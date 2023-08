Atenção! Veja 6 coisas que você nunca deveria baixar no seu computador

Existem arquivos que você nunca deveria baixar no seu computador. Alguns programas, por exemplo, podem vir infectados de vírus , e extensões sugeridas via pop-ups também podem ser usadas como isca para malwares . Também é recomendável não adquirir versões piratas de jogos e programas, cujo apelo costuma ser aproveitado por criminosos para espalhar arquivos maliciosos. Para ajudar na sua proteção, o TechTudo separou seis dicas do que não baixar no seu PC para proteger sua máquina e privacidade. Confira o que você deve evitar nas linhas a seguir.

Confira seis coisas que você nunca deveria baixar no seu PC — Foto: Reprodução/Michael Geiger/Unsplash

Como fazer downloads seguros na internet?

Hábitos simples podem fazer toda a diferença quando se trata de evitar armadilhas na Internet. Uma das principais medidas de segurança é desconfiar de sites que oferecem downloads gratuitos de conteúdos que normalmente seriam pagos ou que ainda não foram oficialmente lançados. Além disso, é fundamental manter um antivírus atualizado e realizar verificações nos arquivos antes de baixá-los, evitando a abertura ou execução de conteúdos suspeitos.

A maioria dos programas de proteção oferece a opção de analisar os arquivos em busca de ameaças, bastando clicar com o botão direito do mouse no item que pretende baixar. Outra medida recomendável é realizar cópias de segurança dos arquivos salvos no PC. Certos tipos de vírus e malwares podem deixar os dispositivos inacessíveis, impossibilitando a recuperação de fotos, vídeos e outras informações pessoais.

1. Arquivos sugeridos via pop-ups

Janelas pop-up são comuns em diversos sites e costumam irritar muitos internautas, já que elas sobrepõem boa parte da tela sem a permissão dos usuários — e nem sempre é fácil fechá-las. O problema maior, contudo, é que elas costumam redirecionar os visitantes a outras páginas, que podem ter conteúdos duvidosos ou fraudulentos.

Em casos mais extremos, as pop-ups podem até permitir que malwares sejam instalados no PC, e ainda sugerir, por exemplo, o download de programas fraudulentos de antivírus ou editores de imagem. Por sorte, atualmente, a maioria dos navegadores conta com recursos nativos que permitem bloquear janelas pop-up. Mas, caso alguma apareça para você e indique um programa para baixar, o ideal é passar longe.

Pop-ups suspeitos podem conter links maliciosos — Foto: Reprodução/Freepik

2. Programas sugeridos enquanto você baixa outros

Outros programas que devem ser evitados são os oferecidos durante o download de outros. Durante a instalação, é comum encontrar caixas de seleção pré-marcadas oferecendo barras de ferramentas, plugins, programas complementares ou outros softwares "gratuitos". No entanto, é essencial ter cautela, pois esses apps adicionais podem conter diferentes tipos de vírus, afetando negativamente o desempenho do sistema e comprometendo a privacidade dos usuários.

Logo, ao realizar um download, é preciso ler cuidadosamente todas as informações fornecidas durante o processo de instalação. Dessa forma, é possível desmarcar qualquer opção para a instalação de softwares adicionais indesejados.

O Hao123 foi um dos programas "intrusos" mais populares da Internet na década passada — Foto: Reprodução/TechTudo

3. Antivírus ou navegadores falsos

Outra forma que hackers encontram de distribuir programas maliciosos é utilizando antivírus ou navegadores falsos. O perigoso é que esses softwares costumam ser quase idênticos aos originais, o que torna difícil para os usuários — sobretudo os menos experientes no mundo virtual — diferenciá-los. Ao utilizá-los, os internautas podem estar sujeitos a riscos como o monitoramento de suas atividades de navegação, exibição de anúncios indesejados, redirecionamentos para sites maliciosos ou até mesmo a instalação de malwares no sistema.

Logo, a recomendação é fazer o download de programas a partir de suas fontes oficiais, como os sites dos desenvolvedores ou as lojas de aplicativos oficiais. O ideal é recorrer a navegadores verificados e confiáveis, como Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, que têm equipes de segurança e atualizações regulares para proteger usuários de ameaças conhecidas.

Embora sejam quase idênticos às versões originais, os navegadores falsos podem trazer vírus aos seus dispositivos — Foto: Getty Images/SOPA Images

4. Versões piratas de jogos ou programas

Baixar versões piratas de jogos ou softwares pode comprometer dispositivos e a segurança de dados pessoais. Isso porque hackers costumam aproveitar a popularidade desses programas para distribuir malwares, como cavalos de Troia e ransomwares. Esses softwares maliciosos podem infectar o sistema, permitido o roubo de informações, danificando arquivos ou até mesmo autorizando o controle remoto do computador.

Além disso, arquivos maliciosos presentes em versões pirateadas podem coletar informações confidenciais, como senhas, números de cartão de crédito e informações bancárias. Por isso, o mais seguro é, sempre que possível, baixar os jogos e programas originais.

Para se manter seguro, a recomendação é não baixar jogos piratas na Internet — Foto: Divulgação/Epic Games

5. Programas que prometem turbinar o PC

Ao navegar na web, é comum nos depararmos com avisos sobre a necessidade de limpar o disco rígido do computador, geralmente acompanhados por propagandas de softwares gratuitos que prometem melhorar o desempenho do PC. Mas, na maioria dos casos, eles vêm com programas indesejados, que exibem anúncios invasivos, alteram configurações do navegador ou até mesmo coletam informações pessoais do usuário.

Em casos mais extremos, alguns desses programas podem até estar infectados com vírus ou outros tipos de malwares, que prejudicam a segurança e o desempenho do computador. Uma alternativa mais segura para melhorar o desempenho da máquina é utilizar o recurso nativo do Windows chamado "Limpeza de Disco". A funcionalidade permite remover arquivos desnecessários, como caches, arquivos temporários e lixeira, liberando espaço no disco rígido e ajudando a otimizar o funcionamento do sistema.

Desconfie de anúncios de programas que prometem "turbinar" o seu PC — Foto: Pexels/RDNE Stock Project

6. Arquivos em sites de torrent

Embora sejam uma opção tentadora para ter acesso a filmes e jogos que estão disponíveis apenas em plataformas pagas, fazer downloads em sites de torrent pode expor seu dispositivo a vírus e malwares. Isso porque hackers costumam aproveitar o apelo dessas produções para enganar os usuários e distribuir programas maliciosos. Além disso, vale lembrar que a pirataria é crime no Brasil. Se, apesar das contraindicações, for indispensável baixar um arquivo torrent na Internet, vale conferir se há comentários de outros usuários que já fizeram o download e ativar o antivírus.

Baixar filmes em sites de torrent pode ser perigoso — Foto: Reprodução/IMDb

