Aplicativo de emprego: 7 opções para procurar vagas no celular

Aplicativos de emprego podem facilitar o processo de encontrar oportunidades de trabalho e funcionam como um intermédio entre candidatos e recrutadores. As plataformas também permitem acessar vagas abertas e fazer a candidatura rapidamente diretamente pelo celular. Além de vagas, alguns apps para Android e iPhone ( iOS )também compartilham um panorama geral dos salários pagos no mercado de trabalho. Há também opções reúnem avaliações transparentes de funcionários e ex-funcionários sobre empresas, muitas delas altamente reconhecidas. Tais ferramentas podem ajudar candidatos em todas as fases da busca por um novo emprego, desde a inscrição até a negociação no momento do contrato. Na lista a seguir, confira sete opções de aplicativos de emprego para procurar vagas no celular.

Lista reúne sete aplicativos que podem te ajudar na busca por uma nova oportunidade de trabalho; confira a segui — Foto: Divulgação/LinkedIn)

1. Indeed

O Indeed é um aplicativo de empregos disponível para Android e iPhone (iOS). Os usuários podem usá-lo para pesquisar vagas através de palavras-chave, nomes de empresas e diferentes localizações. A maioria das oportunidades exibe uma descrição completa com salário, horário de trabalho, benefícios e outras informações. A candidatura pode ser realizada através do botão “Candidatar-se”, disponível no próprio app. Também é possível receber novos alertas de empregos via e-mail, de forma totalmente gratuita.

A ferramenta ainda permite a importação de currículo em PDF, facilitando o preenchimento de informações como formação, competências e experiências profissionais anteriores. Outro recurso interessante é a seção “Avaliações de empresas”, para conferir a visão de outras pessoas sobre os lugares onde pretendem trabalhar. Além de comentários em texto, há classificações de até cinco estrelas em quesitos como “Trabalho e lazer”, “Remuneração e benefícios” e “Gestão”.

Aplicativo Indeed está disponível para Android e iPhone (iOS) e reúne vagas de emprego e avaliações sobre empresas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS), o app Infojobs possui mais de 197 mil empresas cadastradas. Os usuários podem acessá-las para visualizar vagas disponíveis, avaliações, médias salariais, entre outros dados. Além disso, também é possível buscar cargos específicos usando a barra de pesquisas da plataforma. Basta informar a área profissional e a localização de interesse. A candidatura pode ser feita dentro do próprio aplicativo, após criar uma conta e fazer o carregamento do currículo.

O Infojobs ainda conta com a aba “Salários”, onde é possível visualizar a remuneração de diferentes empresas e cargos. São disponibilizadas informações como “Empresas com as médias salariais mais altas”, “Cargos com as médias salariais mais altas” e “Média salarial em empresas reconhecidas”, recursos interessante para manter-se atualizado sobre o mercado de trabalho e que podem ser úteis na negociação de uma contratação.

Além de encontrar vagas, usuários do Infojobs podem usar o app para ter um panorama sobre salários pagos em diferentes funções — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Com o aplicativo Catho, é possível buscar vagas de emprego em diferentes áreas, filtradas por localidade, relevância, maiores salários ou data de publicação. Através da inteligência artificial, a plataforma ainda ajuda a encontrar as oportunidades mais compatíveis com o seu perfil. Candidaturas podem ser realizadas através da própria plataforma desde que o usuário já possua uma conta no app disponível para Android e iPhone (iOS) ou no site (https://www.catho.com.br/). Vale destacar, contudo, que existem versões por assinatura que prometem otimizar ainda mais a busca por uma oportunidade no mercado. Entre as ferramentas exclusivas para assinantes está o acesso prioritário às vagas, o envio automático do currículo em oportunidades compatíveis e o destaque em processos seletivos.

Inteligência artificial do aplicativo Catho ajuda os usuários a encontrarem vagas compatíveis com seus perfis — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Totalmente gratuito, o Vagas.com está disponível para Android e tem um funcionamento semelhante ao de outros aplicativos de emprego. A pltaforma permite buscar vagas em diferentes lugares do país e ativar um alerta sobre oportunidades compatíveis com seu perfil. Além disso, o app tem diferenciais interessantes, como a “Dica do dia”, que funciona como um blog de conteúdos que podem impulsionar seu crescimento profissional, e o "Chat Vagas", onde as empresas interessadas em seu currículo poderão contatar você de forma simples e prática.

No Vagas.com, usuários podem encontrar oportunidades de trabalho e conferir dicas diárias para impulsionar seu crescimento profissional — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

O Linkedin é uma rede social para profissionais que conta com diversos recursos para conectar trabalhadores e empresas. A plataforma pode ser usada como um “currículo online”, com informações sobre a formação e as experiências profissionais dos usuários. Além disso, é possível fazer publicações com diferentes objetivos, como relatar conquistas na carreira, dar dicas sobre o seu nicho profissional, debater sobre o mercado de trabalho, entre outros temas que podem chamar a atenção de recrutadores.

Na seção “Vagas”, os usuários ainda têm acesso a oportunidades de trabalho compatíveis com seus perfis e podem fazer a candidatura através da plataforma. Vale destacar que a rede social conta com versões pagas que aumentam as ferramentas para conseguir um emprego, como cursos exclusivos, visualização de visitas ao perfil, estatísticas sobre empresas e conexão com qualquer pessoa da plataforma. O aplicativo está disponível gratuitamente na App Store e na Google Play Store.

Linkedin é a rede social para profissionais mais popular do mundo; usuários podem encontrar vagas e conferir publicações sobre diferentes temas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

O Glassdoor, disponível para Android e iPhone (iOS) é uma excelente maneira de manter-se por dentro do mercado de trabalho. Logo na página inicial do app, os usuários podem usar a barra de pesquisas para buscar vagas, empresas ou até mesmo salários. Ele também apresentada as empresas com melhores classificações para trabalhar de acordo com sua localização – a candidatura pode ser feira por ali mesmo, como em outras plataformas. O Glassdoor ainda permite que os usuários façam diversos tipos de contribuições, como a postagem de avaliações, salários, fotos e feedbacks sobre entrevistas, formando um grande acervo sobre as empresas do país. Desse modo, antes de realizar uma candidatura ou seguir para uma entrevista, vale a pena checar no app como foi a experiência de outras pessoas no lugar e saber mais sobre aquele ambiente de trabalho.

No Glassdoor, é possível encontrar vagas abertas, além de visualizar avaliações de funcionários e ex-funcionários sobre diferentes empresas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Desenvolvido pela Dataprev, o SINE Fácil é um app que disponibiliza as funções do Portal Emprega Brasil, programa do Ministério do Trabalho (MTE). A plataforma pode ser instalada em celulares Android e iPhone (iOS) e permite que os usuários façam um cadastro para encontrar vagas de emprego compatíveis com seus objetivos profissionais, além de montar agendas de entrevistas, acompanhar processos seletivos, entre outros recursos. O login pode ser com os seus dados gov.br ou via QR Code, disponibilizado em postos de atendimento (para encontrar o mais próximo de você, basta ligar para 158).

O SINE Fácil facilita a busca por vagas de emprego, além de permitir o agendamento de entrevistas e o acompanhamento de processos seletivos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Com informações de Catho

