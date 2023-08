Aplicativo para fazer currículo no celular: conheça 9 opções grátis

A dúvida "como fazer currículo pelo celular" é frequente, mas muitos aplicativos disponíveis para Android e iPhone ( iOS ) oferecem modelos variados do documento. Assim, o usuário só precisa adicionar as informações profissionais e o CV fica pronto de maneira prática e até mesmo em PDF. Os apps são grátis e a lista abaixo reúne nove opções.

O Canva e o Go2Job apresentam uma galeria com modelos. Os formatos prontos do Microsoft Word também estão em uma seção de templates com designs diversos, que vão desde cartas de apresentação até cartões de visita. Já o gerador de currículo Curriculum Vitae facilita a tarefa importando dados das redes sociais. Enquanto isso, o Google Docs faz o preenchimento sincronizado com a nuvem, para não perder os dados. Veja detalhes e descubra qual é o melhor para você.

App para fazer currículos: lista traz 5 opções — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Compensa cadastrar o currículo no Catho? Opine no Fórum do TechTudo

A lista do TechTudo abaixo traz nove opções de apps para fazer currículo no celular. Veja a seleção completa no índice:

1. Word

O Word é uma ótima opção para aqueles que desejam um currículo prático e rápido. Apesar de ser um editor de texto e não especificamente um aplicativo para fazer currículos, ele disponibiliza vários modelos simples, como a opção de CV em negrito ou normal. O modelo de currículo para preencher já vem pronto de forma genérica, basta o usuário inserir as informações de acordo com experiências profissionais e acadêmicas, além dos próprios objetivos.

O aplicativo também dispõe de cartas de apresentação, panfletos e carta comercial. É possível enviar o CV finalizado nos formatos PDF ou docx por WhatsApp, Facebook Messenger, e-mail ou salvar no próprio celular. As opções oferecidas no app para celular também estão disponíveis no programa para computador.

Como fazer um currículo? Além de editor de texto, o software também disponibiliza modelos de CV — Foto: Reprodução/Julia Marques

O Curriculum Vitae é um aplicativo para fazer currículo no celular de forma prática. O software traz currículos prontos para editar de acordo com os dados do usuário e, ao finalizar, enviá-los para os recrutadores. É possível incorporar os dados do Facebook no currículo, como data de nascimento, local de residência, experiências e foto de perfil. O software também permite criar uma carta de apresentação.

Aplicativo permite puxar dados do Facebook para fazer o próprio currículo online — Foto: Reprodução/Julia Marques

3. Go2Job – Currículo Fácil

O Go2Job é um app para fazer currículo grátis disponível no Android e iPhone (iOS). O programa requer os dados pessoais e profissionais do usuário, que deve escolher e preencher um dos modelos prontos disponíveis. O app oferece seis tipos de templates gratuitos, com direito a foto e definição do tamanho da margem, da cor e dos elementos gráficos. Para acessar mais opções é preciso assinar a versão paga da plataforma.

Bastante intuitivo, após a criação do CV é possível salvar, imprimir, exportar via iCloud ou AirDrop, além de enviar o currículo por e-mail. O aplicativo também permite criar e editar uma carta de apresentação.

Go2Job é um dos aplicativos mais completos para criar currículos — Foto: Reprodução/Julia Marques

O Google Docs é uma ferramenta online que oferece currículos prontos para quem não possui noção de diagramação e quer fazer um CV de forma fácil. Com versões simples e autoexplicativas, basta selecionar um dos modelos da galeria para editar as informações profissionais.

Enquanto o usuário edita, o Google Docs salva as informações na nuvem para que a última alteração não seja perdida. Por fim, a plataforma permite salvar o documento em diversos formatos e oferece opção de compartilhamento via WhatsApp e e-mail, além de poder adicionar pessoas para visualizar e editar o arquivo.

App oferece versões simples e rápidas de currículos — Foto: Reprodução/Julia Marques

O Canva é uma ferramenta de design gráfico simplificada que ajuda aqueles com dificuldade em edição de artes. Com modelos atuais, únicos e simples, o app é ideal para quem quer surpreender com o currículo. O editor de imagens permite colocar foto, escolher cores e ainda fazer um CV que fique com a cara do usuário. Além de currículos, também é possível fazer folhetos, cartazes, quadros, cartões etc.

App permite colocar foto no currículo — Foto: Reprodução/Julia Marques

6. Pages

O aplicativo Pages permite criar currículos usando o iPhone ou iPad (iOS). Com download gratuito na App Store, a ferramenta oferece diversos modelos de currículo simples, para que o usuário possa inserir suas informações profissionais. O app também permite compartilhar o arquivo nas redes sociais ou salvar no armazenamento interno do dispositivo.

Edição de um modelo de currículo no app Pages do iOS — Foto: Reprodução/Marvin Costa

O LinkedIn é uma rede social onde os usuários compartilham sobre a vida profissional, os negócios e também buscam ou oferecem vagas de empregos. As pessoas entram na plataforma para se conectar e interagir no mundo corporativo. Além disso, a ferramenta também oferece a opção de criar um currículo de forma automática, usando as informações oferecidas ao se cadastrar. Se o seu perfil na rede social é completo, com informações profissionais atualizadas, é possível baixá-lo em .pdf em um formato pronto de currículo.

Com o LinkedIn é possível montar um currículo de forma rápida — Foto: Divulgação/LinkedIn

8. Meu Currículo: Rápido e Fácil

Os donos de celulares Android podem optar pelo app Meu Currículo: Rápido e Fácil. O aplicativo é dedicado exclusivamente para montar o documento e exportar em formato PDF. Após o usuário preencher as informações de acordo com a preferência ou necessidade, a plataforma mostra os modelos de currículos personalizáveis disponíveis.

Além dos designs prontos, o app faz uma espécie de "questionário" para o usuário. A ferramenta traz perguntas sobre a configuração do arquivo, como a experiência profissional e o uso de foto.

Por último, outra plataforma para usuários de iPhone (iOS) é o app Currículo. A ferramenta oferece diversos designs e a criação do CV é feita a partir do preenchimento dos campos mostrados no aplicativo. O recurso de assistente de personalização é um diferencial, pois auxilia na organização das seções do documento. Assim, permite preencher os dados de forma mais rápida, dando destaque para as habilidades e experiências relevantes.

10. Como fazer currículo em PDF?

Word em PDF online e rápido: opção “Baixar PDF” permite salvar o novo arquivo convertido — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Todos os aplicativos mostrados na lista oferecem a opção de exportar o arquivo em PDF, facilitando o envio do documento para as vagas de emprego. No entanto, se você já possuir um currículo que esteja em outro formato, como por exemplo o docx., é possível utilizar apps que fazem a conversão. Na Google Play Store ou na App Store, basta buscar por "PDF Converter" que a loja de apps vai mostrar diversas opções. Alguns sites também fazem a modificação do formato gratuitamente.

Veja também: como colocar Linkedin no currículo para conseguir emprego

Como colocar Linkedin no currículo para conseguir emprego