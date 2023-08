Beyoncé, Gaga e mais: conheça 10 filmes protagonizados por artistas pop

Nem só dos shows e discos vivem artistas pop como Lady Gaga, Harry Styles e Selena Gomez. Com o grande sucesso dos astros da música, é cada vez mais comum a participação deles em filmes. É o caso de Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho (2006), estrelado por Beyoncé, e o recente Amsterdam (2022), que tem Taylor Swift no elenco.

Pensando nisso, o TechTudo organizou uma lista com os 10 principais filmes estrelados por artistas pop. De sucessos recentes a longas consagrados no Oscar, você confere informações sobre elenco, enredo e repercussão na imprensa dos títulos onde os cantores saem dos palcos e vão parar nas telas de cinema.

Selena Gomez em Spring Breakers: Garotas Perigosas (2012)

Conhecida pelo público infanto-juvenil graças à série Os Feiticeiros de Waverly Place (2007 - 2012), a atriz e cantora Selena Gomez deu uma apimentada em sua filmografia com Spring Breakers: Garotas Perigosas, disponível na Netflix. Produzido pela A24 e com direção e roteiro de Harmony Korine (Kids), o filme ainda traz no elenco Ashley Benson (Pretty Little Liars), Rachel Korine (Trash Humpers) e a também cantora pop Vanessa Hudgens (a Gabriella Montez de High School Musical).

As universitárias Candy (Hudgens), Faith (Gomez), Brit (Benson) e Cotty (Korine) resolvem assaltar uma lanchonete só para gastar o dinheiro em baladas na Flórida. Ao chegarem no estado, durante as férias de primavera, elas conhecem um traficante metido a rapper chamado Alien (James Franco), que arrasta as jovens para uma realidade de crimes, festas e drogas. A produção conquistou 68% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes e nota 5,3 no IMDb.

Mariah Carey em Preciosa - Uma História de Esperança (2009)

A cantora Mariah Carey é pouco conhecida na sétima arte. Porém, quando o diretor Lee Daniels viu sua atuação no filme Tennessee (2008), ele resolveu dar uma chance à cantora em Preciosa - Uma História de Esperança. Disponível no Amazon Prime Video e Pluto.tv (com anúncios), o drama é protagonizado por Gabourey Sidibe (American Horror Story), Mo'Nique (Garotas Formosas), além do cantor Lenny Kravitz (franquia Jogos Vorazes), outro astro pop no elenco.

A adolescente Preciosa (Sidibe) carrega todos os tipos de dores possíveis. Moradora da periferia de Nova Iorque, a jovem é vítima dos abusos do pai e da mãe. Após conhecer pessoas como a professora Blu Rain (Paula Patton) e a assistente social sra. Weiss (Carey), Preciosa pensa em mudar de vida. Pelo papel, Mariah conquistou a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante no festival Capri Hollywood International. Possui nota 7,3 no IMDb e aprovação de 92% (selo Fresco) entre os críticos do Rotten Tomatoes.

Alana Haim (da banda Haim) em Licorice Pizza (2022)

O filme que se passa nos anos 1970 foi elaborado pelo diretor Paul Thomas Anderson (Magnólia) e conquistou três indicações ao Oscar deste ano. O ator estreante Cooper Hoffman (filho do ator Philip Seymour Hoffman, morto em 2014) atua ao lado de Alana Haim, vocalista da banda de pop rock Haim e igualmente novata nas telonas. Ainda marcam presença Sean Penn (Milk - A Voz da Liberdade), Bradley Cooper (Maestro) e Maya Rudolph (Recursos Humanos).

O filme, que está disponível no Amazon Prime Video, narra a adolescência de Gary Valentine (Hoffman), um ator mirim que se apaixona à primeira vista por Alana Kane (Haim), 10 anos mais velha que ele. Além da diferença de idade, o relacionamento dos dois é balançado por contratempos típicos da Hollywood nos anos 1970. Com aprovação de 92% da mídia especializada no Rotten Tomatoes e nota 7,2 no IMDb, Licorice Pizza foi um dos grandes lançamentos de 2022.

Justin Timberlake em O Preço do Amanhã (2011)

O cantor pop Justin Timberlake (A Rede Social) protagoniza, ao lado de Amanda Seyfried (a Karen Smith de Meninas Malvadas), o suspense sci fi O Preço do Amanhã, disponível no HBO Max e Amazon Prime Video. O longa tem direção e roteiro de Andrew Niccol (A Hospedeira) e conta com Cillian Murphy (Oppenheimer), Johnny Galecki (o Leonard de The Big Bang: A Teoria) e Olivia Wilde (Babilônia) no elenco.

Em um futuro onde as pessoas precisam comprar mais tempo de vida após os 25 anos, Will Salas (Timberlake) recebe um século de vida depois de salvar a vida de um homem rico. O ato de bondade, entretanto, chama atenção de criminosos e até da polícia, que acusa Will de homicídio. As baixas notas da imprensa e público deram ao longa médias de 37% no Rotten Tomatoes (selo "Podre"). Já no IMDb, a pontuação é maior: 6,7.

Harry Styles em Não se Preocupe, Querida (2022)

O primeiro papel de destaque de Harry Styles no cinema veio em Não Se Preocupe, Querida, obra carregada de polêmicas, como o desfalque de Shia LaBeouf (franquia Transformers) no cast e supostas desavenças entre elenco e equipe técnica nas gravações. Junto com o cantor há também no elenco Florence Pugh (Midsommar), Chris Pine (Mulher Maravilha) e Olivia Wilde, que também é diretora do longa. O filme pode ser visto no HBO Max.

Em um momento da década de 1950, a dona de casa Alice tem uma vida de luxo e conforto como esposa de Jack (Styles). Ele é um dos funcionários do Projeto Victory, um experimento ultrassecreto do governo. Com o passar do tempo, ela fica cada vez mais desconfiada do trabalho misterioso do marido. As fofocas não ajudaram na repercussão de Não Se Preocupe, Querida, que recebeu a nota média 6,3 no IMDb e aprovação de 38% da imprensa (selo "Podre") no Rotten Tomatoes.

Jennifer Lopez em As Golpistas (2019)

Diferente de outros artistas nesta lista, Jennifer Lopez começou sua carreira no cinema e TV muito antes de ser cantora. Ao lado de sucessos como Selena e Anaconda (ambos de 1997) está o filme As Golpistas, comédia dramática que tem as cantoras Cardi B e Lizzo em participações especiais. Dirigido por Lorene Scafaria (A Intrometida), o longa ainda conta com Constance Wu (Podres de Ricos) e Julia Stiles (10 Coisas que Eu Odeio em Você) no elenco principal.

As Golpistas pode ser visto no Amazon Prime Video e HBO Max. No enredo, a stripper Destiny (Wu) está falida e com pouco dinheiro para sustentar sua família. Com ajuda da colega Ramona (Lopez), ela bola um plano para conseguir mais grana dos clientes que são executivos de Wall Street. A comédia teve ótima repercussão entre público e crítica, conquistando nota 6,3 no IMDb e aprovação de 87% dos críticos (selo "Fresco") no Rotten Tomatoes.

Beyoncé em Dreamgirls: Em Busca de um Sonho (2006)

A diva do pop Beyoncé está no elenco principal de Dreamgirls: Em Busca de um Sonho, adaptação do musical homônimo criado por Henry Krieger e Tom Eyen. Com direção e roteiro de Bill Condon (Chicago), o filme ainda conta com Jennifer Hudson (Cats), Jamie Foxx (Django Livre), Eddie Murphy (Certas Pessoas) e Anika Noni Rose (A Princesa e o Sapo). O filme pode ser visto no Globoplay.

Na década de 1960, Deena (Beyoncé), Effie (Hudson) e Lorrell (Rose) integram as Dreamettes, um trio musical que aos poucos desponta para a fama. A grande virada da carreira acontece quando o grupo passa a ser agenciado por Curtis Taylor Jr. (Jamie Foxx), um ambicioso empresário da música que interfere demais na relação da cantoras. Além da aprovação de 79% da crítica no Rotten Tomatoes (selo "Fresco"), Beyoncé foi indicada aos prêmios de Melhor Atriz e Canção Original no Globo de Ouro de 2007.

Taylor Swift em Amsterdam (2022)

A cantora Taylor Swift (Cats) é uma das integrantes do longa Amsterdam, escrito e dirigido por David O. Russell (O Lado Bom da Vida). O elenco principal destaca-se pelos astros de peso, como Christian Bale (Batman Begins), John David Washington (Tenet), Margot Robbie (Barbie), Anya Taylor-Joy (O Homem do Norte), Zoe Saldana (franquia Guardiões da Galáxia), entre outros. O título pode ser visto no Star+.

Na década de 1930, o médico Burt Berendsen (Bale), a enfermeira Valerie Voze (Robbie) e o advogado Harold Woodman (Washington) são considerados suspeitos de assassinar o general Bill Meekins (Ed Begley Jr.). Agora, o trio de amigos deve provar sua inocência perante à filha da vitima, Elizabeth (Swift), e demais pessoas da alta sociedade. Mesmo com elenco consagrado, o filme obteve aprovação de apenas 32% da crítica no Rotten Tomatoes, enquanto a nota no IMDb é de 6,1.

Lady Gaga em Nasce Uma Estrela (2018)

Foi impossível ficar indiferente ao hit "Shallow" em 2018, ano de lançamento de Nasce Uma Estrela. O sucesso da música interpretada por Lady Gaga e Bradley Cooper, protagonistas do longa, chegou a ganhar o Oscar de Melhor Canção Original em 2019. Além de atuar, Cooper dirige e roteiriza o filme, enquanto Gaga compôs algumas das canções de Nasce Uma Estrela. O filme está disponível no HBO Max e ainda tem no elenco Sam Elliott (O Rancho) e o comediante Andrew Dice Clay (Blue Jasmine).

O conturbado cantor country Jackson Maine (Cooper) descobre por acaso a aspirante a cantora Ally Campana (Gaga) em uma boate. Os dois se apaixonam e vivem uma relação de amor e música nos palcos. Porém, o vício de Jackson em álcool pode colocar a paixão e a carreira dos dois em risco. O longa conquistou aprovação de 90% da imprensa no Rotten Tomatoes (selo "Fresco") e nota 7,6 no IMDb.

Whitney Houston em O Guarda-Costas (1992)

No auge da carreira, a cantora Whitney Houston participou de um dos romances mais celebrados dos anos 1990: O Guarda-Costas, produção em que a diva atua ao lado de Kevin Costner (Yellowstone). O longa também é memorável pela canção "I Will Always Love You", originalmente gravada por Dolly Parton em 1973 e regravada por Whitney exclusivamente para o filme. Hoje a obra pode ser vista no HBO Max.

Considerado "brega e melodramático" pela crítica, que deu aprovação de 38% no Rotten Tomatoes, O Guarda-Costas se consagrou entre o público, com nota 6,3 no IMDb. Na trama, a cantora Rachel Marron (Houston) contrata Frank Farmer (Costner), um ex-agente do serviço secreto americano, para ser seu guarda-costas e protegê-la do assédio de um stalker. Mas a relação entre os dois foge cada vez mais do profissional e entra no campo amoroso.

