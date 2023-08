Adaptador Bluetooth pode ser uma boa alternativa para quem possui carros mais antigos ou com sistema de som simples e deseja conectar seu celular ao sistema de som sem precisar de fios. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 16 , como é o caso do Morashop BC26550, que utiliza uma entrada USB para alimentação e um cabo auxiliar para transmitir o sinal com uma instalação e utilização simples. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o adaptador Baseus utiliza uma entrada USB para sua alimentação e se conecta aos dispositivos por meio de um cabo auxiliar por cerca de R$ 81. Outra opção é o UGreen 90748, que oferece conexão Bluetooth de última geração e pode ser pareado com dois dispositivos simultaneamente por valores que partem de R$ 128. Veja a seguir cinco adaptadores de som Bluetooth para comprar no Brasil.

Adaptador Bluetooth para som: 5 modelos para conectar o celular no seu carro — Foto: Divulgação/Pexels

O Google Assistente vai superar a Siri no iPhone? Opine no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

O Morashop BC26550 pode ser utilizado em rádio e amplificadores e carros antigos que não possuem Bluetooth. Ele é conectado por meio de cabo auxiliar que recebe o sinal do dispositivo e utiliza uma entrada USB para alimentação, então é importante verificar se a entrada USB do dispositivo que irá receber a conexão Bluetooth fornece a alimentação de 5V necessária para o uso. O modelo é vendido por cerca de R$ 16.

O adaptador possui mais de 2.900 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é avaliado com 3,5 estrelas. Os comentários destacam o custo-benefício do adaptador que revitaliza rádios e outros dispositivos de som antigos por menos de R$ 20, qualidade do som e a praticidade de uso. Outros comentários relataram interferência na conexão com outros dispositivos próximos, e volume abaixo da potência do dispositivo e ruídos.

Prós: custo-benefício, qualidade de som e uso prático

custo-benefício, qualidade de som e uso prático Contras: podem ocorrer interferências e ruídos, além de volume abaixo da potência dos alto-falantes

Gostou do produto? Compre aqui ECONÔMICO Morashop ‎BC26550 R$ 17 IR À LOJA

Todas as ofertas de Morashop ‎BC26550 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ECONÔMICO Morashop ‎BC26550 R$ 17 IR À LOJA

O DCUKPST ‎LCD-2 é um adaptador 2 em 1 que pode ser utilizado tanto como transmissor para TVs, computadores, iPod, MP3, entre outros, e receptor para streaming de música em veículos ou em casa. O modelo conta com um visor LCD para gerenciar as conexões e também mudar entre os modos de transmissão e recepção. Com conexão 5.0 e alcance de 10 m, o DCUKPST ‎LCD-2 foi projetado para ser um adaptador plug and play e pode ser conectado tanto por sua entrada USB, quanto pelo cabo auxiliar que o acompanha. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 41.

No site da Amazon, o dispositivo já foi avaliado por 166 compradores e possui classificação de 3,7 estrelas. A praticidade de instalação, qualidade de som e a função de transmissão estão entre os principais atrativos. A queda na potência de som do sistema conectado e ruídos, são alguns dos pontos que deixam a desejar de acordo com a experiência de alguns usuários.

Prós: funciona como transmissor, praticidade de instalação e qualidade de som

funciona como transmissor, praticidade de instalação e qualidade de som Contras: pode apresentar ruídos e entregar potência abaixo da capacidade

Gostou do produto? Compre aqui BLUETOOTH 5.0 DCUKPST ‎LCD-2 R$ 41 IR À LOJA

Todas as ofertas de DCUKPST ‎LCD-2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BLUETOOTH 5.0 DCUKPST ‎LCD-2 R$ 41 IR À LOJA

O TKLA é um produto pensado exclusivamente para uso em automóveis. Além de adaptador Bluetooth, o dispositivo funciona como um carregador e possui duas entradas USB que servem tanto para carga, quanto leitura de dispositivos multimídia. Alimentado por tomada 12 V, o TKLA é sincronizado ao som do veículo como uma estação de rádio em frequências de 87,5 a 108 MHz, enquanto se conecta via Bluetooth com celulares, tablets e outros aparelhos. O produto é vendido por valores que partem de R$ 49.

O modelo também conta com um botão para atender o celular e oferecer mais praticidade no dia a dia. O adaptador e carregador suporta pendrives com capacidade de até 32 GB e também reconhece cartão SD. O TKLA possui 15 avaliações de compradores e classificação de 4,3 estrelas no site da Amazon. Os comentários destacam seu uso fácil e prático, além da conexão rápida e estável.

Prós: uso prático, conexão rápida e estável

uso prático, conexão rápida e estável Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui BLUETOOTH TKLA R$ 49 IR À LOJA

Todas as ofertas de TKLA × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BLUETOOTH TKLA R$ 49 IR À LOJA

4. Baseus Adaptador Receptor - a partir de R$ 81

O aparelho da Baseus é um adaptador Bluetooth que precisa ser plugado em entrada USB para sua alimentação e utiliza um cabo auxiliar de 1,2 m para transmitir o áudio. Para facilitar o atendimento de ligações. O modelo promete áudio e chamadas sem atraso e com nitidez. Quanto mais próximo do adaptador o dispositivo estiver, melhor a qualidade do áudio. De acordo com as informações do anúncio, ele possui conexão Bluetooth 5.0 com alcance de até 5 metros e pode ser visto por cerca de R$ 81.

O Baseus conta com 177 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,5 estrelas. A qualidade de som em qualquer volume, instalação e conexão fácil e sem atrasos na transmissão são os pontos positivos mais destacados nos comentários. Outros relatos, no entanto, citam ruídos e interferências durante o uso do produto.

Prós: qualidade de som, instalação simples e conexão estável

qualidade de som, instalação simples e conexão estável Contras: pode apresentar ruídos e interferências

Gostou do produto? Compre aqui USB E P2 Baseus Adaptador Receptor Bluetooth R$ 81 IR À LOJA

Todas as ofertas de Baseus Adaptador Receptor Bluetooth × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. USB E P2 Baseus Adaptador Receptor Bluetooth R$ 81 IR À LOJA

O UGreen ‎90748 é um adaptador que pode ser utilizado para oferecer conexão Bluetooth tanto em carros, quanto alto-falantes, amplificadores e fones de ouvido. Ele é capaz de conectar até dois dispositivos ao mesmo tempo, o que dá mais praticidade, principalmente no carro, por poder alternar entre aparelhos para chamada e música. Com tecnologia Bluetooth 5.3, geração mais atual da tecnologia, o dispositivo promete conexão estável e sem ruídos em volumes mais altos que outros concorrentes. O adaptador conta com botão de um toque para atender chamadas no modo hands free.

O UGreen 90748 tem bateria com até 15 horas de autonomia para uso e 200 horas em stand by e cabo auxiliar e um cabo USB para ser utilizado no seu carregamento. O modelo é classificado com 4,4 estrelas com base em 870 avaliações de clientes no site da Amazon. A qualidade do som, e a possibilidade de conectar dois dispositivos. Como ponto negativo, fica o modo de chamadas do adaptador que deixou a desejar por conta dos ruídos, dificuldades de transmissão e baixo volume, segundo alguns compradores. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 128 para comprar o produto.

Prós: qualidade de som e capacidade de conectar dois dispositivos simultaneamente

qualidade de som e capacidade de conectar dois dispositivos simultaneamente Contras: qualidade do modo chamada

Gostou do produto? Compre aqui BATERIA LONGA UGreen ‎90748 R$ 128 IR À LOJA

Todas as ofertas de UGreen ‎90748 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BATERIA LONGA UGreen ‎90748 R$ 128 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?