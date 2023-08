Android velho? Veja 5 maneiras de deixar o celular com 'cara de novo'

Usar o mesmo celular por muito tempo pode gerar um sentimento de "tédio" nos usuários, mas existem diversos truques simples do Android que deixam o aparelho com "cara de novo" sem que a pessoa precise, de fato, comprar um novo dispositivo. As mudanças podem ser feitas través de ferramentas nativas do sistema, de acordo com cada modelo de aparelho, ou em apps terceiros, baixados gratuitamente na Google Play Store .Você pode, por exemplo, alterar o formato e as cores dos ícones, instalar uma nova tela inicial e até mesmo brincar com widgets, os famosos atalhos de aplicações do Android. Na lista a seguir, confira cinco maneiras de personalizar a aparência do seu smartphone antigo.

Na lista a seguir, confira cinco dicas que vão melhorar a aparência do seu Android, trazendo um "ar de novo" ao uso — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Experimentar uma nova tela inicial

Para dar uma cara nova ao seu Android, uma dica é personalizar a tela inicial do dispositivo. Para isso, você pode usar as próprias ferramentas do sistema, que variam de acordo com o modelo de cada aparelho. No geral, é possível escolher as cores de destaque, a fonte dos textos, o layout do menu de aplicativos, entre outras opções que darão um toque diferente ao seu telefone. Também há recursos que podem ser ativados ou desativados, como pontos de notificações e a rotação da tela.

Para fazer as mudanças, basta tocar e pressionar sobre a página inicial e selecionar a opção "Configurações da tela inicial". Além disso, através da Google Play Store, é possível instalar inicializadores de terceiros, como o Nova Launcher e o Niagara. Eles trazem um alto nível de personalização e podem mudar completamente a interface do seu Android através de novos layouts, fontes, papéis de parede inéditos e outras opções.

É possível personalizar a tela inicial do seu Android através de ferramentas do próprio sistema ou utilizando inicializadores de terceiros — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

2. Alterar ícones

Alterar ícones de aplicativos é outra opção que pode deixar seu Android com “cara de novo”. Geralmente, os celulares com esse sistema operacional já possuem, de forma nativa, algumas opções de personalização, como a mudança de formatos e tamanhos. Essas configuração pode ser acessada ao tocar e pressionar sobre a tela inicial e selecionar "Personalização" e "Forma do ícone". Caso você queira ir além, existem diversos pacotes de ícones disponíveis gratuitamente na Google Play Store. Com eles, você poderá atribuir novas cores e desenhos aos símbolos das aplicações instaladas no seu celular.

Mudar aparência dos ícones é uma opção para dar uma “cara nova” ao seu smartphone — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

3. Mudar o papel de parede

Trocar o wallpaper do celular pode parecer óbvio para muitas pessoas, mas a mudança não tem a ver somente com a foto de fundo. Isso porque, através do recurso "Material You", disponível a partir do Android 12, você pode harmonizar a paleta de cores da imagem escolhida com os recursos do telefone. Por exemplo, caso tenha aplicado um plano de fundo com tons amarelados, a cor aparecerá também no painel de configurações do celular, nos controles de volume, nos apps do sistema e em algumas plataformas de terceiros. Assim, essa simples mudança pode trazer uma sensação totalmente nova ao uso do seu aparelho.

Outra maneira de tornar os planos de fundo mais dinâmicos é o uso de imagens animadas. Existem opções padrão definidas pelo sistema, mas também é possível baixar aplicativos de terceiros para transformar qualquer vídeo ou GIF de sua galeria em wallpaper. O Video (.GIF;.MP4) to Wallpaper, disponível gratuitamente na Google Play Store, cumpre bem esse papel e garante uma aparência mais divertida ao seu celular.

Configurações simples do papel de parede garantem uma aparência mais divertida aos celulares Android — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

4. Mudar o tema

O Android possui, de maneira nativa, diferentes opções de temas que alteram automaticamente algumas características do celular, como o papel de parede, formato dos ícones, toques e as cores – os aspectos personalizáveis podem mudar de acordo com cada aparelho. Para isso, toque e pressione sobre a tela inicial e acesse "Personalização" e "Temas". Em seguida, escolha o tema de sua preferência. Caso você esteja à procura de um nível ainda maior de customização, também é possível encontrar diversos aplicativos de temas disponíveis para download na Google Play Store, que prometem alterar toda a apresentação do aparelho de forma gratuita.

Ao trocar o tema do Android, usuários garantem uma nova apresentação para o aparelho — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

5. Usar widgets

Os widgets funcionam como “atalhos” que facilitam o acesso a determinadas funções de um aplicativo. Você pode utilizar um widget do Google Agenda, por exemplo, para verificar todos os seus compromissos do dia na página inicial do smartphone, sem precisar acessar a plataforma. Esses “mini-programas” estão disponíveis para diferentes aplicativos que já vem instalados no Android, como o Chrome e o Google Fotos, mas também existem opções para apps terceiros, dependendo de cada desenvolvedor.

Usar esses ícones pode otimizar o uso do seu celular e ainda garantir um visual novo, visto que eles possuem formatos e aparências distintas. Você pode, ainda, controlar tamanhos, escolher a localização na tela, definir a quantidade de informações a ser exibida e criar combinações. Para conferir a lista de widgets disponíveis no seu aparelho, toque e pressione sobre a tela inicial e acesse a opção "Widgets".

Existem diferentes opções de widgets disponíveis para celulares Android — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

