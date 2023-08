Apple Watch não liga? Veja causas e possíveis soluções

Um Apple Watch que não liga pode ter perdido completamente sua utilidade, uma vez que o relógio precisa estar ativado para conseguir monitorar a saúde do usuário e até mostrar as horas. Nos casos em que o smartwatch da Apple não mostra nenhuma informação no visor, mesmo com diversas tentativas de apertar o botão de Liga/Desliga, há algumas soluções que podem ser colocadas em prática antes de correr com o aparelho para uma assistência técnica. Algumas delas são bastante simples, como deixar o Apple Watch carregando por um tempo e forçar a reinicialização do dispositivo.

Outras dicas menos conhecidas envolvem desativar o Modo Pouca Energia e a Cortina de Tela. Nas linhas a seguir, o TechTudo reúne algumas causas que podem influenciar no funcionamento do Apple Watch, assim como dicas práticas para tentar fazê-lo voltar a funcionar. Continue a leitura e descubra.

Apple Watch 6 verde — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

1. Carregue o Apple Watch

Nem sempre o Apple Watch virá com uma carga mínima de bateria para ser ligado assim que for retirado da caixa. Isso pode levar alguns consumidores a pensar que o relógio inteligente está com algum problema, uma vez que é comum que dispositivos eletrônicos venham um pouco carregados da loja. Ao receber o produto, conecte o cabo de carregamento a um adaptador de energia compatível e espere alguns minutos até que o raio de carregamento apareça na tela.

Se o relógio precisar ser carregado, um raio vermelho aparecerá na tela após alguns minutos. Segundo a Apple, talvez seja necessário pressionar o botão lateral para fazer o mostrador do relógio aparecer. Se a tela estiver em branco ou com o ícone do cabo de carregamento aparecendo, é importante carregar o Apple Watch por, pelo menos, 30 minutos.

Apple Watch 6 verde carregando — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

2. Verifique se o carregador está funcionando

É recomendado que o carregamento do seu Apple Watch seja feito com equipamentos fabricados pela própria Apple. Alguns detalhes precisam ser observados durante a ação, como se o círculo magnético está no lado correto, se o cabo está bem encaixado no adaptador de energia e, até mesmo, se os plásticos que envolvem a cabeça do cabo foram retirados. Verifique ainda se o relógio está bem encaixado e preso ao fio.

Caso você não tenha o adaptador da marca, pode usar outro que seja compatível com a entrada USB-C, mas também é importante verificar se ele está funcionando. Se o problema persistir, tente trocar o carregador para outro que tenha um melhor encaixe e lembre-se de aguardar alguns minutos antes de verificar se o raio de carregamento aparece no visor do relógio.

Cabo de carregamento USB-C do Apple Watch — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

3. Force a reinicialização do Apple Watch

Se o Apple Watch estiver carregado e, ainda assim, o visor não estiver respondendo, será preciso reiniciar o aparelho. Para isso, pressione e segure o botão lateral do relógio ao mesmo tempo que a Digital Crown durante, pelo menos, 10 segundos até que a logotipo da Apple apareça. Vale ressaltar que essa ação não é recomendada caso o smartwatch esteja sendo atualizado com um novo WatchOS.

Apple Watch no pulso — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

4. Desative o modo Pouca Energia

O Modo Pouca Energia está presente em relógios da Apple atualizados com watchOS 9. Ele reduz a quantidade de energia que o Apple Watch usa para acessar diversos recursos, o que ajuda a economizar bateria em momentos nos quais o usuário não tem acesso a um carregador rapidamente. O recurso é identificado por um círculo amarelo na tela do relógio, e o dispositivo pergunta se pode ativá-lo assim que a porcentagem da bateria cai para 10%.

Caso isso tenha acontecido, e o recurso esteja impedindo você de acessar ou receber algumas informações, basta deslizar a tela inicial do relógio para cima, tocar na porcentagem da bateria e, em seguida, desativar o Modo Pouca Energia. Vale ressaltar que o recurso desliga automaticamente quando a bateria do Apple Watch chega em 80%, podendo ser ativado ou desativado manualmente após isso.

Modo Pouca Energia no Apple Watch 6 — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

5. Desative a Cortina de Tela

A Cortina de Tela é um recurso de acessibilidade do Apple Watch que usa o VoiceOver para ler o que está na tela do smartwatch, sem mostrar informações do display. Ela também pode ser ativada para dar mais privacidade ao usuário, uma vez que desliga a tela do relógio inteligente, mantendo o dispositivo e a navegação por VoiceOver ativos. Não por acaso, o usuário pode ficar confuso caso não se lembre de ter ativado a ferramenta ou tenha feito isso "sem querer".

Para ativar ou desativar recurso é preciso ir até o iPhone. Abra o app Apple Watch e acesse "Meu Relógio". Em seguida, toque em Acessibilidade > VoiceOver > Cortina de Tela. O mesmo caminho é feito caso o usuário queira ativar o recurso — mas é preciso ficar atento, pois ele só funcionará se o VoiceOver estiver ativado.

Como desativar a Cortina de Tela no Apple Watch — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

6. Leve o Apple Watch a uma assistência técnica especializada

Se nada der certo, talvez seja a hora de levar o Apple Watch para uma assistência técnica especializada. A gigante de Cupertino possui diversas formas de encontrar uma loja de reparos autorizada que pode tentar resolver ou pelo menos descobrir o que está acontecendo com o smartwatch. Cabe lembrar, porém, que normalmente a companhia exige que a garantia ainda esteja válida para acionar certos reparos de forma gratuita.

Os usuários conseguem encontram ajuda no site oficial da fabricante e também no aplicativo de Suporte da Apple, entre outras opções. A empresa também atende por número 0800. Para conseguir encontrar informações e consertar seu dispositivo da Apple, basta ir à página de suporte da fabricante (https://support.apple.com/pt-br). Ao preencher o formulário, o consumidor encontrará um local próximo autorizado pela empresa — que irá considerar a localização do telefone ou o CEP preenchido manualmente no momento do acesso à plataforma.

Página de suporte da Apple — Foto: Reprodução/Apple