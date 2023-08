Ahsoka vem aí! Conheça a história da personagem na franquia Star Wars

Ahsoka é a mais nova série da franquia Star Wars a chegar ao Disney+ nesta terça-feira (22), às 22h (no horário de Brasília, com Rosario Dawson (A Mansão Mal-Assombrada) no papel principal. Na trama, a jedi está exilada pelo universo e pressente uma nova ameaça ligada ao antigo Império Galáctico. É estimado que a primeira temporada tenha oito episódios, com Dave Filoni ( O Mandaloriano ) sendo o showrunner.

O show é a primeira produção solo de uma personagem que dá às caras no Universo Star Wars desde 2008, quando apareceu pela primeira vez no filme de animação Clone Wars. De lá pra cá, a ex-aprendiz de Anakin Skywalker (antes de sua mudança para Darth Vader) tornou-se presença recorrente nas séries da saga, todas disponíveis no Disney+. A seguir, conheça mais sobre a personagem e suas aparições anteriores.

A heroína Ahsoka Tano é uma das protagonistas da animação Histórias dos Jedi, uma das séries onde a personagem já apareceu em Star Wars — Foto: Reprodução/IMdb

Quem é Ahsoka?

Nascida como Ahsoka Tano, a personagem é uma mulher Togruta, grupo étnico humanoide vindo do planeta Shili. A raça alienígena possui peles coloridas, marcas faciais brancas e montrais, chifres ocos e de coloração branca com listras azuis que crescem do crânio dos Togrutas. Além de Ahsoka, outra Togruta conhecida dos fãs é a mestre jedi Shaak Ti, vista nos filmes Episódio II: Ataque dos Clones (2002) e Episódio III: A Vingança dos Sith (2005).

Quando surgiu pela primeira vez em Star Wars, no filme animado Clone Wars (2008), Ahsoka (voz de Ashley Eckstein) era uma adolescente padawan (aprendiz) do jedi Anakin Skywalker (voz de Matt Lanter). O filme se passa entre os episódios dois e três da saga. A relação entre os dois não foi fácil, uma vez que Ahsoka teve seu treinamento momentos antes do início das Guerras Clônicas, conflito militar travado entre os soldados clones da República Galáctica contra um grupo de militares separatistas.

Ahsoka lutando contra Darth Vader em Star Wars Rebels. Antes de se tornar um lorde sith, o vilão foi mestre da guerreira jedi — Foto: Reprodução/IMDb

A maior dificuldade no treinamento de Ahsoka era o seu comportamento impulsivo e agressivo. Por muitas vezes era chamada de "abusada" e "respondona" por Anakin Skywalker, que procurava dar maior rigor e disciplina ao treinamento da padawan. O guerreiro havia se graduado recentemente como jedi e logo após teve a missão de treinar Ahsoka dada por Mestre Yoda, que queria tirar de Skywalker o medo de perder seus entes mais próximos.

Por outro lado, a jedi tornou-se precocemente uma especialista em sabres de luz. Sua maior habilidade é na modalidade Jar'Kai, um estilo de luta que envolve dois sabres de luz. Já no campo da força, a Togruta é eficiente em realizar acrobacias e saltos enormes, além de sentir as emoções dos outros por meio da força. Foi o que aconteceu quando viu Grogu (o Baby Yoda) pela primeira vez em O Mandaloriano.

Posteriormente, com a ascensão do Império Galáctico, Anakin se revoltou com a Ordem Jedi e aceitou o lado escuro da Força dentro de si. Uma de suas missões após se transformar em um sith (guerreiros seguidores do lado sombrio da Força) foi exterminar as crianças aprendizes que integravam a Academia Jedi. Ahsoka, triste com o destino tomado por seu antigo mestre, torna-se uma aliada da Aliança Rebelde, organização dissidente que busca manter a ordem da República Galáctica no universo.

Conheça todas as produções de Star Wars que Ahsoka aparece:

Star Wars: The Clone Wars (2008, filme)

Durante o início das Guerras Clônicas, o mestre jedi Yoda convocou uma jovem Togruta para ser a padawan de Anakin Skywalker. Seu nome é Ahsoka Tano, uma garota de 14 anos que já demonstra habilidades em sentir a força e dominar o sabre de luz. Como estão em um período inicial da guerra travada entre a República e militares separatistas, Tano tem seu treinamento encurtado e parte para missões de campo junto com Skywalker.

A primeira missão da dupla é resgatar o filho de Jabba The Hutt, Rotta, que foi raptado para forçar a entrada do criminoso a favor dos separatistas nas Guerras Clônicas. A missão foi um sucesso, mas eles descobrem que o renegado jedi Conde Dookan (agora aliado dos sith) conspirou para o sequestro de Rotta. Anakin e Ahsoka, com auxilio de Obi Wan, devem pôr um fim nos planos de Dookan.

A primeira aparição de Ahsoka no Universo Star Wars foi como aprendiz de Anakin Skywalker — Foto: Reprodução/IMDb

Star Wars: The Clone Wars (2008 - 2020)

Com o sucesso do filme, as Guerras Clônicas têm prosseguimento na série animada The Clone Wars. Com sete temporadas lançadas, o show dá maiores detalhes sobre as consequências causadas pela disputa entre a República Galáctica e seu exército de soldados clones contra a Confederação de Sistemas Independentes (CSI), aliança separatista formada por ex-militares que querem formar um governo próprio longe da ordem republicana.

Aqui Ahsoka ainda continua seu treinamento com Anakin Skywalker, que a todo custo tenta "domar" o jeito imperativo e valente da jovem padawan. Com o tempo, a guerreira entra em conflito com o Alto Conselho Jedi, o que causa sua expulsão da ordem e sua caçada durante a Ordem 66, lei aplicada secretamente por soldados clones da República para eliminar possíveis traidores.

Após o sucesso do filme animado em 2008, Ahsoka retornou à franquia em uma série de TV baseada nas Guerras Clônicas — Foto: Reprodução/IMDb

Star Wars Rebels (2014 - 2018)

O seriado se passa 14 anos após a aplicação da Ordem 66 e da mudança de Anakin Skywlker para Darth Vader. Anos depois do massacre cometido pelo ex-herói na Academia Jedi, um guerreiro sobrevivente chamado Ezra Bridger lidera uma célula de rebeldes conhecidos como Espectros. O pequeno grupo tem os reforços de uma agente secreta cujo codinome é "Fulcrum".

Porém, no fim da primeira temporada, descobrimos que Fulcrum é ninguém menos que Ahsoka Tano. Por anos, a jedi atuou disfarçada em missões para derrubar o Império Galáctico. Em um dos momentos mais dramáticos da série, Ahsoka finalmente reencontra seu antigo mestre jedi Anakin Skywalker, mas já transformado em Darth Vader. Os dois travam uma batalha mortal no planeta Malachor V, o que causa consequências letais para a guerreira Togruta.

Na série animada Rebels, Ahsoka atua como informante de um grupo secreto da Aliança Rebelde — Foto: Reprodução/IMDb

The Mandalorian (2020 - presente)

Já amada pelos fãs de Star Wars, Ahsoka finalmente teve uma representação em live-action na série O Mandaloriano, a primeira deste formato na franquia. A personagem aparece no quinto episódio da segunda temporada, intitulado "A Jedi". No enredo, Mando (Pedro Pascal) e Grogu, o "Baby Yoda", chegam ao planeta Corvus, exatamente na cidade de Calodan, à procura de Ahsoka.

A jedi foi indicada por Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) para auxiliar no acolhimento de Grogu. Porém, ao chegarem em Calodan, os dois descobrem que a região é dominada por uma imperatriz chamada Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) e o tenente Lang (Michael Biehn). A imperatriz foi ameaçada anteriormente por Ahsoka, devido ao seu comportamento tirânico. Agora, Elsbeth que impor à Mando a missão de eliminar a jedi.

Ahsoka: em Mandalorian, Rosario Dawson foi escolhida para ser a primeira representação em live-action da personagem — Foto: Reprodução/IMDb

O Livro de Boba Fett (2022)

Na série spin-off de The Mandalorian, Rosario fez uma outra ponta como a jedi. Em uma história aleatória ao enredo principal, voltada ao ex-caçador Bobba Fett (Temuera Morrison), Din Djarin, o Mando, vai até o planeta onde Luke Skywalker (Mark Hammil, numa versão mais jovem em CGI) está treinando Grogu.

No mesmo local, aparece Ahsoka, que também veio visitar Luke. Graças a sua habilidade de sentir a emoção das pessoas, a jedi pressente que Mando tem saudades de seu antigo protegido. Ela o aconselha deixar o pequeno padawan terminar o seu treinamento, para que não o deixe confuso sobre seu destino. Ahsoka também aconselha Luke, filho de seu antigo mestre Anakin.

Ahsoka retornou em O Livro de Bobba Fett em uma participação especial — Foto: Reprodução/IMDb

Histórias dos Jedi (2022)

A série antológica de Star Wars foca na vida íntima de dois personagens emblemáticos da franquia: o sith Conde Dookan e Ahsoka Tano. Em relação à essa última, conhecemos sua vida antes e depois dos eventos narrados em Clone Wars. A série toma como base eventos narrados no livro canônico Star Wars: Ahsoka, publicado em 2016 por E. K. Johnston.

Antes de se tornar uma jedi, Ahsoka vivia em um planeta rural com outras pessoas de sua espécie, até que o uso inesperado da Força a deixa na mira de um Inquisidor (agente do Império que rastreia jedis) que fará de tudo para matá-la. Já estabelecida como uma guerreira treinada, vemos como ela sobreviveu após ser perseguida pelos agentes do Império depois da Ordem 66.

Não somente Ahsoka, mas também outras mulheres Togrutas ganham destaque na série antológica História dos Jedi — Foto: Reprodução/IMDb

