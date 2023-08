9 apps que todo mundo que toca instrumentos deveria ter no celular

Alguns aplicativos podem ajudar as pessoas a tocarem violão, guitarra e outros instrumentos — Foto: TechTudo

1. Moises

O Moises, disponível para Android e iPhone (iOS), é um app que usa inteligência artificial para isolar vocais e instrumentos de músicas, permitindo tocar junto com seus artistas favoritos em diferentes tons e velocidades. As principais funcionalidades incluem separação de áudio, metrônomo inteligente e visualização de cifras. O app oferece planos Premium e Gratuito, com recursos ilimitados no Premium.

Use o app Moises para isolar vocais por meio da inteligência artificial — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

2. MuseScore

O MuseScore está presente no Android e iOS e oferece acesso a uma vasta biblioteca com mais de 1,5 milhão de partituras gratuitas, abrangendo uma ampla variedade de instrumentos, desde notas para piano até tablaturas de violão. Você poderá interpretar composições que se adequam a diversos gostos musicais, desde clássicos atemporais até melodias cristãs, transcrições de músicas de animes, trilhas sonoras originais de filmes e até mesmo faixas de videogames.

Acesse mais de 1,5 milhão de partituras gratuitas no MuseScore — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

3. Natural Metronome

O Natural Metronome é a escolha ideal para músicos que utilizam dispositivos Android. A ferramenta apresenta uma variedade de recursos, como ajuste de BPM (batimentos por minuto, o que o usuário mantenha o ritmo desejado. Além disso, é possível aproveitar detalhes especiais, como o som de blocos de madeira e indicadores visuais sincronizados, para uma experiência musical envolvente. Não há anúncios nas versões gratuita e paga, mas a última ideal para quem procura por mais variedade de sons.

O Natural Metronome ajuda você a fazer ajustes profissionais na hora de tocar um instrumento — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

4. Music Writer — Music Composer

Disponível para aparelhos Android, o Music Writer permite que o usuário crie e edite músicas no celular ou tablet. Desse modo, ele pode adicionar, remover ou modificar notas, ajustar ritmo e tom, e até incluir letras. O app também permite tocar a música, ajustar volumes, compartilhar arquivos via PDF, MIDI ou MusicXML, e se conecta a dispositivos MIDI externos. É uma ferramenta completa para compositores e músicos. Para uma experiência ainda mais imersiva, o usuário pode pagar a versão Premium.

Crie suas próprias músicas com o auxílio do Music Writer — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

5. Chordify

Gratuita e disponível para Android e iOS, a Chordify é uma plataforma de acordes e aprendizado musical que ajuda músicos de todos os níveis a aprender e tocar suas canções favoritas. Para isso, ela fornece acordes de qualquer canção alinhados com a música em um player simples. Entre os principais recursos deste app, há os acordes precisos para todas as canções, exibições animadas para violão, piano e ukulele, integração perfeita com YouTube e Soundcloud e um catálogo com 22 milhões de canções com busca global.

O usuário também pode importar e editar seus próprios arquivos de música, transpor acordes para diferentes escalas, controlar a velocidade e loop para aprendizado e acessar sua Biblioteca pessoal. Além de fazer o download de acordes como arquivos MIDI ou PDF.

Quer ajuda para aprender a tocar suas canções favoritas? O Chordify pode ajudá-lo nisso — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Gratuito, o Dolby On é um aplicativo inovador que transforma smartphones em ferramentas de gravação poderosas. Projetado para músicos e criadores de conteúdo, ele oferece uma experiência de gravação sem esforço, combinando tecnologia Dolby de última geração com efeitos de estúdio automáticos, como redução de ruído e equalização dinâmica. Além disso, permite a edição intuitiva e personalização das gravações, facilitando o compartilhamento em plataformas sociais.

Em essência, o Dolby On simplifica a captura e aprimoramento de áudio e vídeo, permitindo que os usuários criem músicas com qualidade profissional diretamente em seus dispositivos móveis. Para os interessados, este app está disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS).

Grave suas músicas como se estivesse em um estúdio com o Dolby on — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

7. GuitarTuna

O aplicativo GuitarTuna permite afinar instrumentos musicais de forma rápida e precisa. Ele pode ser usado para afinar 15 instrumentos de corda, incluindo guitarra, ukelele e baixo. Além disso, oferece recursos como acordes, tablaturas e letras para tocar músicas, reconhecimento avançado de som, jogos de corda para melhorar habilidades, múltiplas afinações e opções de prática. O app também permite tocar músicas de qualidade profissional no violão, com acordes, tabulações e letras.

O GuitarTuna é utilizado por músicos em todo o mundo para afinar e tocar seus instrumentos com facilidade. Disponível para download no Android e iOS (iPhone), possui versão básica gratuita, e avançada na modalidade paga.

Mantenha seus instrumentos musicais sempre afinados como GuitarTuna — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

8. Treinador de Ritmo

O Treinador de Ritmo é uma ferramenta eficaz para aprimorar habilidades rítmicas, não importando o instrumento que você toca. Com base na importância do ritmo na música, este aplicativo oferece exercícios diários de 10 a 15 minutos. Seja praticando individualmente ou com um professor, o app ajuda a desenvolver o senso de ritmo na hora de tocar e escrever partituras.

Disponível para Android, o app conta com versões gratuitas e paga, na qual não há limite de tempo diário. O Treinador de Ritmo oferece ainda a oportunidade de praticar com um instrumento musical MIDI, como um piano digital ou um sintetizador e guitarra com interface MIDI, conectando-se ao seu dispositivo via USB. Embora o suporte MIDI seja experimental, ele permite a prática direta no instrumento real.

Melhore sua noção de ritmo com o Treinador de Ritmo — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

9. Ouvido Perfeito

O aplicativo Ouvido Perfeito é uma ferramenta essencial para músicos que desejam desenvolver habilidades auditivas sólidas e um senso de ritmo. Disponível para Android e iPhone (iOS), ele oferece exercícios personalizáveis para treinamento de intervalos, escalas, acordes e ritmos, permitindo a criação de exercícios com escalas e acordes personalizados. Além disso, é gratuito e apresenta artigos teóricos, exercícios de ditado melódico, treinamento de leitura visual, tons absolutos, canto das notas e um dicionário completo de escalas.

Independentemente de ser um músico iniciante ou profissional, o aplicativo proporciona treinamento de ouvido de alta qualidade, ritmo e solfejo, aprimorando suas habilidades musicais. Com uma interface intuitiva e bem projetada, o "Ouvido Perfeito" oferece a flexibilidade de realizar exercícios em um piano ou violão.

Treine seu ouvido para que consiga tocar instrumentos cada vez melhor com o app Ouvido Perfeito — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

