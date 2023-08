Barbie e mais: conheça 10 filmes com bilheterias bilionárias

O filme Barbie , live-action da boneca da Mattel, alcançou a marca de US$ 1,03 bilhão de dólares em bilheteria em apenas 18 dias de exibição nos cinemas no último domingo (6). O valor corresponde a R$ 5 bilhões, em conversão atual. Com o resultado, Greta Gerwig se torna a primeira mulher a atingir a marca numa direção solo. Antes dela, as diretoras Jennifer Lee (Frozen) e Anna Boden (Capitã Marvel) conseguiram o título em co-direções com homens.

No ranking do site Box Office Mojo, Barbie ocupa a 45ª posição do ranking de filmes com maior bilheteria na história. Barbie está na frente de obras consagradas, como Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001) e Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), de Christopher Nolan. Se você ficou curioso para saber quais são as maiores bilheterias na história do cinema, veja a seguir uma lista com dez produções, começando do menor para o maior lançamento.

A diretora Greta Gerwig e o ator Ryan Gosling, fazem do filme Barbie, que alcançou U$ 1 BI na bilheteria mundial — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Vingadores (US$ 1,52 bilhões)

O primeiro filme a reunir os principais heróis da Marvel ocupa o décimo lugar no ranking do Box Office Mojo. O cubo cósmico, artefato poderoso mantido pela SHIELD, é roubado por Loki (Tom Hiddleston). O agente Nick Fury (Samuel L. Jackson) convoca uma equipe de super-heróis para recuperar o objeto e, posteriormente, salvar a Terra de outras ameaças. Logo, Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Hulk (Mark Ruffalo), Capitão América (Chris Evans), Viúva-Negra (Scarlet Johansson), Thor (Chris Hemsowrth) e Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) montam o grupo conhecido como Vingadores.

O sexto filme do MCU tem direção e roteiro de Joss Wheadon (Liga da Justiça), e alcançou o índice de 91% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Assim como os demais filmes da Marvel nessa lista, o longa pode ser visto no Disney+.

O primeiro filme dos Vingadores se tornou um dos maiores sucessos da Marvel — Foto: Reprodução/IMDb

O Rei Leão (US$ 1,66 bilhão)

A adaptação do clássico da Disney em versão fotorrealista gerou um grande hype entre o público e a imprensa em 2019. A nova versão foi dirigida por John Favreau (O Mandaloriano), que comandou também a dublagem com um time de vozes competentes. Donald Glover (Atlanta), Beyoncé (Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho), James Earl Jones (Star Wars) e Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão) são alguns dos nomes consagrados do elenco.

Tanto a nova versão como a antiga podem ser vistas no Disney+. Na trama companhamos a jornada pessoal de Simba (Glover), um jovem leão que, na infância, viu o pai Mufasa (Jones) ser morto pelo tio Scar (Ejiofor). Expatriado da savana onde vivia, Simba reencontra Nala (Beyoncé), seu amor de infância, que o motiva a enfrentar Scar e reaver sua posição como rei da savana. A bilheteria alta não salvou O Rei Leão das notas pesadas da crítica, que garantiram aprovação de 52% (selo "Podre") no Rotten Tomatoes.

Live-action de O rei leão conta com imagens fotorrealistas de animais — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Jurassic World (US$ 1,67 bilhão)

O cinema mundial sentia saudades dos dinossauros implacáveis da franquia Jurassic Park; isso até a chegada de um reboot da franquia em 2015. Jurassic World renovou a saga do diretor Steven Spielberg, por sua vez inspirada no romance homônimo do autor Michael Crichton. Na nova trilogia, estão no elenco Chris Pratt (franquia Guardiões da Galáxia), Bryce Dallas Howard (Black Mirror), Irrfan Khan (A Vida de Pi) e Vicent D'Onofrio (Godfather of Harlem).

O filme pode ser visto no Amazon Prime Video, Netflix e Telecine (via Globoplay). Décadas após o fechamento do Jurassic Park, um novo estabelecimento bilionário é reaberto com o objetivo de reunir clones de dinossauros. Quando um dos animais, o carnívoro Indominus Rex, fica solto e causa um desastre, cabe ao biólogo Owen (Pratt) salvar um grupo de sobreviventes. Entre a crítica, a aprovação de Jurassic World é de 71% no Rotten Tomatoes.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard são os protagonistas da nova trilogia, nomeada como Jurassic World — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (US$ 1,92 bilhão)

Com a participação especial de Tobey Maguire (Babilônia) e Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!) ao lado de Tom Holland (Entre Estranhos), os fãs da Marvel compareceram em peso ao cinema. O terceiro filme do herói de Nova Iorque deu fim à trilogia de filmes do teioso no MCU. Além de revisitar os super-heróis, os vilões clássicos foram relembrados com as atuações de Alfred Molina (Frida), Jamie Foxx (Ray) e Willem Dafoe (Aquaman).

Depois que sua identidade secreta é revelada pelo vilão Mysterio (Jake Gyllenhaal), Peter Parker (Holland) pede ajuda ao Dr. Estranho (Benedict Cumberbatch) para que ele tire essa revelação da memória das pessoas. No entanto, o feitiço realizado pelo místico dá errado e uma fenda no multiverso é aberta, o que permite a entrada de antigos vilões, mas também novos aliados. O filme possui aprovação de 93% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Terceiro filme da franquia estrelada por Tom Holland ficou marcada pela participação especial de Tobey Maguire e Andrew Garfield no longa — Foto: Reprodução/IMDb

Vingadores: Guerra Infinita (US$ 2,05 bilhões)

Depois da união do grupo no cinema em 2012 e 2015, quando lutaram contra Ultron, os super-heróis enfrentaram um inimigo mais poderoso em Guerra Infinita. Lançada entre 2018 e 2019 (Ultimato), os dois filmes dão destaque à Thanos (Josh Brolin), até hoje um dos vilões mais memoráveis do MCU. Além do elenco presente desde o primeiro capítulo, o filme ainda conta com Tom Holland, Peter Dinklage (Game of Thrones), Elizabeth Olsen (Amor & Morte), Paul Bettany (WandaVision), entre outros.

Thanos quer aniquilar metade do universo com a ajuda das Joias do Infinito, seis pedras poderosas que, unidas em uma manopla, oferecem poderes imensuráveis a quem as possuir. Para impedir que a destruição aconteça, os Vingadores devem proteger as joias guardadas na Terra. Guerra Infinita possui aprovação de 85% do críticos no Rotten Tomatoes.

Thanos, o vilão da duologia Guerra Infinita e Ultimato. Os dois filmes arrecadaram bilhões em bilheterias pelo mundo — Foto: Reprodução/IMDb

Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força (US$ 2,07 bilhões)

A franquia intergaláctica Star Wars estava em hiato nos cinemas desde 2005, ano de Episódio III – A Vingança dos Sith. Mas foi em dezembro de 2015 que a Lucas Films lançou o sétimo filme da saga, O Despertar da Força. Com J.J. Abrams (Star Trek) na direção, o longa tem no elenco Daisy Ridley (Mundo em Caos), Jonh Boyega (Clonaram Tyrone), Adam Driver (White Noise) e Oscar Isaac (Duna), além do trio Mark Hammil, Harrisson Ford e Carrie Fisher -- integrantes da trilogia original.

Toda a saga de Star Wars está disponível no Disney+. Trinta anos após a queda de Darth Vader e o Imperador Palpatine (Ian McDiarmid), uma nova ordem de sith surge no universo. Eles estão à procura de Luke Skywalker (Hammil), último jedi da galáxia. Enquanto as tropas rebeldes estão em busca de Luke, uma escavadora chamada Rey reencontra uma velha nave que a colocará dentro do conflito. O retorno possui aprovação de 93% no Rotten Tomatoes.

O retorno da franquia Star Wars nos cinemas rendeu cerca de dois bilhões em bilheteria mundial — Foto: Reprodução/IMDb

Titanic (US$ 2,26 bilhões)

O drama do diretor James Cameron (franquia Avatar) foi o segundo filme a conquistar a marca de 1 bilhão em bilheteria na história do cinema -- o primeiro foi Jurassic Park, de 1993. O romance de época estrelado por Kate Winslet (Divergente) e Leonardo DiCaprio (Era Uma Vez Em Hollywood) retrata a tragédia do navio RMS Titanic, ocorrido em 1912. Com um alto nível de investimento de produção e computação gráfica, Titanic está disponível no Disney+ e Star+.

O desenhista Jack Dawson (DiCaprio) embarca no navio Titanic após conseguir uma passagem numa aposta. Lá, ele conhece a aristocrata Rose DeWitte Bukaker (Winslet), uma jovem prometida para se casar com um magnata. O amor entre os dois cresce, mas uma tragédia pode separá-los para sempre. Titanic possui 88% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Titanic conta a história de amor entre Jack e Rose e pode ser encontrado no Star+ e Disney+ — Foto: Divulgação/20th Century Fox

Avatar: O Caminho da Água (US$ 2,3 bilhões)

Treze anos após o sucesso bilionário de Avatar (2009) nos cinemas, o cineasta James Cameron deu seguimento ao conflito dos Na'vi e humanos em Avatar: O Caminho da Água. O longa chegou às telonas em dezembro de 2022, novamente com alto apuro na composição em 3D dos personagens e ambientes. Kate Winslet, Cliff Curtis (Megatubarão) e Jack Champion (Pânico 6) integram o cast. O filme pode ser visto no Disney+, assim como o primeiro título.

Com o retorno do Coronel Miles (Stephen Lang) no planeta Pandora, o casal Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) resolvem se esconder numa região habitada por Na'vi próximos da água. A busca implacável de Miles, no entanto, foca na vingança contra Jake. O Caminho da Água conquistou aprovação de 76% da imprensa especializada no Rotten Tomatoes.

Avatar 2 - O Caminho da Água mostra uma nova sociedade de Na'vi que habita o oceano do planeta Pandora — Foto: Divulgação/20th Century Studios

Vingadores: Ultimato (US$ 2,7 bilhões)

Um ano após o estalar de dedos do aniquilador Thanos, a sequência Ultimato retornou aos cinemas em abril de 2019 para angariar mais bilhões em bilheteria. O resultado foi a segunda maior venda de ingressos na história do cinema, ficando apenas atrás de Avatar, além de ser o filme de super-heróis mais bem sucedido nas telonas.

Cinco anos após a derrota dos Vingadores nas mãos de Thanos, o Homem-Formiga (Paul Rudd) finalmente consegue sair do universo quântico depois de ter perdido a família no estalo. Junto com os sobreviventes, liderados por Capitão América e Homem de Ferro, ele elabora um plano para viajar em uma linha do tempo alternativa para roubar as joias antes do titã louco. Ultimato tem 94% de aprovação da crítica (com Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

O desfecho da duologia voltada às Joias do Infinito é a segunda maior estreia na história do cinema — Foto: Reprodução/IMDb

Avatar (US$ 2,9 bilhões)

O primeiro filme do ranking do Box Office Mojo é também o mais próximo de arrecadar US$ 3 bilhões em venda de ingressos. Lançado em dezembro de 2009, o épico do diretor James Cameron levou anos para ser realizado, focando justamente na composição realista dos personagens em computação gráfica. Sam Worthington (Fúria de Titãs), Zoë Saldaña (Guardiões da Galáxia), Sigourney Weaver (Alien: O Oitavo Passageiro) e Stephen Lang (O Homem nas Trevas) integram o elenco.

Em Avatar, começa o conflito espacial entre humanos e os Na'vi, população nativa do planeta Pandora. No futuro, a humanidade realiza explorações em Pandora, rico em recursos naturais. Quando o ex-fuzileiro Jake Sully (Worthington) se apaixona pela Na'vi Neytiri (Saldaña), ele se integra cada vez mais a sua cultura e na luta contra a colonização predatória no planeta. Avatar marcou aprovação de 82% entre os críticos no Rotten Tomatoes.

Em Avatar, o relacionamento complicado entre humanos e os nativos alienígenas Na'vi é a base da trama — Foto: Reprodução/JustWatch

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 até agora