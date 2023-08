Armored Core: relembre todos os jogos da franquia da FromSoftware

Relembre todos os jogos da franquia de robôs gigantes da FromSoftware — Foto: Divulgação/FromSoftware

1. Armored Core (1997)

O primeiro Armored Core foi lançado pela From Software em julho de 1997 para PlayStation. O game introduziu muitas mecânicas vistas até hoje em seus títulos mais recentes, como o próprio estilo de controlar o mecha na perspectiva em terceira pessoa. Muitos temas abordados no primeiro jogo também são vistos em sequências, como um cenário pós-apocalíptico e conflitos sendo financiados por empresas.

Em resumo, a gameplay de Armored Core envolve a conclusão de missões, 50 ao todo, com a utilização dos mechas, chamados de Armored Core ou AC. A cada tarefa concluída, o jogador recebe dinheiro para melhorar o robô gigante e ser capaz de finalizar a jogatina. O título ainda recebeu duas versões que serviram como expansões, ambos para PlayStation e com o função "cross-save", para utilizar de seu salvamento no game original. Confira os games:

Armored Core: Project Phantasma (1997) : essa primeira expansão chegou para contar uma trama que antecede os eventos de Armored Core. O título ficou conhecido, em especial, por introduzir a mecânica de Arena, onde se luta contra outros oponentes por dinheiro e evolução de habilidades, mas também foi criticado por ter poucas missões (17), por seus gráficos e por não apresentar melhorias de gameplay;

: essa primeira expansão chegou para contar uma trama que antecede os eventos de Armored Core. O título ficou conhecido, em especial, por introduzir a mecânica de Arena, onde se luta contra outros oponentes por dinheiro e evolução de habilidades, mas também foi criticado por ter poucas missões (17), por seus gráficos e por não apresentar melhorias de gameplay; Armored Core: Master Of Arena (1999): o último jogo da franquia lançado para PlayStation. A história do game ocorre entre Project Phantasma e o Armored Core principal. Novamente, a questão gráfica foi um problema, mesmo para a época, assim como as poucas inovações na gameplay. No entanto, Master Of Arena se tornou um jogo marcante devido à boa história e por apresentar o vilão Hustler One, piloto do AC-Nine Ball, que se tornou um personagem recorrente na saga.

Armored Core teve duas expansões, uma em 1997 e a última em 1999, ambas para PlayStation — Foto: Divulgação/FromSoftware

2. Armored Core 2 (2000)

Armored Core 2 foi o primeiro game da saga a chegar para o PlayStation 2 (PS2). Com o visível avanço gráfico graças aos recursos da (então) nova geração de consoles, o jogo foi uma das melhores opções para os fãs de mechas na época. A From Software ofereceu diversas opções para personalizar seu robô, além de uma boa interface no momento da gameplay. Sua história segue os acontecimentos do antecessor e leva o jogador até um Marte colonizado para encarar os Frigheters, liderados pelo antagonista Leos Klein.

O segundo jogo da série recebeu apenas uma expansão, chamada de Armored Core 2: Another Age, que ocorre anos após os eventos com Leos Klein. Sua trama envolve corporações buscando formar um novo governo na Terra e manteve o mesmo estilo de gameplay do jogo original, porém recebeu críticas por não resolver o problema da dificuldade da IA, além de remover o modo Arena. Ainda assim, a sequência garantiu horas de diversão por oferecer mais de 100 missões para os jogadores aproveitarem.

Armored Core 2 e sua expansão entregaram uma ótima experiência para os fãs de mechas no PS2 — Foto: Divulgação/FromSoftware

3. Armored Core 3 (2002)

Armored Core 3, lançado em 2002 para PlayStation 2 (PS2), é provavelmente o jogo mais popular de toda a franquia da From Software até o momento. A desenvolvedora optou pela realização de um reboot no título, deixando de lado a trama que se desenvolveu até Armored Core 2. O game retornou ao cenário pós-apocalítico e voltou a focar mais nas missões de mercenário para juntar dinheiro e aprimorar sua máquina. Apesar de ter uma história sem muito brilho, o título chamou a atenção por sua gameplay mais dinâmica, um sistema ainda melhor de customização e suas divertidas missões.

Os eventos do jogo continuaram por expansões e sequências completas. Por sinal, todas foram lançadas para PS2. Confira:

Silent Line: Armored Core (2003) : essa expansão foi a sequência direta de Armored Core 3 e contou com a função de importar seu "save" do título original. O game se destacou por levar a opção de jogar com a visão em primeira pessoa e algumas outras novidades, mas decepcionou com missões muito repetitivas e gráficos datados;

: essa expansão foi a sequência direta de Armored Core 3 e contou com a função de importar seu "save" do título original. O game se destacou por levar a opção de jogar com a visão em primeira pessoa e algumas outras novidades, mas decepcionou com missões muito repetitivas e gráficos datados; Armored Core: Nexus (2004) : esse título em questão não é tratado exatamente como uma expansão, sendo, na verdade, uma sequência completa de Silent Line. O game apresenta uma abordagem mais realista na pilotagem do mecha, sendo praticamente um simulador. Detalhes como consumo de energia e dissipação de calor, por exemplo, são utilizados na gameplay, o que também tornou o jogo pouco convidativo a novos usuários. Ainda assim, certas novidades foram bem aceitas e aproveitadas em lançamentos futuros;

: esse título em questão não é tratado exatamente como uma expansão, sendo, na verdade, uma sequência completa de Silent Line. O game apresenta uma abordagem mais realista na pilotagem do mecha, sendo praticamente um simulador. Detalhes como consumo de energia e dissipação de calor, por exemplo, são utilizados na gameplay, o que também tornou o jogo pouco convidativo a novos usuários. Ainda assim, certas novidades foram bem aceitas e aproveitadas em lançamentos futuros; Armored Core: Last Raven (2004): trata-se da sequência direta de Nexus e o último capítulo da trama iniciada em Armored Core 3. Last Raven não se preocupou muito em levar enormes aprimoramentos para a sua gameplay em comparação ao que foi apresentado em Nexus. No entanto, o título abrilhantou sua experiência com um enredo sombrio, muito mais profundo e com diversos finais para os jogadores explorarem.

Armored Core 3, suas expansões e suas sequências oferecem uma das melhores experiências de toda a saga — Foto: Divulgação/FromSoftware

4. Armored Core 4 (2006)

Armored Core 4 foi mais um reboot da franquia, dessa vez para entrar na nova geração de consoles da época, o PlayStation 3 (PS3), em 2006, e eventualmente no Xbox 360, em 2007. O game aproveitou bem do motor gráfico mais moderno para levar visuais bonitos e foi o primeiro a ter um modo multiplayer online, com exceção do lançamento de Armored Core 2: Another Age no Japão. Contudo, o baixo número de missões e, principalmente, os cenários vazios e pouco espaçosos prejudicaram o potencial de Armored Core 4, que tem uma história interessante com as corporações travando guerras para governarem o mundo.

O jogo também recebeu uma expansão: Armored Core: For Answer (2008), também para PlayStation 3 (PS3) e Xbox 360. A DLC trouxe melhorias gritantes de gameplay e a adição de elementos de mundo aberto, mas os jogadores reclamaram do level design pouco inspirado e de detalhes da história. De resto, For Answer entregou uma das melhores experiências para os fãs da franquia.

Armored Core 4 não repetiu o mesmo sucesso de Armored Core 3, mas a expansão For Answer conseguiu entregar um jogo à altura da franquia — Foto: Divulgação/FromSoftware

Armored Core V foi lançado em 2012 para PlayStation 3 (PS3) e Xbox 360, mas não é um reboot como em jogos anteriores, sendo tratado como uma sequência indireta de Armored Core 4 e For Answer. Dessa vez, a From Software optou por mudar sua abordagem e focar seus esforços no multiplayer online com até 20 jogadores ou em modos cooperativos contra a IA. Por conta disso, o modo offline foi praticamente deixado de lado, com poucas missões e uma narrativa sem muita inspiração.

Sua expansão, Armored Core: Verdict Day, chegou ao mercado em setembro de 2013. Esse foi o último da linha principal da franquia a ser lançado, antes da From Software passar a dar mais atenção para Dark Souls e a outros soulslike. Verdict Day permanece com o foco no multiplayer e na gameplay complexa, mas conta com um modo história mais completo, permitindo importar o progresso de Armored Core V. Após Verdict Day, a franquia entrou em um longo hiato.

Armored Core V e a expansão Verdict Day possuem um apelo maior ao modo multiplayer online — Foto: Divulgação/FromSoftware

6. Armored Core 6: Fires of Rubicon (2023)

Armored Core 6 é o retorno da franquia após quase uma década de hiato, com data de lançamento marcada para esta quinta-feira (24). O game foi anunciado pela From Software durante o The Game Awards 2022 e seguirá o conceito que consagrou a franquia, com detalhes como customização avançada de mechas e batalhas omnidirecionais aprimoradas. Sua história será ambientada no planeta Rubicon 3, onde haverá batalhas pela obtenção de um recurso energético.

Armored Core VI: Fires of Rubicon encerra o período de quase uma década de hiato da franquia — Foto: Divulgação/FromSoftware

Spin-offs

Armored Core recebeu um bom número de spin-offs e ports para consoles de mão durante os anos 2000. Alguns, por sinal, sequer foram lançados no ocidente e ficaram limitados apenas para o público japonês. Na tabela a seguir, confira todos os spin-offs e ports extras da franquia:

Armored Core - Spin-offs e outros ports Jogo Data de Lançamento Plataforma Informação Adicional Armored Core: Mobile Mission 2004 Celulares Exclusivo do Japão Armored Core: Nine Breaker 2004 PlayStation 2 - Armored Core: Formula Front 2004 PlayStation Portable Exclusivo do Japão Armored Core: Mobile 2 2005 Celulares Exclusivo do Japão Armored Core: Mobile Online 2005 Celulares Exclusivo do Japão Armored Core: Mobile 3 2007 Celulares Exclusivo do Japão Armored Core: Mobile 4 2008 Celulares Exclusivo do Japão Armored Core 3 Portable 2009 PlayStation Portable Port de Armored Core 3 de PS2 (2002) Armored Core: Silent Line Portable 2009 PlayStation Portable Port de Armored Core: Silent Line de PS2 (2003) Armored Core: Last Raven 2010 PlayStation Portable Port de Armored Core: Last Raven de PS2 (2004)

Com informações de Gamerant e Prima Games

