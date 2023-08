Ahn Bo Hyun: veja 10 doramas com o astro da Netflix para assistir

Ahn Bo-Hyun se tornou um dos nomes mais comentados no universo dos doramas. Além chamar atenção pela sua vida pessoal -- o ator namora a idol Jisoo, integrante do grupo de K-pop BLACKPINK --, ele estrelou o K-drama Vejo Você na Próxima Vida , que alcançou o Top 5 de séries da Netflix no Brasil.

Ahn Bo Hyun também é listado em títulos de repercussão internacional, com altas avaliações em sites agregadores de críticas, como Itaewon Class e My Name. Por isso, o TechTudo separou uma lista com 10 doramas com o artista para você assistir online agora mesmo. Confira!

Ahn Bo Hyun se tornou assunto comentado após assumir namoro com Jisoo, do BLACKPINK — Foto: Reprodução/tvN

Vejo Você na Próxima Vida (2023)

O dorama chegou em junho ao catálogo da Netflix, entrando no Top 5 de séries da plataforma. No enredo, Ban Ji-eum (Shin Hye-sun) é uma jovem que consegue se lembrar de suas vidas passadas e decide ir atrás de Moon Seo-ha (Ahn Bo Hyun), menino especial que conheceu na última reencarnação -- sua 19ª vida.

Ha Yoon Kyung (Uma Advogada Extraordinária), Ahn Dong-Goo (Nosso Eterno Verão) e Lee Chae-min (Intensivão de Amor) também integram o elenco como Yoon Cho-won, Ha Do-yoon e Kang Min-gi. O K-drama foi baseado no webtoon de mesmo nome e é avaliado em 7,8 pontos no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, possui 82% de aprovação do público.

Vejo Você na Próxima Vida: Ahn Bo Hyun atua ao lado de Shin Hye-sun — Foto: Reprodução/tvN

Itaewon Class (2020)

Park Sae-ro-yi, do ator Park Seo-joon (Campeonato dos Sonhos), é um ex-presidiário que tenta manter vivo o sonho de ter um bar. O rapaz, entretanto, também quer se vingar do grupo mafioso Jangga, que acredita ser responsável por uma tragédia em sua família. Ahn Bo-hyun interpreta Jang Geun-won, filho do líder criminoso. Kwon Na-ra (Parceiro Suspeito) e Kim Da-mi (Nosso Eterno Verão) também estão no elenco como Oh Soo-ah e Jo Yi-seo.

O dorama, disponível na Netflix, tem direção de Kim Seong-yoon e agrega boas avaliações nos sites agregadores. Além de ganhar o prêmio de Melhor Drama no Asian Television Awards em 2021, a produção tem 8,2 pontos no IMDb e alcançou 85% de aprovação da audiênca no Rotten Tomatoes.

Itaewon Class é um dos grandes sucessos de Ahn Bo Hyun — Foto: Reprodução/JTBC

My Name (2021)

A série é estrelada por Han So-hee (Apesar de Tudo, Amor) e Ahn Bo-hyun nos papéis de Yoon Ji-woo e Jeon Pil-do. A jovem se torna membro importante de uma gangue, a fim de descobrir a verdade sobre a morte de seu pai. Ao mesmo tempo, com um nome falso, ela ajuda em uma investigação da polícia sul-coreana, ao lado do detetive Jeon. Park Hee-soon (Uma Família Exemplar) também faz parte do elenco como Choi Mu-jin.

Ahn Bo-hyun foi premiado no APAN Star Awards pelo seu papel no dorama, que também faz parte do catálogo da Netflix. O título tem 7,8 pontos no IMDb e ultrapassa a marca de 91% de aprovação no Rotten Tomatoes. A direção do drama de ação e suspense é de Kim Jin-min.

My Name, com Ahn Bo Hyun, está disponível na Netflix — Foto: Reprodução/Netflix

O Promotor Militar Dobermann (2022)

O dorama de ação e mistério traz Ahn Bo Hyun e Cho Bo-ah (Meu Estranho Herói) nos papéis principais de Do Bae Man e Cha Woo In. Enquanto o rapaz é um promotor bem sucedido, mas sem nenhuma inspiração na vida, a jovem é uma investigadora com vontade de mudar o mundo. Os dois se juntam no combate à corrupção dentro das forças armadas sul-coreanas e percebem que podem aprender muito um com o outro.

Oh Yeon-soo (Cara Mau) e Kim Woo-seok (Love Playlist) formam o elenco como Hwa-young e Tae-nam. Dirigido por Jin Chang Gyu, os episódios estão disponíveis no Viki. Ao todo, a série alcançou 7,7 pontos no IMDb.

Ahn Bo Hyun é estrela do K-drama O Promotor Militar Dobermann — Foto: Reprodução/Viki

As Células de Yumi (2021 - 2022)

O drama de sucesso fala sobre uma jovem trabalhadora comum, sob a perspectiva das células de seu cérebro. Após uma decepção amorosa, as células responsáveis pelo amor adormecem, mas seu corpo fará de tudo para acordá-las. A protagonista Yumi é da atriz Kim Go-eun (Goblin), enquanto Ahn Bo Hyun faz o engenheiro de jogos Goo Woong, que tenta despertar as células do amor da menina.

Avaliado em 8,2 pontos no IMDb, o K-drama ganhou uma segunda temporada em 2022, ambas disponíveis no Viki. Bo Hyun também foi premiado no APAN Star Awards de 2022 pelo papel na série. Além dos protagonistas, o elenco apresenta Park Jin-young (A Lenda do Mar Azul) e Choi Minho (The Fabulous) como Yoo Babi e Chae U-gi respectivamente.

As Células de Yumi, com Ahn Bo Hyun e Kim Go-eun, ganhou segunda temporada — Foto: Reprodução/Viki

Descendentes do Sol (2016)

Descendentes do Sol foi um K-drama de grande repercussão na Coreia do Sul, ganhando adaptações em mais países da Ásia, como Filipinas e Vietnã. Na história disponível no Viki e Kocowa, um capitão vai parar no hospital, onde é confundido com um ladrão.

Song Joong-ki (Vincenzo) e Song Hye-kyo (A Lição) estão nos papéis principais do militar Yoo Si-jin e da médica Kang Mo-yeon, enquanto Ahn Bo Hyun atua como Im Gwang-nam, um sargento que faz parte do Exército de Tae Baek. O dorama é avaliado em 8,2 pontos no IMDb e tem direção de Lee Eung-bok e Baek Sang-hoon.

Descendentes do Sol: Ahn Bo Hyun atua ao lado de Song Joong-ki (Vincenzo) — Foto: Reprodução/IMDb

Her Private Life (2019)

Em mais um dorama disponível na Netflix, conhecemos Sung Deok-mi, interpretada pela atriz Park Min-young (O Que Houve Com a Secretária Kim?). Na série, ela é uma jovem que vive uma vida dupla: de dia, trabalha como curadora em um museu importante, mas de noite é dona de um perfil de fã dedicado a um idol de K-pop nas redes sociais. Entretanto, seu segredo é ameaçado com a chegada de um novo chefe, Ryan Gold, de Kim Jae-wook (Crazy Love).

Ahn Bo-hyun dá vida a Nam Eun-gi, rapaz criado como irmão de Deok-mi, mas que acaba desenvolvendo sentimentos por ela. Diferente da maioria das pessoas, ele sabe da obsessão da curadora pelo cantor famoso Cha Shi-an, que é interpretado pelo rapper ONE. O K-drama alcançou 7,7 pontos no IMDb.

Ahn Bo Hyun é Nam Eun-gi em Her Private Life, da Netflix — Foto: Reprodução/tvN

Quarta-feira, 3:30 da tarde (2017)

O dorama de romance conta a história de Seon Eun Woo, interpretada por Jin Ki-joo (Meu Estranho Perfeito). A jovem está na missão de recuperar o seu ex-namorado Baek Seung Gyu (Ahn Bo Hyun) e, para isso, conta com a ajuda de um amigo de infância, Yoon Jae Won, do ator Lee Hong-bin (Um Amor de Bruxa). Os dois embarcam em um relacionamento falso, a fim de deixar Seung Gyu com ciúmes.

Os episódios, também disponíveis no Viki, são avaliados em 7,1 pontos no IMDb. Kim Hye Ji (Fatal Promise) e Cha Jung-won (Absolute Boyfriend) são outras integrantes do elenco, que dão vida às personagens Hye-won e Na-yeon, respectivamente.

Quarta-feira, 3:30 da tarde é um dos doramas com Ahn Bo Hyun — Foto: Reprodução/IMDb

A Minha Única Canção de Amor (2017)

Soo-jung, de Gong Seung-yeon (Equipe de Emergência), é uma atriz gananciosa e fútil que tem problemas enquanto grava o seu mais novo drama de época. Em uma reviravolta, ela acaba sendo transportada para o passado, graças ao poder de uma van mágica. Em uma época distante do presente, ela conhece o também ganancioso On-dal, do ator Lee Jong-hyun (Evergreen).

O drama foi produzido pela Netflix e acumula 7,1 pontos no IMDb. Ahn Bo Hyun faz papel de Moo-myung, o segurança da Princesa Pyunggang, que por sua vez é interpretada pela atriz Jin Ye-ju (In Seoul). Alguns personagens históricos, como a integrante da realeza e On-dal, realmente fazem parte da história da Coreia do Sul.

A Minha Única Canção de Amor, com Ahn Bo Hyun, está disponível na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Kairos (2020)

O drama de fantasia e terror mostra duas famílias destruídas por tragédias. De um lado, Kim Seo-jin, interpretado por Shin Sung-rok (Perfume), é um homem cuja filha desapareceu, fazendo com que sua esposa cometesse suicídio. Do outro, Han Ae-ri, da atriz Lee Se-young (The Red Sleeve), acompanha a sua mãe no hospital, quando a mulher simplesmente some.

Alguns meses no futuro de Ae-ri, Seo-jin consegue contato com a jovem e, juntos, tentam impedir com que os desaparecimentos aconteçam. No dorama, Ahn Bo Hyun interpreta o personagem Seo Do-gyun. Kairos está disponível no Viki e Kocowa, e tem avaliação de 7,9 pontos no IMDb. A direção é de Park Seung-woo, enquanto o roteiro é assinado por Lee Soo-hyun.

Ahn Bo Hyun atuou em Kairos em 2020 — Foto: Reprodução/MBC

