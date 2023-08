Além de Besouro Azul: 8 filmes e séries gringos estrelados por brasileiros

Bruna Marquezine ( Mulheres Apaixonadas ) está em alta no exterior com o lançamento do filme Besouro Azul. A nova produção da DC Studios, lançada no último dia 17, coloca a atriz brasileira ao lado dos astros Xolo Maridueña ( Cobra Kai ) e Susan Sarandon (Casamento em Família). Na trama, Marquezine é Jenny Kord, que detém o Escaravelho e o entrega para Jaime Reyes (Maridueña), o Besouro Azul.

Além de Marquezine, há outros atores e atrizes brasileiros que conseguiram o estrelato em produções gringas. Exemplo maior é o de Rodrigo Santoro, até hoje lembrado pelo personagem Xerxes no filme 300 (2005), ou da atriz Morena Baccarin, que construiu sua carreira nos EUA e hoje integra o elenco de Deadpool. Conheça esses e outros astros da nossa terra que já são sucesso no cinema e TV do exterior.

Após diversos trabalhos no cinema americano, Rodrigo Santoro é um dos protagonistas da série Wolf Pack — Foto: Reprodução/IMDb

Wagner Moura em Narcos (2015 - 2017)

Até hoje lembrado no Brasil pelo filme Tropa de Elite (2007), o baiano Wagner Moura construiu sua carreira no audiovisual brasileiro desde o começo dos anos 2000. Na Rede Globo, o ator já integrou o elenco de séries como Carga Pesada, A Grande Família e Sexo Frágil, além das novelas A Lua Me Disse e Paraíso Tropical. No cinema, Wagner ganhou destaque nacional com os longas Carandiru, Deus é Brasileiro e Marighella, onde o astro atua como diretor.

Sua carreira no exterior teve maior engajamento ao interpretar o narcotraficante colombiano Pablo Escobar na série Narcos. O show exclusivo da Netflix tem o brasileiro José Padilha (O Mecanismo) como um dos produtores executivos. Na trama, conhecemos a ascensão e queda de um dos maiores traficantes das Américas, alvo de uma operação policial movida pelo DEA, departamento antinarcóticos nos Estados Unidos.

O ator baiano Wagner Moura obteve destaque internacional ao interpretar o narcotraficante colombiano Pablo Escobar em Narcos — Foto: Reprodução/IMDb

Alice Braga em Rainha do Sul (2016 - 2021)

A sobrinha da atriz Sônia Braga (Bacurau) ficou conhecida pelo público brasileiro com a personagem Angélica no filme Cidade de Deus (2002). De lá pra cá, Alice protagonizou outros filmes e séries nacionais, como Eduardo e Mônica (2022) e As Brasileiras (2012). No exterior, sua carreira tem como destaques os longas Eu Sou a Lenda (2007) e O Esquadrão Suicida (2021).

Já na televisão, Alice Braga é a protagonista da série A Rainha do Sul. A produção do canal USA Network está disponível na Netflix. Braga interpreta Teresa Mendoza, uma jovem mexicana que decide se vingar pela morte do namorado traficante El Güero (Jon-Michael Ecker). Ela decide ir até os Estados Unidos para derrubar o líder de um cartel local e assumir seus negócios.

Alice Braga é a protagonista de A Rainha do Sul, série policial disponível na Netflix — Foto: Reprodução/IMDb

Rodrigo Santoro em Wolf Pack (2023)

Conhecido no exterior graças ao personagem Xerxes do filme 300, o ator Rodrigo Santoro já era um velho conhecido do audiovisual brasileiro desde os anos 1990. Sua carreira teve início em novelas e séries da Rede Globo, como Suave Veneno (1999) e Hilda Furacão (1998). No cinema brasileiro, seus maiores destaques são Carandiru (2003), Bicho de Sete Cabeças (2001) e Abril Despedaçado (2001).

Seu trabalho mais recente na TV é Wolf Pack, spin-off do seriado adolescente Teen Wolf exclusivo do Paramount+. Santoro é Garrett Briggs, um policial que é pai adotivo dos lobisomens adolescentes Luna (Chloe Rose Robertson) e Harlan Briggs (Tyler Lawrence Gray). O enredo dá continuidade às tretas cabeludas envolvendo clãs de licantropos juvenis no estado da Califórnia.

Rodrigo Santoro, conhecido pelo papel de Rei Xerxes em 300, é um dos protagonistas da série spin-off Wolf Pack — Foto: Reprodução/IMDb

Maria Fernanda Cândido em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (2022)

Depois de um período com poucas produções no cinema e na TV, Maria Fernanda Cândido retornou em grande estilo aos holofotes no papel da bruxa Vicência Santos em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, terceiro capítulo da franquia spin-off de Harry Potter. A atriz é conhecida do público pelas novelas Esperança (2002) e Paraíso Tropical (2007).

Na franquia Animais Fantásticos, que está disponível no HBO Max, Vicência é uma ministra da magia no Brasil. Ela é descrita como uma "chefe suprema" e uma das representantes da Confederação Internacional dos Bruxos, organização mágica da qual também faz parte Alvo Dumbledore (Jude Law). O fundador de Hogwarts convoca o pesquisador Newt Scamander (Eddie Redmayne) para uma missão que interrompa os planos maléficos de Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen).

A atriz brasileira Maria Fernanda Cândido deu vida à personagem Vivência Santos no terceiro filme da franquia Animais Fantásticos — Foto: Reprodução/IMDb

Seu Jorge em Abe (2019)

Não é apenas na música que Seu Jorge é popular entre o público. O sambista também atua nos cinemas desde 2002, quando interpretou o anti-herói Mané Galinha em Cidade de Deus. Na filmografia do cantor, há obras nacionais e internacionais, como o recente Marighella (2022), dirigido pelo já citado Wagner Moura, e a comédia A Vida Marinha com Steve Zissou (2004), obra do americano Wes Anderson (Asteroid City).

A obra mais recente de Seu Jorge nos EUA é a comédia dramática Abe, dirigida pelo também brasileiro Fernando Grostein (Quebrando o Tabu). Na trama, o cantor dá vida ao cozinheiro Chico, um brasileiro residente em Nova Iorque que faz amizade com um garoto chamado Abe (Noah Schnapp). Filho de pai palestino e mãe judia israelense, o menino quer usar da culinária para unir os dois grupos familiares.

Seu Jorge atua ao lado do astro Noah Schnapp na comédia dramática Abe, produção do diretor brasileiro Fernando Grostein Andrade — Foto: Reprodução/IMDb

Morena Baccarin na franquia Deadpool

Nascida no Brasil, Morena Baccarin emigrou para os Estados Unidos aos sete anos. Sua carreira emplacou no país quando interpretou a personagem Inara Serra no seriado de ficção científica Firefly (2002 - 2003). Outros destaques da atriz na TV são as séries V - Visitantes (2009 - 2011) e Homeland (2011 - 2020).

Atualmente, Baccarin ficou famosa ao interpretar a personagem Vanessa Carlysle, namorada do anti-herói da Marvel Deadpool. Na saga disponível no Disney+ e Star+, o mercenário tagarela é cobaia de um experimento que o deixa com superpoderes regenerativos. Por outro lado, sua aparência disforme causa mais medo do que suas habilidades em matar pessoas.

Morena Baccarin interpreta Vanessa, a namorada do mercenário tagarela Deadpool — Foto: Reprodução/IMDb

Henrique Zaga em Os Novos Mutantes (2020)

O brasiliense Henrique Zaga, ou Henry Zaga para os gringos, começou sua carreira como ator já nos Estados Unidos. Seu primeiro papel de destaque no país foi na série Teen Wolf, onde interpretou um lobisomem com poderes elétricos chamado Josh Diaz. O astro também esteve nas produções 13 Reasons Why (2017), Trinkets (2019) e no filme brasileiro da Netflix Depois do Universo (2022).

Em 2020, foi lançado nos cinemas o filme Os Novos Mutantes, spin-off da saga X-men com núcleo adolescente. No filme de fantasia e terror disponível no Disney+, Zaga interpretou o mutante brasileiro Roberto da Costa, conhecido como Mancha Solar. Roberto e outros mutantes avaliam seus traumas pessoais sob a supervisão da Dra. Cecília Reyes, personagem interpretada pela brasileira Alice Braga.

Astro interpreta um herói brasileiro em Novos Mutantes — Foto: Reprodução/IMDb

Sônia Braga em Casamento Armado (2022)

De todos os artistas citados nesta lista, a artista brasileira com carreira mais longa no exterior é Sônia Braga. Atuante desde o começo da década de 1970 em produções da Globo, como as novelas Saramandaia (1976) e Dancin' Days (1978), Sônia investiu na carreira internacional após o sucesso do filme O Beijo da Mulher Aranha (1985), produção estadunidense e brasileira estrelada por Raul Julia (A Família Addams) e William Hurt (O Incrível Hulk).

Seu sucesso mais recente é a comédia romântica Casamento Armado, filme exclusivo do Amazon Prime Video. No longa, o casal Darcy Rivera (Jennifer Lopez) e Tom Fowler (Josh Duhamel) tem sua festa de casamento nas Filipinas interrompida por piratas. Entre os convidados mantidos como reféns, está Renata Ortiz (Braga), mãe de Darcy e uma "sogra chata" para Tom.

A veterana Sônia Braga interpreta a mãe da personagem de Jennifer Lopez em Casamento Armado — Foto: Reprodução/IMDb

Bônus: descentes de brasileiros nas telinhas

Camila Mendes em Riverdale (2017 - presente)

Nascida nos Estados Unidos, mas com ascendência brasileira, Camila Mendes vem se destacando na gringa desde 2017. Os momentos de destaque da gringa brazuca estão nos filmes Mentiras Perigosas (2020), As Justiceiras (2022) e O Date Perfeito (2019) - todos exclusivos da Netflix. Mas seu papel de maior destaque é na série Riverdale, produção do canal CW também disponível na locadora vermelha.

Camila dá vida à personagem Veronica Lodge, uma rica adolescente que chega na cidade de Riverdale após um escândalo familiar. Ela rapidamente faz amizade com Archie Andrews (KJ Apa), Betty Cooper (Lili Reinhart), Jughead Jones (Cole Sprouse) e Cheryl Blossom (Madelaine Petsch). Juntos, eles tentam resolver alguns dos mistérios obscuros da cidade.

Camila Mendes é uma das protagonistas da série de suspense teen Riverdale — Foto: Reprodução/IMDb

Alfred Enoch em Como Defender um Assassino (2014 - 2020)

Outro gringo com alma brasileira é Alfred Enoch, filho do ator britânico William Russell (Doctor Who) com a enfermeira brasileira Margareth Lewis Enoch. Seu primeiro trabalho de maior destaque foi na franquia Harry Potter, como o estudante de Hogwarts Dino Thomas. Sua filmografia consiste em grande parte de obras televisivas como as séries Sherlock (2014) e Fundação (2021). No cinema, os brasileiros o conhecem de Medida Provisória (2020), dirigido por Lázaro Ramos.

Enoch é bastante lembrado pelo seu papel na série Como Defender um Assassino, disponível na Netflix. O astro britânico interpreta Wes Gibbins, um estudante de direito que integra a equipe formada pela advogada de defesa criminal e professora de direito Annalise Keating (Viola Davis). Ao lado de seus alunos, a especialista investiga casos intrigantes dentro da esfera penal.

O ator anglo-brasileiro Alfred Enoch é um dos destaques da série policial How to Get Away With Murder — Foto: Reprodução/IMDb

