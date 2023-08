Aplicativo para fazer vídeo no celular Android ou iPhone: veja 10 opções

Aplicativos para fazer vídeos com fotos, músicas, filtros e até efeitos de transição têm sido muito buscados pelos usuários, principalmente com o sucesso do Reels, do Instagram , e dos conteúdos virais do TikTok . Apesar das redes sociais oferecerem editores próprios para montar as mídias de forma grátis, muitos apps também gratuitos estão disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ). As plataformas se destacam por oferecer mais opções de edição ou até uso simplificado.

FilmoraGo, Adobe Premiere Clip, InShot, Adobe Premiere Rush CC e CapCut são alguns nomes de destaque neste quesito. Os programas oferecem modelos prontos, interface intuitiva e ferramentas pensadas para que os vídeos sejam postados diretamente nas redes sociais.

Apps de vídeos oferecem ferramentas de edição e são gratuitos — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Quais os melhores programas de edição de vídeo? Opine no Fórum do TechTudo

Na lista abaixo, o TechTudo traz dez aplicativos para você fazer vídeos no celular Android e iPhone. Confira os programas que serão abordados.

Adobe Premiere Rush CC InShot CapCut FilmoraGo Canva iMovie Filmr Adobe Premiere Clip Quik Magisto

1. Adobe Premiere Rush CC

O Adobe Premiere Rush CC é um aplicativo de vídeos para Android, iPhone (iOS) e PC. A proposta do programa é deixar o vídeo com aparência profissional, mas com um uso voltado para amadores. Ele se inspira no famoso editor Adobe Premiere Pro, mas oferece ferramentas simples de serem usadas, como templates prontos, áudios livres de direito autoral e outros recursos para incrementar a produção. O app também é uma opção interessante para os usuários que querem editar vídeos e postar no YouTube e no Instagram.

O Premiere Rush traz quatro canais de imagem e três de vídeo, permite personalizar cores, tipo e tamanho da fonte e outras configurações, além da possibilidade de aprimorar o som. É integrado com redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat e Vimeo, permitindo exportar o conteúdo de maneiras diferentes. O programa é gratuito, mas algumas ferramentas são pagas e a assinatura custa US$ 9,90 por mês (R$ 49,10 em conversão direta).

O Premiere Rush é voltado para produtores de conteúdo amadores — Foto: Divulgação/Adobe

2. InShot

O InShot é um app gratuito que permite fazer vídeo com diferentes tipos de mídias e está disponível para Android e iPhone. O programa tem uma interface simples e intuitiva, aceitando montar projetos com vídeos, áudios, imagens e efeitos populares. O aplicativo identifica a faixa de áudio do vídeo e permite fazer edições, como mexer no volume e incluir um efeito de voz, ou acrescentar uma trilha sonora com músicas presentes na biblioteca do celular.

O editor ainda oferece redimensionamento para diferentes formatos, como vídeos horizontais e verticais, e tamanhos para diferentes redes sociais. Além disso, é possível aplicar efeitos de zoom e modificar fundos. Também é permitido adicionar figurinhas, filtros, animações para a transição e mais. Ao finalizar o vídeo, o usuário pode baixar ou compartilhar em redes sociais e mensageiros. O app é famoso por permitir editar os "chalenges" do Instagram e TikTok.

InShot promete se destacar por ser intuitivo — Foto: Reprodução/TechTudo

3. CapCut

O CapCut está disponível para download grátis no PC, Android e iPhone (iOS), além de contar com uma versão online, que dispensa a necessidade de baixar para usar. A plataforma é desenvolvida pela mesma empresa dona do TikTok e permite fazer filmes com efeitos de transição, filtros, textos, faixas de música e outros elementos para usuários mais criativos.

O tutorial do TechTudo mostra o passo a passo de como usar o CapCut para editar vídeos no celular. Além disso, o app é muito utilizado para colocar legendas para o TikTok. O clipe final pode ser salvo no smartphone ou compartilhado nas redes sociais sem marca d'água, como Instagram, WhatsApp, Facebook e TikTok.

Capcut é da mesma empresa do TikTok — Foto: Marcela Franco/TechTudo

4. FilmoraGo

O FilmoraGo também está disponível para Android e iPhone, e promete uma interface moderna e intuitiva, com diversas ferramentas de edição para fotos e vídeos. Disponível em versão gratuita ou paga, ele permite importar mídias direto da galeria do celular. A edição de vídeos inclui efeitos visuais com filtros e sobreposições, ferramentas de ajuste de contraste, brilho e saturação e até recurso de texto.

Aprender a usar o app é simples e depende de poucos passos: primeiro, clique em “Novo projeto” na tela inicial. Depois, basta escolher os vídeos que deseja unir, observando que os números que aparecem nos vídeos dizem respeito a ordem que vão aparecer na junção. Depois, no canto inferior da tela, clique em próximo e aguarde a importação. Por fim, basta editar o vídeo como desejar e clicar em “Exportar” para salvar no seu dispositivo.

O app FilmoraGo conta com várias opções para a edição de vídeos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

5. Canva

O Canva é um app muito conhecido para criar templates, convites, cartões e artes em formato "fixo". No entanto, o aplicativo também possui uma plataforma de edição de vídeo, que é adaptada para vários formatos usados em redes sociais, como o TikTok.

Os templates de clipes contam com efeitos, figuras e textos estilizados, que podem ser alterados pelo usuário. O recurso deve ajudar empresas e usuários comuns que usam a plataforma para se comunicar visualmente com seus seguidores. O programa oferece um botão de compartilhamento direto para redes sociais. O Canva tem download gratuito para Android e iPhone (iOS).

Canva possui ferramenta de edição de vídeo intuitiva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

6. iMovie

O iMovie é um programa de edição de vídeo gratuito da Apple, que pode ser usado no iPhone ou em computadores e notebooks Mac. A ferramenta conta com recursos que prometem ajudar a criar projetos de qualidade mesmo sem conhecimento técnico de edição. O programa traz temas para aberturas, legendas, descrições e efeitos diversos que podem ser aplicados sobre as cenas.

A interface apresenta a tradicional linha do tempo para adicionar ou remover clipes de vídeo e faixas de áudio. Os vídeos criados no iMovie podem ser importados para o celular em tamanhos variados e também compartilhados diretamente em mensageiros e redes sociais.

iMovie tem muitos recursos de edição — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

7. Filmr

Eleito pela Apple como um dos melhores apps de 2019, o Filmr é um aplicativo brasileiro também disponível no Android. A proposta da plataforma é oferecer uma interface simples e recursos de edição intuitivos, para que criadores de conteúdo possam trabalhar pelo celular com um fluxo mais dinâmico. O aplicativo oferece recursos como transições, filtros e efeitos para alterar o aspecto das cenas.

Como diferencial, o Filmr traz a opção nativa para gravar vídeos com a inserção de elementos de realidade aumentada, intitulados de Filmr Toys. O aplicativo permite compartilhar a mídia direto nas redes sociais, entre elas Instagram e Facebook. Além disso, os arquivos podem ser postados diretamente no YouTube.

Aprenda a usar o app Filmr para editar vídeos no Android — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

8. Adobe Premiere Clip

O Premiere Clip se diferencia do já citado Premiere Rush por oferecer uma interface bastante simplificada, com menos cara de "profissional" e mais facilidade no uso. Ainda assim, é uma ferramenta que conta com toda a experiência da Adobe está disponível no iPhone e Android. O programa possui recursos automatizados, como criar um conteúdo baseado na música e no ritmo escolhidos pelo usuário. Sempre com espaço para fazer modificações que o usuário desejar.

O aplicativo permite registrar fotos e vídeos direto da câmera ou escolher os itens já salvos na galeria do smartphone. Gratuito, oferece 2 GB de armazenamento na nuvem sem nenhum custo adicional através de uma conta Adobe Creative Cloud.

Editor de vídeos Premiere Clip, da Adobe, chega ao Android — Foto: Divulgação/Adobe

9. Quik

Quik é o aplicativo da GoPro para celulares Android e iPhone (iOS). O app une as propostas de edição de imagem, organização de conteúdo em uma galeria privada e controle remoto das câmeras da marca. A proposta principal é servir como uma "rede social particular", onde o usuário reúne e organiza seus registros favoritos em uma espécie de feed privado. Além disso, o Quik conta com ferramentas de edição manual ou mesmo automatizadas para criar vídeos de lembranças, por exemplo.

Quik é um app próprio da GoPro — Foto: TechTudo

10. Magisto

O Magisto é um editor de vídeos gratuito para Android e iOS que oferece opções de adicionar música e efeitos especiais, textos e mais ferramentas, para uma grande personalização dos vídeos. Após terminar a edição, o usuário ainda pode compartilhar o vídeo direto para as redes sociais, como o Twitter ou Facebook. Também é possível fazer upload no YouTube ou enviar por e-mail.

Magisto permite criar vídeos com edições personalizadas e divertidas — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Veja também: Como deixar o Instagram privado? Guia completo para celular e PC