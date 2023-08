Além de Insecure: conheça séries originais da HBO que vão chegar à Netflix

Após a chegada de Insecure (original da HBO ) no catálogo da Netflix , outras séries do canal de TV e da Warner devem chegar ao streaming. No próximo dia 15 de agosto, chegarão ao acervo Ballers e Young Sheldon, spin-off da sitcom The Big Bang Theory. Os seriados Band of Brothers, O Pacífico e À Sete Palmos estão confirmados nos Estados Unidos, mas sem previsão de estreia no Brasil. Já True Blood será lançada fora dos EUA, mas igualmente sem data nacional definida.

O licenciamento de obras da HBO faz parte de um acordo assinado entre a Warner Bros Discovery (dona do HBO Max) e a Netflix. Todas as produções citadas estarão disponíveis simultaneamente nas duas plataformas. O mesmo acordo foi feito nos EUA com a Hulu, de propriedade da Disney, que possui em seu catálogo True Blood -- o Star+, irmão latina do Hulu, não possui a obra. Até o momento, não foi definido o período de licenciamento. Conheça os novos títulos da plataforma a seguir.

Insecure, série original do HBO, acompanha duas amigas afro-americanas em suas descobertas e lutas individuais — Foto: Divulgação/HBO Max

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Young Sheldon

A série spin-off de The Big Bang Theory estreou em 2017, quando a obra original ainda estava em exibição na TV. O show narra a infância do físico Sheldon Cooper, aqui interpretado por Iain Armitage (Big Little Lies), durante os anos 1980. Atualmente, a série está no desenvolvimento de sua sétima temporada. Ainda participam do show Zoe Perry (Scandal) e Annie Potts (franquia Os Caça-Fantasmas). Parsons é narrador e um dos produtores executivos da série.

O prodígio Sheldon Cooper vive com sua família no Texas. O garoto é o único super-dotado da casa, o que gera conflitos hilários entre seu ego e seus parentes. Mary (Perry), a mãe religiosa de Sheldon, acredita que o intelecto do filho é uma benção de Deus e faz de tudo para protegê-lo. A primeira temporada da série possui aprovação de 76% da crítica no Rotten Tomatoes.

Zoe Perry vive a mãe de Sheldon Cooper. A atriz é filha de Laurie Metcalf, que interpretou a personagem em The Big Bang - A Teoria — Foto: Reprodução/IMDb

Ballers

Astro do cinema, Dwayne "The Rock" Johnson também é destaque na TV. Ele é o protagonista da série Ballers, comédia dramática voltada ao mundo do futebol americano. O show teve cinco temporadas transmitidas entre 2015 e 2019. Além de The Rock, estão no elenco John David Washington (Amsterdam), Omar Miller (CSI: Miami) e Rob Corddry (A Ressaca 2).

Dwayne interpreta Spencer Strasmore, um ex-jogador de futebol americano que agora trabalha como agente das novas estrelas do esporte. Ele auxilia os jovens a conquistarem contratos promissores em Miami, enquanto convive com os problemas pessoais de alguns dos velhos nomes do futebol americano. Ballers conquistou aprovação de 72% dos críticos no Rotten Tomatoes.

Ballers: Dwayne Johnson interpreta um ex-jogador de futebol americano que atua como agente de novos jogadores — Foto: Divulgação/HBO Max

Band of Brothers

A minissérie de época é uma das mais prestigiadas da HBO, resultado do trabalho do ator Tom Hanks (O Pior Vizinho do Mundo) e do cineasta Steven Spielberg (Os Fabelmans) na criação. Narrada em 10 capítulos, lançados entre setembro e novembro de 2001, a produção conquistou quatro prêmios Emmy em 2002, incluindo Melhor Minissérie e Direção.

O elenco é composto por Kirk Acevedo (Oz), David Schwimmer (o Ross de Friends), Donnie Wahlberg (Jogos Mortais), Michael Cudlitz (The Walking Dead), Frank John Hughes (24 Horas), entre outros. Band of Brothers ilustra a atuação do batalhão de paraquedistas norte-americanos, conhecidos como "Easy Company", nos campos de treinamento até o front durante a Segunda Guerra Mundial. A minissérie tem aprovação de 97% da imprensa especializada no Rotten Tomatoes.

Band of Brothers: minissérie de guerra é uma das produções mais aclamadas do HBO Max — Foto: Reprodução/JustWatch

True Blood

Surgida durante o hype do vampirismo na cultura pop, graças a obras como Crepúsculo e The Vampire Diares, a série True Blood estreou em 2008 na HBO com um enredo de fantasia adulta repleta de críticas sociais. A produção rendeu sete temporadas (sendo finalizada em 2014) e teve no elenco Anna Paquin (franquia X-Men), Stephen Moyer (After - Depois do Desencontro), Nelsan Ellis (James Brown), Alexander Skarsgård (O Homem do Norte), e mais.

No mundo de True Blood, entidades como bruxas, fadas, metamorfos, telepatas e médiuns coexistem entre os humanos. No caso dos vampiros, eles se mantém vivos sem assassinatos graças a um sangue sintético feito em laboratório. Entretanto, uma dissidência entre as alas mais antigas dos sugadores de sangue pode causar um conflito social (e sobrenatural) numa pequena cidade do interior dos EUA. True Blood tem aprovação de 68% dos críticos no Rotten Tomatoes.

True Blood surgiu no auge do "vampirismo" na cultura pop, encabeçada por produções como Crepúsculo e The Vampire Diaries — Foto: Reprodução/JustWatch

The Pacific

Espécie de sucessora espiritual de Band of Brothers, The Pacific é mais uma minissérie da Segunda Guerra realizada pela HBO. A produção estreou na TV em março de 2010, com Tom Hanks e Steven Spielberg atuando apenas como produtores executivos. The Pacific é voltada ao protagonismo do exército norte-americano durante a Guerra do Pacífico (1941 - 1945), sustentada pelos depoimentos de combatentes que estiveram no front.

Jon Seda (Selena), James Badge Dale (1923), Rami Malek e Joseph Mazzello (ambos de Bohemian Rhapsody) estão no elenco. Com narração de Tom Hanks, The Pacific acompanha um grupo de fuzileiros navais que desembarcam em Guadalcanal, região da Ilha de Salomão onde há uma batalha contra o exército japonês. Com o passar dos anos, vemos como o grupo de fuzileiros resiste até chegar no fim da guerra, em 1945. O show tem 95% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

The Pacific é mais uma minissérie do HBO que narra a participação dos EUA na Segunda Guerra Mundial — Foto: Reprodução/JustWatch

Assista: como mudar de plano na Netflix