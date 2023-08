App para redimensionar imagens sem perder qualidade: conheça 4 opções

Os aplicativos para redimensionar fotos estão presentes nas lojas digitais tanto do Android quanto do iPhone ( iOS ). O recurso altera o formato da foto, sendo útil para encaixar em publicações como stories e feeds do Instagram , além de reduzir a extensão do arquivo, fazendo com que ocupe menos memória. O procedimento mantém a qualidade original da imagem e pode ser realizado por meio de apps como o Size — Photo Resize, que pode ser baixado na App Store e Google Play Store , ou mesmo com o Fotos, ferramenta nativa do iOS. A seguir, confira a lista feita pelo TechTudo com quatro opções para você redimensionar fotos.

Aplicativos podem redimensionar fotos para publicações em redes sociais, ou mesmo para encaixá-las em molduras — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

1. Image Size — Photo Resizer

O aplicativo Size - Photo Resizer, que está disponível de forma gratuita para celulares Android e iPhone, é útil para quem precisa fazer edições de redimensionamento em imagens. O app tem um layout simplificado e permite que usuários selecionem os tamanhos iniciais e finais do arquivo, assim como o modelo do aparelho utilizado para fazer o ajuste. Além disso, também é possível escolher o formato da imagem após ser redimensionada, usando pixels, milímetros, centímetros ou polegadas como parâmetro.

As fotos podem ser compartilhadas diretamente pela aplicação, salvas ou enviadas por email. Para fazer o procedimento de redimensionamento, é necessário abrir o app e selecionar uma imagem da galeria, ou pressionar o ícone de câmera disponível para fazer um registro e começar a edição. Depois, basta escolher o tamanho da largura e altura da foto e finalizar com o salvamento ou compartilhamento do arquivo. Durante a ação, também é possível fazer pequenas edições na foto, como aplicar filtros, aumentar o foco em partes específicas, adicionar textos e inserir emojis nela.

Aplicativo Size - Photo Resizer tem opções de formato para redimensionar fotos baseados no modelo de celular do usuário — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. InstaSize AI Editor de Fotos

Já o InstaSize AI Editor de Fotos, disponível para dispositivos Android e iPhone, tem funções de edição de foto e vídeos variadas. O app se diferencia por ser especializado em ajustes de fotos para redes sociais, como o Instagram, TikTok, Facebook e Pinterest. Com ele os usuários podem facilmente editar as cores das imagens, fazer colagens, inserir textos, além de criar bordas customizadas. O aplicativo tem uma versão premium, que disponibiliza o acesso a mais filtros, ferramentas de edição avançadas e remoção de publicidade no valor mensal de R$ 4,99.

Para utilizar a ferramenta, é preciso adicionar uma foto da galeria com um clique na opção “Edit Photo or Video” e escolher o formato desejado na aba “Fill”. Após isso, basta clicar em “Next” e, na aba seguinte, em “Save”, após fazer os demais ajustes de interesse.

Aplicativo InstaSize AI Editor de Fotos redimensiona imagens para serem publicadas em diferentes redes sociais — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Photo & Picture Resizer

Internautas que precisam fazer o redimensionamento de fotos também podem utilizar o Photo & Picture Resizer, disponível exclusivamente para dispositivos Android. O app se diferencia por permitir o redimensionamento de várias fotos de uma só vez. Outros ajustes, como compressão, cortes, giro e rotação também estão disponíveis na aplicação. A versão premium inclui remoção de publicidade, mais ajustes e escolha de diferentes pastas de salvamento no celular por de R$ 16,99/mês, R$ 4,99/semana ou uma compra única de R$ 29,90.

Para realizar o redimensionamento, abra o aplicativo, escolha a foto para a edição no campo “Selecionar foto”, ou faça uma captura dentro do app em “Tirar foto”. Em seguida, clique em “Redimensionar” para definir as novas dimensões da imagem. Por fim, basta pressionar o ícone de compartilhar, localizado no canto superior direito da tela, e fazer o envio por meio de e-mail ou redes sociais, como o WhatsApp.

Aplicativo Photo & Picture Resizer possui diversos formatos padronizados para o redimensionamento de imagens — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Fotos

O Fotos, aplicativo nativo do iPhone, também auxilia na hora de redimensionar as imagens para que não percam a qualidade. A aplicação também permite outros ajustes de forma rápida, como alterações no nível de brilho, contraste, remoção de sombras e aplicação de filtros.

A mudança no tamanho pode ser feita rapidamente após a escolha da foto desejada. Para isso, clique na opção “Editar”, presente na parte superior direita da tela, e pressione o campo “Endireitar”. Agora, clique na opção de escolha de formato da imagem, localizado também na parte superior direita do iPhone e deslize a tela até encontrar o tamanho adequado para a imagem. Por fim, clique na opção “OK” e finalize o procedimento salvando a imagem automaticamente na galeria do celular.

Aplicativo Fotos no iPhone permite redimensionar imagens com poucos passos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

