8 formas de aprender inglês e outros idiomas usando inteligência artificial

É possível utilizar chatbots com inteligência artificial (IA) para praticar ou aprender inglês e outros idiomas do zero e de graça. Ferramentas como Bard e ChatGPT são capazes de traduzir textos, tirar dúvidas de gramática e até enviar feedbacks sobre fluência em diversas línguas estrangeiras. Além disso, os chatbots também podem ajudar a praticar na conversação ou mesmo criar uma rotina de estudos completa. Caso as dicas não sejam úteis, essas ferramentas de IA também podem recomendar outras plataformas de estudos de línguas para aprofundar os estudos. A seguir, conheça oito formas de aprender inglês e outros idiomas usando inteligência artificial.

1. Pedir informações de gramática

Para aprender uma língua de forma efetiva, seja inglês, francês ou espanhol, é fundamental gastar algum tempo estudando suas regras gramaticais. Ferramentas como Bard e ChatGPT podem ajudar nessa tarefa, já que são capazes de traduzir textos inteiros e explicar a sua estrutura no outro idioma. Vale lembrar que nem sempre os chatbots são tão eficientes quanto professores de inglês e, por isso, é recomendado também consultar as suas dúvidas em outras fontes.

Para aprender a estrutura de frases em outros idiomas, você pode usar os seguintes comandos: “Traduza para inglês a frase Um café sem açúcar com leite, por favor! Explique a sua estrutura”. Além disso, outros comandos simples — como “Me ajude a encontrar o sujeito na frase tal” ou “Como conjugar o verbo to be” — também podem ser úteis.

2. Pedir indicação de plataformas gratuitas de estudos

Além de te ajudar a praticar idiomas estrangeiros, os chatbots com inteligência artificial também podem te recomendar outras plataformas de estudos gratuitas. Em nossos testes, o TechTudo enviou um comando simples ao Bard, “Oi, Bard! Estou estudando inglês. Você poderia me indicar plataformas gratuitas de estudos?”, e recebeu uma lista com diferentes sites úteis para aprender novas línguas, como Duolingo e Open Culture.

3. Praticar conversação com feedback

Quem se propõe a aprender uma nova língua precisa praticar a conversação para desenvolver sua fluência. No entanto, muitos falantes não conhecem outras pessoas que dominem o idioma com quem possam praticar — mas esse é um problema que pode ser facilmente resolvido com chatbots. Um exemplo de comando útil para conversar com o ChatGPT ou o Bard pode ser: "Por favor, seja meu parceiro de conversação em Inglês. Só fale comigo em Inglês. Mantenha suas respostas curtas (máximo de 50 palavras). Faça-me perguntas. Vamos começar a conversa com o seguinte tema: horror movies".

Ao fim da conversa, é possível pedir um diagnóstico e solicitar ao chatbot para identificar palavras ou estruturas erradas nas suas mensagens. Para isso, digite na barra de texto do mesmo bate-papo: “Agora, diga-me quais frases escrevi errado e mostre formas melhores de escrevê-las!”.

4. Pedir indicações de livros e filmes para aprender

A forma mais legal de praticar o idioma de um país é consumindo obras artísticas nativas. Assim, além de criar familiaridade com o idioma, ainda é possível aprender sobre a cultura e os costumes do local, que também são conhecimentos fundamentais para se comunicar. Portanto, um comando bastante útil é pedir para o ChatGPT ou o Bard indicarem livros, filmes, músicas ou outras obras no idioma que você está aprendendo. Em nossos testes, enviamos "Bard, me indique filmes e livros para aprender inglês, por favor” ao chatbot e ele retornou com uma lista de filmes anglófonos. Assistindo a elas, você pode desenvolver o seu vocabulário, melhorar a sua pronúncia e ainda se entreter com o conteúdo.

5. Criar uma rotina de estudos

Assim como em qualquer área do conhecimento, também é preciso se organizar e arrumar um tempinho na rotina para estudar idiomas. Se você não souber como criar uma rotina de estudos, você pode pedir para o ChatGPT desenvolver um cronograma personalizado, que irá preencher o seu tempo livre e alavancar seus conhecimentos. Em nossos testes, utilizamos o comando "Crie para mim uma rotina de estudos para aprender inglês. Use o formato de tabela. Insira horários a noite, três vezes por semana", no entanto, você pode especificar o pedido de acordo com as suas condições e objetivos.

6. Pedir dicas de pronúncia

A depender do idioma, muitas palavras são pronunciadas de forma totalmente diferente da sua escrita. No caso do inglês, isso acontece com regularidade. É o caso da palavra muscles (músculos), que é pronunciada como "mâssəlz" e confunde muitos estudantes. De novo, o ChatGPT e o Bard podem te ajudar a identificar esses casos, além de explicar a pronúncia correta dos vocábulos. Para isso, basta utilizar o comando "Como se pronuncia a palavra tal?". Caso ainda esteja com dúvidas, ainda é possível solicitar que o chatbot sugira palavras com sons semelhantes para você comparar.

7. Criar listas de exercícios

A prática leva à perfeição — portanto, é imprescindível fazer exercícios para fixar o vocabulário e para entender as regras gramaticais de uma língua estrangeira. Mais uma vez, é possível pedir para chatbots com inteligência artificial criarem listas com perguntas e atividades para praticar. Com esse objetivo, o TechTudo utilizou o comando "Crie um exercício em inglês com 5 frases incompletas para praticar a concordância sujeito-verbo. Não dê as soluções no próprio exercício! Em vez disso, crie uma seção separada, abaixo do exercício, que mostre as soluções corretas".

8. Dar feedback sobre o seu aprendizado em uma conversa contínua

Por fim, depois de utilizar o Bard e o ChatGPT para praticar novos idiomas, você pode pedir para eles darem feedbacks sobre o seu aprendizado. É possível enviar textos maiores ou manter diálogos com os chatbots e, depois, solicitar às ferramentas para avaliarem a sua fluência. Em nossos testes, um comando útil para essa tarefa foi "Me ajude a escrever melhor".

Com informações de Intellias, Scribbr e Artificial Corner.

