Aplicativo para personal trainer: 5 opções que ajudam profissionais

Os aplicativos para personal trainer são aliados para o sucesso desses profissionais, pois oferecem ferramentas valiosas para otimizar o trabalho e aprimorar o acompanhamento dos clientes. As melhores opções para Android e iPhone ( iOS ) possibilitam que o treinador monte uma lista de exercícios a partir de uma vasta biblioteca de opções e realize desafios para estimular o engajamento dos alunos. As plataformas também permitem avaliações personalizadas para análise de progresso, registro do histórico de treinos, organização de aulas e acompanhamento financeiro. A seguir, conheça cinco opções de aplicativos para personal trainer, com detalhes sobre preços, funcionalidades e benefícios.

Apps disponíveis para Android e iOS podem facilitar a vida dos personal trainers — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

1. Tecnofit

O Tecnofit é um app gratuito presente na loja de aplicativos Android e iPhone (iOS) indicado para personal trainers de diversas modalidades, como musculação, crossfit, funcional, calistenia, corrida, natação, lutas, yoga e outros. Ele foi criado para auxiliar profissionais que atendem online, prescrevendo treinos e mantendo os alunos motivados.

Personal trainers podem aprimorar seus atendimentos com a ajuda do Tecnofit — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O app permite cadastrar alunos com anamnese, criar exercícios personalizados e ainda oferece modelos prontos de treinos para ganhar tempo no dia a dia. A plataforma também tem banco de dados com mais de 250 vídeos de instrução para os exercícios e a possibilidade de fazer upload dos conteúdos. Além disso, o profissional pode acompanhar a conclusão dos treinos em tempo real, receber feedbacks de cada treino realizado e relatórios de alunos ativos e inativos.

2. Trainer Fu

O Trainer Fu ajuda Personal Trainers em todo o mundo a manter contato com seus clientes. Na versão gratuita, permite adicionar até 2 clientes. Já na premium, o total é de 20 alunos, com preço de assinatura mensal de US$ 29,99 (cerca de R$ 141,56 na cotação atual). Disponível para Android e iPhone, a plataforma permite criar planos de exercícios de forma rápida e eficiente. O personal pode reutilizar modelos de exercícios e acessar a biblioteca de vídeo com mais de 1500 exercícios. O acompanhamento em tempo real do progresso dos clientes é apresentando em um único painel.

Tenha acesso a 1500 exercícios que vão facilitar a rotina de treinos dos seus alunos com o Trainer Fu — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Ao contratar este serviço, o treinador receberá um registro detalhado dos treinos atribuídos em um diário de condicionamento físico, podendo interagir de forma direta com os clientes no feed de notícias. Além disso, existe a possibilidade de oferecer treinamento em grupo e a integração com serviços populares de registro de refeições, para obter insights sobre os hábitos alimentares dos alunos.

3. Avaliação Física PRO

O FitPro é um aplicativo voltado para profissionais habilitados que desejam realizar avaliações físicas, é ideal para consultorias online e acompanhamento da evolução dos clientes. A ferramenta está disponível para celulares Android e iOS na versão gratuita que permite cadastrar 1 aluno e na versão paga com mensalidade de R$ 11,90 e acesso para 50 alunos.

O app Avaliação Física Pro é voltado para profissionais que desejam monitorar seus alunos com facilidade — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Com uma interface simples e intuitiva, o app oferece ferramentas para realizar avaliações físicas detalhadas com campos personalizáveis. Além disso, é possível acessar a prescrição de treinos, incluindo opções para iniciantes e avançados, biblioteca de exercícios com vídeos explicativos e acompanhamento da evolução dos alunos ao longo do tempo, com histórico de treinos e resultados das avaliações físicas.

4. Virtualgym Coach

O Virtuagym é um aplicativo de coaching para personal trainers livre para uso com os três primeiros clientes. Treinadores com celulares Android e iPhone podem acessar exercícios e acompanhar o progresso dos alunos, gerenciando tudo pelo celular.

Tenha acesso a uma base com 5000 mil exercícios para criar treinos personalizados como Virtualgym Coach — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Quanto às suas principais funcionalidades, o app permite criar e atribuir treinamentos personalizados para os clientes, incluindo visualização e edição de informações. A plataforma tem uma base de dados com mais de 5 mil exercícios e garante o acompanhamento do progresso com mais de 250 valores diferentes e desafios competitivos.

5. Nexur Trainer

Aplicativo exclusivo para clientes Nexur, o Nexur Trainer permite que os personais gerenciarem seus alunos de forma completa pelo valor de R$ 149,90 por mês. Entre os recursos disponíveis no Nexur Trainer, há montagem de treinos com mais de 500 exercícios, possibilidade de inclusão de novos exercícios com gifs e vídeos, desafios para os alunos, aplicação de avaliações personalizadas e histórico de treinos.

Com o Nexur Trainer o Personal pode emitir gráficos para acompanhar a evolução dos alunos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Além disso, o treinador que usar a plataforma poderá organizar aulas, emitir gráficos para acompanhamento de progresso, fazer o gerenciamento financeiro, acionar os alunos pelo chat, promover um ranking de competição e receber notificações sobre treinos realizados, aniversários, entre outros.

