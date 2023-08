Aplicativo The Town: veja como usar o app do festival no celular

O aplicativo do festival The Town está disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ) e pode ajudar fãs que irão assistir aos shows do evento. A ferramenta permite acessar a programação completa, comprar uma cerveja gelada com antecedência, programar a agenda para ver cada um dos espetáculos musicais e até reservar brinquedos. São informações que podem fazer diferença na organização para curtir todas as atrações que estão disponíveis no Autódromo de Interlagos a partir do dia 2 de setembro. A seguir, confira como o app funciona e como fazer o download no celular.

Aplicativo do festival The Town tem funções que podem ajudar público do festival; confira — Foto: Divulgação/The Town

O que é The Town?

Criado pelos mesmos organizadores do Rock in Rio, o The Town é um festival que será realizado em São Paulo a partir do dia 2 de setembro. Durante 5 dias, os participantes poderão curtir shows de grandes artistas como Maroon 5, Post Malone, Foo Fighters e Bruno Mars. Serão mais de 235 horas de música, arte e cultura, divididas em oito espaços, cada um com 5 palcos. A decoração dos palcos será inspirada em ícones da arquitetura de São Paulo, e os fãs vão poder curtir uma enorme variedade de estilos musicais, desde jazz até hip-hop e do pop ao rock.

Para que serve o app do The Town?

O aplicativo The Town oferece funcionalidades que prometem tornar a experiência do festival ainda mais enriquecedora e conveniente. Por meio da plataforma, os usuários têm acesso exclusivo e atualizado à programação do evento, podendo elaborar um roteiro personalizado de acordo com os dias, horários e palcos de interesse. Além disso, o app disponibiliza um mapa interativo da Cidade da Música, facilitando a navegação pelo local.

App The Town oferece muitas opções para os fãs do festival — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Entre as futuras possibilidades, destacam-se o agendamento e monitoramento de brinquedos, a exploração das experiências das marcas, informações sobre alimentação e auxílio para pessoas com deficiência. Outra opção interessante oferecida pelo app The Town é a chance de garantir antecipadamente chopes Heineken gelados, assegurando uma experiência despreocupada. No dia do evento, a retirada é efetuada nas filas expressas dos bares, com a opção de estorno ou doação do valor não consumido.

Posso comprar ingressos no app do The Town?

Infelizmente não! A compra de ingressos é feita através do site Ticketmaster e validada através do aplicativo Quentro. De acordo com a organização, o Quentro é a melhor opção para a compra das entradas, já que oferece uma plataforma altamente segura que resguarda seu ingresso contra falsificações e duplicações indesejadas.

Como baixar o app do The Town?

Para baixar o app do The Town no Android, o usuário deve acessar a Google Play Store e pesquisar por The Town na barra superior. Depois, basta clicar em “Instalar” e aguardar alguns segundos. Em seguida, clique em “Abrir” e selecionar o botão “entrar” para realizar o cadastro e começar a usar as funções disponíveis.

Passo a passo para baixar o The Town no Android — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Os usuários do iPhone (iOS) devem ir até a loja de aplicativos App Store e pesquisar por The Town na barra de busca. Logo após, devem clicar no botão “Obter” ao lado do ícone do app e digitar a sua senha do iCloud. Por fim, basta abrir o aplicativo e fazer o seu cadastro!

