado em outras três categorias da premiação. Disponível na Netflix e Amazon Prime Video, ele tem 94% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,8 no IMDb.

Me Chame Pelo Seu Nome (Netflix e Amazon Prime Video) é baseado no livro homônimo de André Aciman — Foto: Divulgação/Sony Pictures Classics

O Segredo de Brokeback Mountain

Longa dirigido por Ang Lee (As Aventuras de Pi), O Segredo de Brokeback Mountain é um drama romântico estrelado por Heath Ledger (Batman: O Cavaleiro das Trevas) e Jake Gyllenhaal (Os Suspeitos). Lançado em 2005, ele gira em torno de dois cowboys americanos, que iniciam uma história de amor no verão em que passam a trabalhar juntos.

Disponível no Star+, Telecine via Globoplay, Lionsgate+ e Claro TV+, o filme tem Anne Hathaway (O Diabo Veste Prada) e Michelle Williams (Namorados para Sempre) em seu elenco. Vencedor de três Oscars e um divisor de águas na popularização de histórias queer, o título tem 88% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,7 no IMDb.

O Segredo de Brokeback Mountain (Star+, Telecine via Globoplay, Lionsgate+ e Claro TV+) ganhou o Leão de Ouro do Festival de Cinema de Veneza — Foto: Reprodução/IMDb

Verão de 85

Drama franco-belga, Verão de 85 foi escrito e dirigido por François Ozon (O Crime é Meu). Parcialmente inspirado em um livro de Aidan Chambers, o filme de 2020 conta a história de um jovem de 16 anos que pensa muito sobre a morte e mergulha em um tumultuado romance, após ser salvo de um acidente por um garoto que é dois anos mais velho.

Além de Félix Lefebvre (A Night in the Fields), que dá vida ao protagonista, o filme também é estrelado por Benjamin Voisin (Ilusões Perdidas), que foi indicado ao César, prêmio mais importante do cinema francês. Disponível no Telecine via Globoplay, o título tem 81% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,9 do público no IMDb.

Verão de 85 (Telecine via Globoplay) conta com a música In Between Days, do The Cure, em sua trilha sonora — Foto: Reprodução/IMDb

Mais que Amigos

Comédia romântica de 2022, Mais que Amigos é um filme co-escrito e dirigido por Nicholas Stoller (Vizinhos). Lançado no Festival de Cinema de Toronto, ele segue os passos de dois homens gays -- um apresentador de podcasts envolvido com a comunidade queer e um advogado corporativo --, que constroem pouco a pouco um relacionamento improvável.

Protagonizado por Billy Eichner (Na Rua com Billy) e Luke Macfarlane (Amizade Platônica), o título está disponível no Telecine via Globoplay. Embora tenha sido um fracasso de bilheteria, sua trama conquistou o público e a crítica, alcançando 88% (selo “fresco”) de aprovação da mídia especializada no Rotten Tomatoes e nota 6,4 dos fãs no IMDb.

Mais que Amigos (Telecine via Globoplay) é um longa-metragem da Universal Pictures com um elenco predominantemente LGBTQIAP+ — Foto: Reprodução/IMDb

Boys

Drama romântico holandês de 2014, Boys tem direção de Mischa Kamp (Um Presente para Winky). Coming of age que fala com delicadeza sobre orientação sexual, o título é estrelado por Gijs Blom (A Batalha Esquecida) e Ko Zandvliet (Furious), e gira em torno de um jovem atleta que descobre novos sentimentos quando um garoto se junta à equipe do seu colégio.

Lançado inicialmente na televisão, o título fez muito sucesso, ganhando exibições nos cinemas do país e, posteriormente, uma distribuição internacional. Disponível no Looke, ele tem nota 7,4 no IMDb, sendo descrito em uma de suas reviews como “um retrato preciso de como era me apaixonar quando eu tinha por volta de quinze anos”.

Boys (Looke) é um filme holandês lançado inicialmente para a televisão — Foto: Reprodução/IMDb

Com Amor, Simon

Produção baseada em um livro escrito por Becky Albertalli, Com Amor, Simon é um romance dramático lançado em 2018. Dirigido por Greg Berlanti (Juntos pelo Acaso), o filme segue os passos de um jovem gay, que esconde sua sexualidade do mundo, enquanto tenta descobrir quem é o garoto anônimo com quem está conversando por e-mail.

Protagonizado por Nick Robinson (Tudo e Todas as Coisas), o longa conta com Katherine Langford (13 Reasons Why), que faz a melhor amiga do garoto, e Jennifer Garner (De Repente 30), que interpreta sua mãe. Disponível no Star+, ele tem 92% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,5 do público no IMDb.

Com Amor, Simon (Star+) é baseado no livro Simon vs. A Agenda Homo Sapiens de Becky Albertalli — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Moonlight: Sob A Luz Do Luar

Drama de 2016, Moonlight: Sob A Luz Do Luar é um título de Barry Jenkins (Se a Rua Beale Falasse), baseado em uma peça de teatro. Estrelado por Trevante Rhodes (Mike: Além de Tyson), o filme acompanha a infância, adolescência e vida adulta de um homem negro e gay, que mora em uma comunidade pobre de Miami, dominada pelas drogas.

Disponível no Amazon Prime Video e HBO Max, o filme conta com André Holland (O Céu é o Limite), Janelle Monáe (Estrelas Além do Tempo) e Mahershala Ali (Green Book) em seu elenco. Vencedor de três estatuetas do Oscar, incluindo a de Melhor Filme, ele tem 98% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,4 dos fãs no IMDb.

Moonlight (Amazon Prime Video e HBO Max) é um filme composto por um elenco inteiramente negro — Foto: Reprodução/IMDb

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

Longa brasileiro, Hoje eu Quero Voltar Sozinho é um filme de 2014 dirigido por Daniel Ribeiro (Café com Leite). Baseado em um curta-metragem estrelado pelos mesmos protagonistas, o filme conta a história de um menino cego com uma mãe superprotetora, que após conhecer um garoto novo em seu colégio passa a descobrir mais sobre si e sobre o amor.

Protagonizado por Guilherme Lobo (Divaldo - O Mensageiro da Paz) e Fabio Audi (Vou Nadar Até Você), o título foi vencedor do Teddy, prêmio para filmes de temática LGBTQIAP+, do Festival de Cinema de Berlim. Disponível na Netflix e Telecine via Globoplay, o longa tem 93% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,9 no IMDb.

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (Netflix e Telecine via Globoplay) é um filme brasileiro dirigido por Daniel Ribeiro — Foto: Reprodução/IMDb

