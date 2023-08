Aplicativo para falar com estrangeiros: confira 6 opções

Dominar um novo idioma e fazer amizades internacionais nunca foi tão fácil, graças a ferramentas como o HelloTalk , Tandem e Unbordered. Os aplicativos para falar com estrangeiros oferecem uma série de funcionalidades que permitem praticar línguas com falantes nativos e conectar-se com pessoas de diferentes partes do mundo. Se você busca uma maneira divertida e eficiente de desenvolver suas habilidades com um idioma e ao mesmo tempo construir conexões significativas ao redor do mundo, confira a lista de apps preparada pelo TechTudo a seguir.

Apps para aprender idiomas — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

1. Hello Talk

O HelloTalk é um app de idiomas que conecta usuários e falantes nativos para praticar inglês, japonês, coreano, espanhol, francês, mandarim, alemão, italiano, russo, árabe e mais de 150 línguas. O app tem versão gratuita e VIP que custa R$ 16,24 ao mês e está disponível para Android e iOS. A ferramenta oferece tradução e legendas instantâneas e uma comunidade com 40 milhões de membros de mais de 150 países. A plataforma também permite a publicações de "Momentos" para compartilhar sobre idioma, cultura ou viagens e conectar-se com falantes nativos.

O HelloTalk Live oferece ainda transmissões ao vivo gratuitas com professores especialistas, para aprender sobre idiomas e culturas, e Voicerooms (eventos de áudio interativos para praticar idiomas com outros membros da comunidade do HelloTalk).

Hello Talk oferece traduções e legendas para conversar com falates nativos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

2. Tandem

O Tamdem é um app para Android e iPhone com versão gratuita limitada e Pro que custa R$ 69,90 ao ano. A plataforma facilita o aprendizado de idiomas por meio de conversas e oferece recursos flexíveis de texto, chamada de áudio e vídeo. É possível conectar-se com pessoas que falam mais de 300 línguas, incluindo espanhol, inglês, japonês, coreano, alemão, italiano, russo e chinês. O Tandem ajuda a turbinar o vocabulário com ferramentas de tradução e melhora a pronúncia com chamadas de vídeo e áudios. A compreensão da gramática também é facilitada com recursos de correção de mensagens e comentários.

App Tandem facilita o aprendizado de mais de 300 línguas — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

3. UNBORDERED

Com o UNBORDERED o usuário de Android e iOS conhece estrangeiros e encontra parceiros de troca de idiomas. Entre as principais funcionalidades do app, destacam-se as traduções instantâneas, envio e recebimento de mensagens de áudio, compartilhamento dos pensamentos no blog público e as salas de chat públicas para conhecer pessoas de todo o mundo. A plataforma também oferece a possibilidade de pesquisar e encontrar amigos internacionais por idade, sexo e país. Você pode desfrutar do UNBORDERED de forma gratuita com algumas limitações ou contratar a versão paga, livre de anúncios, por R$ 25,99 ao mês.

Conheça estrangeiros para praticar idiomas no app UNBORDERED — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

4. Lingbe

O Lingbe é uma comunidade colaborativa de troca de linguagem para melhorar a pronúncia e fazer amigos na qual os usuários recebem feedback dos locutores nativos para acompanhar o progresso. Disponível para praticar várias línguas, como inglês, francês, italiano e português, o app oferece 15 minutos de treinos gratuitos ao fazer o download. Para desfrutar da versão ilimitada sem anúncios, é preciso pagar o valor mensal de R$ 46,99.

Pratique um novo idioma e ajude outros idiomas no app Lingbe — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O aplicativo Lingbe permite praticar línguas com nativos e pessoas que estão aprendendo. Pressionando o botão de chamada, você pode encontrar alguém para praticar o idioma selecionado via telefone ou bate-papo. Ao ajudar outros estudantes e melhorar a sua fluência, você conquista créditos para praticar idiomas gratuitamente e desbloquear recompensas.

O HiNative é uma comunidade global de perguntas e respostas para estudantes de idiomas. Ele permite fazer perguntas e obter respostas de falantes nativos de mais de 170 países, com 120 opções de idiomas para escolher. Você pode usar a plataforma gratuitamente por 30 dias, e após esse período contratar a versão Premium por R$ 35,42 ao mês.

Faça perguntas em outros idiomas e seja respondido por falantes nativos de mais de 170 países no app HiNative — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Os recursos da plataforma incluem uploads de áudio para verificar pronúncia, perguntas pré-estabelecidas para facilitar a interação, fotos para melhor compreensão e sugestões para obter dicas sobre viagens e costumes locais. O HiNative Premium apresenta recursos adicionais, como ouvir reproduções de voz, marcadores para salvar perguntas e respostas favoritas, tickets premium para destacar perguntas e receber mais respostas, pesquisa avançada e notificações personalizadas.

6. Hilokal

O Hilokal é um aplicativo para Android e iOS gratuito ideal para o intercâmbio e aprendizagem de idiomas com salas de bate-papo. Ele permite encontrar tutores ou fazer novos amigos com recursos gratuitos e opção Premium por R$ 14,99 ao mês. O app oferece aprendizado de idiomas como coreano, inglês, chinês, japonês, espanhol, francês, alemão, tagalo, indonésio, malaio e hindi. Além de oferecer salas de bate-papo com áudio, a plataforma disponibiliza aulas gratuitas com tutores de coreano e inglês, além de correções de voz para melhorar a pronúncia. O Hilokal também possui legendas para facilitar a compreensão durante as conversas com falantes nativos.

O app Hilokal tem várias opções gratuitas para quem está aprendendo idiomas — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

